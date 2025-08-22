Manx GP and Classic TT qualifying results (Friday)

Results from the Friday qualifying sessions at the 2025 Manx Grand Prix and Classic TT.

Michael Evans, 2025 Classic TT. Credit: Isle of Man TT.
Michael Evans, 2025 Classic TT. Credit: Isle of Man TT.

Results from Friday's qualifying sessions for the Manx Grand Prix and Classic TT are below.

2025 Classic TT Results | Formula 1 | Qualifying 3

PosRiderBikeTiming (mph)
1Jamie CowardKawasaki 750126.245
2Ian HutchinsonKawasaki 750124.670
3Dominic HerbertsonKawasaki 750124.248
4Paul JordanKawasaki 750124.035
5Craig NeveKawasaki 750123.307
6Nathan HarrisonKawasaki 750122.911
7David JohnsonKawasaki 750122.885
8Michael EvansSuzuki 750122.097
9Brian McCormackKawasaki 750121.849
10Julian TrummerKawasaki 750121.820
11Barry FurberSuzuki 750121.71
12Paul WilliamsKawasaki 750119.771
13Sam WestDucati 916119.327
14Horst SaigerKawasaki 750119.297
15Amalric BlancKawasaki 750118.603
16Matt StevensonSuzuki 750118.098
17Joey ThompsonSuzuki 750117.909
18Marcus SimpsonKawasaki 750117.820
19Jamie Cringle 117.312
20Michal DokoupilSuzuki 750117.268

2025 Classic TT Results | Historic Junior | Qualifying 1

PosRiderBikeTiming (mph)
1Michael EvansHonda CB350 K4104.760
2Paul JordanHonda CB350 K4103.218
3Jamie CowardHonda CB350 K4102.919
4Joe YeardsleyHonda CB350 K4101.895
5Harley RushtonHonda CB350 K499.164
6Will LoderGreeves Oulton98.647
7Maurizio BottalicoHonda CB35097.821
8Barry FurberDucati Sebring94.639
9Jeffrey VermeulenDucati Mk393.491
10Chris MooreYamaha 35093.148
11Jonathan PerryHonda CB350 K492.979
12Simon CollinsHonda CB350 K491.781
13James ChawkeHonda CB35089.246
14Sam JohnsonHonda CB350 K489.163
15Shelley PikeDucati Desmo 25088.511
16Justin RoeburyHonda CB350 K488.510
17Mark JohnsonHonda Drixton 35088.223
18Andrew GreenHonda CB350 K486.979
19Shaun AndersonDKW 25086.945

2025 Classic TT Results | Historic Senior | Qualifying 2

PosRiderBikeTiming (mph)
1John McGuinnessPaton BIC 500112.167
2Joe YeardsleyRoyal Enfield Bullet109.002
3Ian LougherPaton 500107.242
4Barry FurberHonda Ireland106.444
5Alan OversbyHonda CB500106.092
6Dan SayleMV Agusta 500105.547
7Michael SweeneyYamaha TX500104.861
8Michael EvansNorton 500104.417
9Will LoderSeeley Mk2102.122
10Paul JordanSuzuki 50099.369
11Tom SnowDucati Desmo 50099.305
12Maria CostelloHonda CB50097.549
13Russell RoeburyNorton Manx96.658
14Rhys HardistyVelocette DOHC92.749
15Justin RoeburyHonda CB50092.226
16Andrew GuyBSA Gold Star91.385
17Jeff SmithNorton Manx91.261
18Mark JohnsonHonda Drixton 50089.586
19Robert Stephen WalshHonda CB545083.849

2025 Classic TT Results | Lightweight | Qualifying 1

PosRiderBikeTiming (mph)
1Michael DunlopHonda 250116.491
2Michael SweeneyYamaha 250113.115
3Stuart HallYamaha 250112.079
4Chris MooreYamaha 250109.827
5Paul CassidyYamaha FZR400109.640
6Craig NeveKawasaki ZXR-400109.562
7Owen MonaghanKawasaki ZXR-400109.325
8Adam McLeanYamaha 250109.245
9Nathan HarrisonHonda VFR400108.297
10Calum PertHonda VFR400105.824
11Andy WhaleKawasaki ZXR-400103.806
12Tim WalshHonda RVF400103.552
13Harley RushtonHonda RVF400103.002
14Michael GrigsonYamaha 250102.717
15Pete GibsonHonda VFR400102.536
16Steven PriceKawasaki ZXR-400102.294
17Etienne Huon de PenansterHonda 250101.766
18Radley HughesKawasaki ZXR-400101.455
19Victor OrtegaHonda VFR400100.866
20Charlie HopkinsKawasaki ZXR-400100.299

Jamie Coward topped Friday's session for the Formula 1 riders at the Classic TT, his 126.245 being his best of the week so far - 0.005mph faster than what he managed on Thursday.

