Manx GP and Classic TT qualifying results (Wednesday)

Results from the Wednesday qualifying session at the Manx Grand Prix and Classic TT.

Rob Hodson, 2025 Classic TT. Credit: Isle of Man TT.
Results from the first qualifying session for the 2025 Classic TT from Wednesday 20 August. The Manx Grand Prix did not have a session on Wednesday.

2025 Classic TT Results | Formula 1 | Qualifying 1

PosRiderBikeTiming (mph)
1Rob HodsonDucati 916125.810
2Davey ToddDucati 916124.853
3Mike BrowneDucati 916124.461
4Nathan HarrisonKawasaki 750123.147
5Ian HutchinsonKawasaki 750122.727
6Craig NeveKawasaki 750122.167
7Paul JordanKawasaki 750121.751
8Julian TrummerKawasaki 750121.205
9Jamie CowardKawasaki 750120.987
10Barry FurberSuzuki GSX-R750120.038
11Michael SweeneyKawasaki 750119.963
12Brian McCormackKawasaki 750119.496
13David JohnsonKawasaki 750119.125
14Michael DunlopNorton WRS588117.705
15Michal DokoupilSuzuki 750117.425
16Joey ThompsonSuzuki 750117.110
17Sam WestDucati 916115.832
18Matt StevensonSuzuki 750115.799
19Marcus SimpsonKawasaki 750115.671
20Andrew FarrellDucati 851115.588

2025 Classic TT Results | Historic Junior | Qualifying 1

PosRiderBikeTiming (mph)
1Jamie CowardHonda CB350 K4102.935
2Dean HarrisonHonda CB350 K4101.711
3Will LoderGreeves Oulton98.155
4Harley RushtonHonda CB350 K495.627
5Maurizio BottalicoHonda CB35095.062
6Paul CassidyHonda CB350 K493.569
7Chris MooreYamaha 35092.390
8Jeffrey VermeulenDucati 250 Mk390.219
9Jonathan PerryHonda CB350 K488.678
10Jeff SmithHonda CB35088.481
11Mark JohnsonHonda Drixton 35088.100
12Sam JohnsonHonda CB350 K488.768
13Robert LoweHonda CB350 K485.696
14Darran CreerHonda CB350 K485.190
15Davey ToddHonda CB350 K4 
16James ChawkeHonda CB350 
17Adam McLeanHonda CB350 K4 
18Dan SayleHonda CB350 K4 
19Alan OversbyHonda CB350 K4 

2025 Classic TT Results | Historic Senior | Qualifying 1

PosRiderBikeTiming (mph)
1Adam McLeanRoyal Enfield Bullet111.001
2John McGuinnessPaton BIC 500108.817
3Shaun AndersonPaton 500108.418
4Dean HarrisonMatchless G50108.184
5Joe YeardsleyRoyal Enfield Bullet107.856
6Alan OversbyHonda CB500105.513
7Mike BrowneNorton 500104.433
8Barry FurberHonda Ireland102.468
9Maria CostelloHonda CB50096.899
10Jeffrey VermeulenDucati Mk393.461
11Jeff SmithNorton Manx91.267
12Justin RoeburyHonda CB50088.224
13Andrew GuyBSA Gold Star87.197
14Robert Stephen WalshHonda CB45084.285
15Russell RoeburyNorton Manx78.325

2025 Classic TT Results | Lightweight | Qualifying 1

PosRiderBikeTiming (mph)
1Dan SayleHonda 250115.183
2Mike BrowneYamaha 250114.068
3Michael DunlopHonda 250113.492
4Stuart HallYamaha 250112.160
5Michal DokoupilYamaha 250107.939
6Owen MonaghanKawasaki ZXR-400107.875
7Darryl TweedKawasaki ZXR-400107.206
8Nathan HarrisonHonda VFR400106.497
9Rhys HardistyYamaha 250105.325
10Jonathan PerryHonda CBR400103.823
11Andy WhaleKawasaki ZXR-400103.257
12Craig NeveKawasaki ZXR-400102.957
13Tim WalshHonda RVF400102.844
14Pete GibsonHonda VFR400101.896
15Michael GrigsonYamaha 250100.711
16Steven PriceKawasaki ZXR-400100.643
17Simon CollinsKawasaki ZXR-40097.816
18Etienne Huon de PenansterHonda 25096.837
19David GloverYamaha 25096.836
20Shelley PikeHonda RVF40095.956

The first session for the Classic TT was dominated by Ducati 916 riders with Rob Hodson, Davey Todd, and Mike Browne in the top three positions.

Only Hodson was above the 125mph mark and no one outside the top-three was above the 124mph mark.

Qualifying continues today (21 August) with roads duce to close at 18:00 and the first session for the Formula 1 class, as well as the Senior and Junior Manx Grand Prix classes, 

