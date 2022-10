F1 2022 Japanese Grand Prix - Full Qualifying results

2022 F1 Japanese Grand Prix - QUALIFYING RESULTS Pos. Driver Nat. Team Q1 Q2 Q3 1 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m30.224s 1m30.346s 1m29.304s 2 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari 1m30.402s 1m30.486s 1m29.314s 3 Carlos Sainz ESP Scuderia Ferrari 1m30.336s 1m30.444s 1m29.361s 4 Sergio Perez MEX Oracle Bull Racing 1m30.622s 1m29.925s 1m29.709s 5 Esteban Ocon FRA BWT Alpine F1 Team 1m30.696s 1m30.357s 1m30.165s 6 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m30.906s 1m30.443s 1m30.261s 7 Fernando Alonso ESP BWT Alpine F1 Team 1m30.603s 1m30.343s 1m30.322s 8 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m30.865s 1m30.465s 1m30.389s 9 Sebastian Vettel GER Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team 1m31.256s 1m30.656s 1m30.554s 10 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m30.881s 1m30.473s 1m31.003s 11 Daniel Ricciardo AUS McLaren F1 Team 1m30.880s 1m30.659s 12 Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo F1 Team Orlen 1m31.226s 1m30.709s 13 Yuki Tsunoda JPN Scuderia AlphaTauri 1m31.130s 1m30.808s 14 Zhou Guanyu CHN Alfa Romeo F1 Team Orlen 1m30.894s 1m30.953s 15 Mick Schumacher GER Haas F1 Team 1m31.152s 1m31.439s 16 Alex Albon THA Williams Racing 1m31.311s 17 Pierre Gasly FRA Scuderia AlphaTauri 1m31.322s 18 Kevin Magnussen DEN Haas F1 Team 1m31.352s 19 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team 1m31.419s 20 Nicholas Latifi CAN Williams Racing 1m31.511s

Max Verstappen claimed his fifth pole of the season, beating Charles Leclerc and Carlos Sainz in qualifying for the F1 Japanese Grand Prix.

Leclerc was on course to take pole but lost over 0.2s in the final sector.

Verstappen and Sainz failed to improve on their final runs.

Esteban Ocon impressed with fifth on the grid ahead of Mercedes' Lewis Hamilton.

Recent F1 Japanese GP winners

2019 - Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 - Nico Rosberg (Mercedes)

2015 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2014 - Lewis Hamilton (Mercedes)