2025 Manx Grand Prix Results | Senior | Session 5

PosRiderBikeTiming (mph)
1Jamie WilliamsHonda CBR600RR119.444
2Don GilbertHonda CBR600RR118.972
3Toby ShannTriumph 675R118.559
4Michael GahanYamaha R6118.285
5Johnny StewartKawasaki ZX-6R117.915
6Andrew FarrellYamaha R6117.804
7Graham McAleeseYamaha R6118.683
8Daniel ForbesSuzuki GSX-R600117.065
9Adrian HarrisonYamaha R6116.913
10Liam ChawkeKawasaki ZX-6R116.769
11Shaun EvansKawasaki ZX-636-R116.374
12Owen MonaghanYamaha R6116.323
13Michael MaceTriumph Street Triple 765 RS116.249
14Craig SzczypekKawasaki ZX-636-R116.136
15Michael ReesKawasaki ZX-636-R115.378
16Eddy WormaldYamaha R6114.350
17Lee HaraYamaha R6114.245
18Ryan WhitehallYamaha R6114.186
19James DoySuzuki GSX-R600114.037
20Mark JacksonYamaha R6113.909

2025 Manx Grand Prix | Supertwin | Session 5

PosRiderBikeTiming (mph)
1Lewis ArrowsmithAprilia RS 660113.793
2Michael GahanAprilia RS 660113.503
3Andrew FarrellAprilia RS 660113.406
4Caomhan CannyAprilia RS 660113.310
5Harley RushtonKawasaki ER-6F112.763
6Liam ChawkeKawasaki ER650112.672
7Michael MaceKawasaki Z650111.692
8Ryan GarsideKawasaki Z650111.531
9Johnny StewartKawasaki ER-6F111.245
10Graham McAleeseKawasaki ER-6F111.206
11Owen MonaghanAprilia RS 660110.799
12Eddy WormaldPaton S1-R110.710
13Calum PertKawasaki ER-6F110.350
14Ryan WhitehallKawasaki ER-6F109.599
15Andy WhaleAprilia RS 660108.787
16Lee HaraAprilia RS 660107.975
17Michael MackinnonKawasaki ER-6F106.918
18Jack MearesKawasaki ER-6F105.976
19Scott LarkinAprilia RS 660105.881
20Anthony StephensAprilia RS 660105.818

Jamie Williams was fastest in the Manx Grand Prix Senior class, ahead of Don Gilbert and Toby Shann in the top-three.

In this article

Alex Whitworth
Journalist

Alex joined the Crash.net team in August of 2024 having covered consumer and racing motorcycle news at Visordown for two years.

Read More

Latest News

MotoGP News
Jack Miller, Alex Marquez hit with penalties after incident which caused furore
14m ago
Alex Marquez
MotoGP Feature
Marc Marquez v Pedro Acosta two-way battle teed up by Hungary MotoGP practice pace
39m ago
Marc Marquez, Pedro Acosta, 2025 Hungarian MotoGP
RR Results
Manx GP and Classic TT qualifying results (Friday)
1h ago
Michael Evans, 2025 Classic TT. Credit: Isle of Man TT.
MotoGP News
Pedro Acosta delivers verdict on "strange" highside in Hungarian MotoGP practice
1h ago
Pedro Acosta, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Fabio Quartararo exit speculation “makes no sense”, Yamaha claim
1h ago
Fabio Quartararo, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix, media debrief. Credit: Gold and Goose.

More News

RR News
Drunk Manx Grand Prix track crosser jailed after practice incident
2h ago
Manx Grand Prix
F1 News
Ford’s intriguing F1 update as they ramp up Red Bull involvement
2h ago
Red Bull
MotoGP News
KTM super sub stuns MotoGP team boss with Hungary practice pace
2h ago
Pol Espargaro, Tech3 KTM, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
2025 Hungarian MotoGP: Pedro Acosta fastest in Practice, Pecco Bagnaia in Q1
3h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP Results
2025 Hungarian MotoGP, Balaton Park - Friday Practice Results
3h ago
Pedro Acosta, 2025 Hungarian MotoGP