Manx GP and Classic TT qualifying results (Thursday)
Results from the Thursday qualifying session at the Manx Grand Prix and Classic TT.
Results from Thursday's qualifying session at the Manx Grand Prix and Classic TT are below.
2025 Classic TT Results | Formula 1 | Qualifying 2
|Pos
|Rider
|Bike
|Timing (mph)
|1
|Rob Hodson
|Ducati 916
|127.402
|2
|Jamie Coward
|Kawasaki 750
|126.240
|3
|Nathan Harrison
|Kawasaki 750
|125.221
|4
|David Johnson
|Kawasaki 750
|123.125
|5
|Paul Jordan
|Kawasaki 750
|122.894
|6
|Craig Neve
|Kawasaki 750
|122.628
|7
|Brian McCormack
|Kawasaki 750
|122.052
|8
|Michael Evans
|Suzuki 750
|121.333
|9
|Barry Furber
|Suzuki 750
|120.652
|10
|Joe Yeardsley
|Kawasaki 750
|120.643
|11
|Michael Dunlop
|Norton WRS588
|120.588
|12
|Dominic Herbertson
|Kawasaki 750
|119.702
|13
|Julian Trummer
|Kawasaki 750
|119.458
|14
|Davey Todd
|Ducati 916
|119.254
|15
|Joey Thompson
|Suzuki 750
|119.096
|16
|Amalric Blanc
|Kawasaki 750
|118.257
|17
|Horst Saiger
|Kawasaki 750
|116.782
|18
|Marcus Simpson
|Kawasaki 750
|116.305
|19
|Jamie Cringle
|116.259
|20
|Timothee Monot
|Kawasaki 750
|115.594
2025 Classic TT Results | Historic Senior | Qualifying 2
Pos
Rider
Bike
Timing (mph)
|1
|John McGuinness
|Paton BIC 500
|110.624
|2
|Mike Browne
|Norton 500
|109.764
|3
|Joe Yeardsley
|Royal Enfield Bullet
|108.844
|4
|Paul Jordan
|Suzuki 500
|106.623
|5
|Ian Lougher
|Paton 500
|106.204
|6
|Conor Cummins
|104.272
|7
|Michael Evans
|Norton 500
|102.729
|8
|Dan Sayle
|MV Agusta 500
|102.458
|9
|Will Loder
|Seeley Mk2
|101.184
|10
|Hefyn Owen
|Matchless G50
|99.576
|11
|Harley Rushton
|Honda CB499
|98.179
|12
|Tom Snow
|Ducati Desmo 500
|97.083
|13
|Maria Costello
|Honda CB500
|96.515
|14
|Jeffrey Vermeulen
|Ducati Mk3
|95.897
|15
|Russell Roebury
|Norton Manx
|95.284
|16
|Mark Johnson
|Honda Drixton 500
|90.178
2025 Classic TT Results | Lightweight | Qualifying 2
|Pos
|Rider
|Bike
|Timing (mph)
|1
|Adam McLean
|Yamaha 250
|112.629
|2
|Stuart Hall
|Yamaha 250
|112.218
|3
|Michael Sweeney
|Yamaha 250
|111.480
|4
|Rhys Hardisty
|Yamaha 250
|111.467
|5
|Chris Moore
|Yamaha 250
|109.992
|6
|Owen Monaghan
|Kawasaki ZXR-400
|109.343
|7
|Alan Oversby
|Kawasaki ZXR-400
|108.996
|8
|Paul Cassidy
|Yamaha FZR400
|108.734
|9
|Michal Dokoupil
|Yamaha 250
|108.495
|10
|Craig Neve
|Kawasaki ZXR-400
|107.571
|11
|Jonathan Perry
|Honda CBR400
|106.896
|12
|Calum Pert
|Honda VFR400
|103.611
|13
|Andy Whale
|Kawasaki ZXR-400
|103.454
|14
|Tim Walsh
|Honda RVF400
|103.100
|15
|Pete Gibson
|Honda VFR400
|102.405
|16
|Michael Grigson
|Yamaha 250
|102.267
|17
|Etienne Huon de Penanster
|Honda 250
|101.489
|18
|Radley Hughes
|Kawasaki ZXR-400
|101.338
|19
|Steven Price
|Kawasaki ZXR-400
|100.801
|20
|Harley Rushton
|Honda RVF400
|100.176
2025 Classic TT Results | Historic Junior | Qualifying 2
|Pos
|Rider
|Bike
|Timing (mph)
|1
|Michael Evans
|Honda CB350 K4
|103.352
|2
|Paul Jordan
|Honda CB350 K4
|102.522
|3
|Joe Yeardsley
|Honda CB350 K4
|102.430
|4
|Dean Harrison
|Honda CB350 K4
|99.787
|5
|Alan Oversby
|Honda CB350 K4
|97.594
|6
|Maurizio Bottalico
|Honda CB350
|97.070
|7
|Davey Todd
|Honda CB350 K4
|96.510
|8
|Maria Costello
|Honda CB350 K4
|93.935
|9
|Barry Furber
|Ducati Sebring
|92.951
|10
|Shelley Pike
|Ducati Desmo 250
|86.595
|11
|Darran Creer
|Honda CB350 K4
|85.897
|12
|Jeff Smith
|Honda CB350
|78.400
|13
|Michael Russell
|69.938
In the Classic TT, Rob Hodson was fastest for the second day in succession in the Formula 1 class aboard his Ducati 916, ahead this time of Jamie Coward on his Kawasaki while Nathan Harrison was third-fastest.
