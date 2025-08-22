Manx GP and Classic TT qualifying results (Thursday)

Results from the Thursday qualifying session at the Manx Grand Prix and Classic TT.

John McGuinness, 2025 Classic TT. Credit: Isle of Man TT.
Results from Thursday's qualifying session at the Manx Grand Prix and Classic TT are below.

2025 Classic TT Results | Formula 1 | Qualifying 2

PosRiderBikeTiming (mph)
1Rob HodsonDucati 916127.402
2Jamie CowardKawasaki 750126.240
3Nathan HarrisonKawasaki 750125.221
4David JohnsonKawasaki 750123.125
5Paul JordanKawasaki 750122.894
6Craig NeveKawasaki 750122.628
7Brian McCormackKawasaki 750122.052
8Michael EvansSuzuki 750121.333
9Barry FurberSuzuki 750120.652
10Joe YeardsleyKawasaki 750120.643
11Michael DunlopNorton WRS588120.588
12Dominic HerbertsonKawasaki 750119.702
13Julian TrummerKawasaki 750119.458
14Davey ToddDucati 916119.254
15Joey ThompsonSuzuki 750119.096
16Amalric BlancKawasaki 750118.257
17Horst SaigerKawasaki 750116.782
18Marcus SimpsonKawasaki 750116.305
19Jamie Cringle 116.259
20Timothee MonotKawasaki 750115.594

2025 Classic TT Results | Historic Senior | Qualifying 2

1John McGuinnessPaton BIC 500110.624
2Mike BrowneNorton 500109.764
3Joe YeardsleyRoyal Enfield Bullet108.844
4Paul JordanSuzuki 500106.623
5Ian LougherPaton 500106.204
6Conor Cummins 104.272
7Michael EvansNorton 500102.729
8Dan SayleMV Agusta 500102.458
9Will LoderSeeley Mk2101.184
10Hefyn OwenMatchless G5099.576
11Harley RushtonHonda CB49998.179
12Tom SnowDucati Desmo 50097.083
13Maria CostelloHonda CB50096.515
14Jeffrey VermeulenDucati Mk395.897
15Russell RoeburyNorton Manx95.284
16Mark JohnsonHonda Drixton 50090.178

2025 Classic TT Results | Lightweight | Qualifying 2

PosRiderBikeTiming (mph)
1Adam McLeanYamaha 250112.629
2Stuart HallYamaha 250112.218
3Michael SweeneyYamaha 250111.480
4Rhys HardistyYamaha 250111.467
5Chris MooreYamaha 250109.992
6Owen MonaghanKawasaki ZXR-400109.343
7Alan OversbyKawasaki ZXR-400108.996
8Paul CassidyYamaha FZR400108.734
9Michal DokoupilYamaha 250108.495
10Craig NeveKawasaki ZXR-400107.571
11Jonathan PerryHonda CBR400106.896
12Calum PertHonda VFR400103.611
13Andy WhaleKawasaki ZXR-400103.454
14Tim WalshHonda RVF400103.100
15Pete GibsonHonda VFR400102.405
16Michael GrigsonYamaha 250102.267
17Etienne Huon de PenansterHonda 250101.489
18Radley HughesKawasaki ZXR-400101.338
19Steven PriceKawasaki ZXR-400100.801
20Harley RushtonHonda RVF400100.176

2025 Classic TT Results | Historic Junior | Qualifying 2

PosRiderBikeTiming (mph)
1Michael EvansHonda CB350 K4103.352
2Paul JordanHonda CB350 K4102.522
3Joe YeardsleyHonda CB350 K4102.430
4Dean HarrisonHonda CB350 K499.787
5Alan OversbyHonda CB350 K497.594
6Maurizio BottalicoHonda CB35097.070
7Davey ToddHonda CB350 K496.510
8Maria CostelloHonda CB350 K493.935
9Barry FurberDucati Sebring92.951
10Shelley PikeDucati Desmo 25086.595
11Darran CreerHonda CB350 K485.897
12Jeff SmithHonda CB35078.400
13Michael Russell 69.938

In the Classic TT, Rob Hodson was fastest for the second day in succession in the Formula 1 class aboard his Ducati 916, ahead this time of Jamie Coward on his Kawasaki while Nathan Harrison was third-fastest.

John McGuinness topped the Historic Senior class, while Adam McLean topped the Lightweight session and Michael Evans was fastest in the Historic Junior category.

2025 Manx Grand Prix Results | Senior | Session 4

PosRiderBikeTiming (mph)
1Chris CookKawasaki ZX-6R119.196
2Caomhan CannySuzuki GSX-R750118.697
3Jamie WilliamsHonda CBR600RR118.173
4Ryan WhitehallYamaha R6117.611
5Grant ThomsonKawasaki ZX-636-R117.171
6Michael MaceTriumph Street Triple 765 RS117.039
7Toby ShannTriumph 675R116.822
8Daniel ForbesSuzuki GSX-R600116.804
9Johnny StewartKawasaki ZX-6R115.939
10Graham McAleeseYamaha R6115.409
11Don GilbertHonda CBR600RR115.392
12Michael GahanYamaha R6114.877
13Shaun EvansKawasaki ZX-636-R114.684
14Ryan GarsideYamaha R6114.471
15Radley HughesKawasaki ZX-636-R114.065
16Justin CollinsYamaha R6113.981
17William BurchellKawasaki ZX-6R113.891
18Craig SzczypekKawasaki ZX-636-R113.789
19Liam ChawkeKawasaki ZX-6R113.779
20Mark JacksonYamaha R6112.713
2025 Manx Grand Prix | Supertwin | Session 4
PosRiderBikeTiming (mph)
1Caomhan CannyAprilia RS 660112.973
2Jamie WilliamsAprilia RS 660112.932
3Michael GahanAprilia RS 660112.861
4Harley RushtonKawasaki ER-6F112.835
5Lewis ArrowsmithAprilia RS 660112.390
6Ryan GarsideKawasaki Z650111.928
7Alex SinclairAprilia RS 660111.810
8Liam ChawkeKawasaki ER650111.553
9Owen MonaghanAprilia RS 660111.208
10Johnny StewartKawasaki ER-6F111.199
11Michael MaceKawasaki Z650111.075
12Andrew FarrellAprilia RS 660110.980
13Eddy WormaldPaton S1-R109.926
14Graham McAleeseKawasaki ER-6F109.733
15Grant ThomsonKawasaki Z650109.461
16Quentin LimousinAprilia RS 660109.285
17Michael ReesPaton S1-R108.649
18Lee HaraAprilia RS 660108.640
19Calum PertKawasaki ER-6F107.739
20Scott LarkinAprilia RS 660107.038

Chris Cook topped the Senior class in the Manx Grand Prix fourth qualifying session, finishing Thrusday's session ahead of Caomhan Canny and Jamie Williams.

