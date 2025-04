2025 Official Oulton Park British Superbike Test Results - Day 2

Bradley Ray continued his domination of the official Oulton Park British Superbike test in the second session of the final day.

Ray broke into the 1:32s, with only Glenn Irwin and Kyle Ryde within a second of the Raceways Yamaha rider.

Leon Haslam was fourth-fastest, ahead of Danny Kent and Charlie Nesbitt who rounded out the top-six.

Tommy Bridewell, Christian Iddon, Max Cook, and Andrew Irwin completed the top-10.

Full times from session two at the Oulton Park BSB test are below.

2024 British Superbike Championship (BSB) | Oulton Park Test | Day 2 | Session 2 Pos Rider Nat. BSB Team Motorcycle Time 1 Bradley Ray GBR Raceways Yamaha Yamaha R1 1:32.983 2 Glenn Irwin GBR Hager PBM Ducati Ducati Panigale V4 R 1:33.616 3 Kyle Ryde GBR OMG Nitrous Competitions Racing Yamaha R1 1:33.665 4 Leon Haslam GBR Moto Rapido Ducati Racing Ducati Panigale V4 R 1:34.058 5 Danny Kent GBR McAMS Racing Yamaha Yamaha R1 1:34.159 6 Charlie Nesbitt GBR MasterMac Honda Honda CBR1000RR-R 1:34.324 7 Tommy Bridewell GBR Honda Racing UK Honda CBR1000RR-R 1:34.386 8 Christian Iddon GBR AJN Steelstock Kawasaki Kawasaki ZX-10RR 1:34.471 9 Max Cook GBR AJN Steelstock Kawasaki Kawasaki ZX-10RR 1:34.492 10 Andrew Irwin GBR Honda Racing UK Honda CBR1000RR-R 1:34.534 11 Lee Jackson GBR DAO Racing Honda Honda CBR1000RR-R 1:34.802 12 Storm Stacey GBR Bathams AJN Racing BMW BMW M 1000 RR 1:35.278 13 Luke Mossey GBR Milenco by Padgett's Motorcycles Honda CBR1000RR-R 1:35.292 14 Josh Brookes AUS DAO Racing Honda Honda CBR1000RR-R 1:35.363 15 John McPhee GBR MasterMac Honda Honda CBR1000RR-R 1:35.377 16 Rory Skinner GBR Cheshire Mouldings Ducati Ducati Panigale V4 R 1:35.666 17 Richard Kerr IRL MLav Racing BMW M 1000 RR 1:35.749 18 Fraser Rogers GBR TAG Honda Honda CBR1000RR-R 1:36.008 19 Scott Redding GBR MGM Bonovo Ducati Panigale V4 R 1:36.249 20 Jack Bednarek GBR HEC Racing powered by GT Couriers Honda Honda CBR1000RR-R 1:36.295 21 Luke Hedger GBR Whitecliffe CDH Racing Honda Honda CBR1000RR-R 1:36.359 22 Tom Ward GBR Honda CBR1000RR-R 1:36.367 23 David Allingham IRL SMS / Nicholl Oil BMW BMW M 1000 RR 1:36.423 24 Davey Todd GBR 8TEN BMW Motorrad BMW M 1000 RR 1:36.445 25 Alastair Seeley GBR SMS / Nicholl Oil BMW BMW M 1000 RR 1:36.483 26 Scott Swann GBR Send My Bag Racing by IWR Honda Honda CBR1000RR-R 1:36.798 27 Jaimie van Sikkelerus NED TAG Honda Honda CBR1000RR-R 1:36.999 28 Michael Dunlop GBR MD Racing BMW M 1000 RR 1:37.139 29 Brayden Elliott AUS No Bull Racing CPE Motorsport Honda Honda CBR1000RR-R 1:37.217 30 Shaun Winfield GBR TAG Honda Honda CBR1000RR-R 1:37.535 31 Jamie Davis GBR Whitecliffe CDH Racing Honda Honda CBR1000RR-R 1:37.566 32 Ian Hutchinson GBR MLav Racing BMW M 1000 RR 1:37.732 33 John McGuinness GBR Honda Racing UK Honda CBR1000RR-R 1:37.863 34 Jamie Coward GBR KTS Racing BMW M 1000 RR 1:37.991 35 Blaze Baker ZAF NP Racing Kawasaki Team Kawasaki ZX-10RR 1:38.436 36 Sam West GBR PRL Motohub BMW M 1000 RR 1:38.647 37 Nathan Harrison GBR H&H Motorcycles Honda CBR1000RR-R 1:38.993 38 Mitch Rees NZL Milenco by Padgett's Motorcycles Honda CBR1000RR-R 1:39.005 39 David Johnson AUS Platinum Club Kawasaki Kawasaki ZX-10RR 1:39.349 40 Mike Browne IRL MLav Racing BMW M 1000 RR 1:40.452 41 Matt Truelove GBR TAG Honda Honda CBR1000RR-R No Time Set

Session 1

Bradley Ray was fastest once again in the opening session of the second day at the official Oulton Park British Superbike test, beating Leon Haslam by just over 0.1 seconds.

Glenn Irwin rounded out the top-three, ahead of Scott Swann and Andrew Irwin who completed the top-five.

Danny Kent was sixth-fastest, ahead of Kyle Ryde, Max Cook, Josh Brookes, and Charlie Nesbitt who rounded out the top-10.