John McGuinness topped the Historic Senior class, while Adam McLean topped the Lightweight session and Michael Evans was fastest in the Historic Junior category.
2025 Manx Grand Prix Results | Senior | Session 4
|Pos
|Rider
|Bike
|Timing (mph)
|1
|Chris Cook
|Kawasaki ZX-6R
|119.196
|2
|Caomhan Canny
|Suzuki GSX-R750
|118.697
|3
|Jamie Williams
|Honda CBR600RR
|118.173
|4
|Ryan Whitehall
|Yamaha R6
|117.611
|5
|Grant Thomson
|Kawasaki ZX-636-R
|117.171
|6
|Michael Mace
|Triumph Street Triple 765 RS
|117.039
|7
|Toby Shann
|Triumph 675R
|116.822
|8
|Daniel Forbes
|Suzuki GSX-R600
|116.804
|9
|Johnny Stewart
|Kawasaki ZX-6R
|115.939
|10
|Graham McAleese
|Yamaha R6
|115.409
|11
|Don Gilbert
|Honda CBR600RR
|115.392
|12
|Michael Gahan
|Yamaha R6
|114.877
|13
|Shaun Evans
|Kawasaki ZX-636-R
|114.684
|14
|Ryan Garside
|Yamaha R6
|114.471
|15
|Radley Hughes
|Kawasaki ZX-636-R
|114.065
|16
|Justin Collins
|Yamaha R6
|113.981
|17
|William Burchell
|Kawasaki ZX-6R
|113.891
|18
|Craig Szczypek
|Kawasaki ZX-636-R
|113.789
|19
|Liam Chawke
|Kawasaki ZX-6R
|113.779
|20
|Mark Jackson
|Yamaha R6
|112.713
|2025 Manx Grand Prix | Supertwin | Session 4
|Pos
|Rider
|Bike
|Timing (mph)
|1
|Caomhan Canny
|Aprilia RS 660
|112.973
|2
|Jamie Williams
|Aprilia RS 660
|112.932
|3
|Michael Gahan
|Aprilia RS 660
|112.861
|4
|Harley Rushton
|Kawasaki ER-6F
|112.835
|5
|Lewis Arrowsmith
|Aprilia RS 660
|112.390
|6
|Ryan Garside
|Kawasaki Z650
|111.928
|7
|Alex Sinclair
|Aprilia RS 660
|111.810
|8
|Liam Chawke
|Kawasaki ER650
|111.553
|9
|Owen Monaghan
|Aprilia RS 660
|111.208
|10
|Johnny Stewart
|Kawasaki ER-6F
|111.199
|11
|Michael Mace
|Kawasaki Z650
|111.075
|12
|Andrew Farrell
|Aprilia RS 660
|110.980
|13
|Eddy Wormald
|Paton S1-R
|109.926
|14
|Graham McAleese
|Kawasaki ER-6F
|109.733
|15
|Grant Thomson
|Kawasaki Z650
|109.461
|16
|Quentin Limousin
|Aprilia RS 660
|109.285
|17
|Michael Rees
|Paton S1-R
|108.649
|18
|Lee Hara
|Aprilia RS 660
|108.640
|19
|Calum Pert
|Kawasaki ER-6F
|107.739
|20
|Scott Larkin
|Aprilia RS 660
|107.038
Chris Cook topped the Senior class in the Manx Grand Prix fourth qualifying session, finishing Thrusday's session ahead of Caomhan Canny and Jamie Williams.