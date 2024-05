2024 F1 Miami Grand Prix - Sprint Qualifying Results Pos Driver Nat. Team SQ1 SQ2 SQ3 1 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m28.194s 1m28.001s 1m27.641s 2 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari 1m28.537s 1m27.977s 1m27.749s 3 Sergio Perez MEX Oracle Red Bull Racing 1m28.681s 1m27.865s 1m27.876s 4 Daniel Ricciardo AUS Visa Cash App RB F1 Team 1m28.700s 1m28.122s 1m28.044s 5 Carlos Sainz ESP Scuderia Ferrari 1m28.435s 1m28.262s 1m28.103s 6 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m28.056s 1m28.163s 1m28.161s 7 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m28.807s 1m28.323s 1m28.375s 8 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m28.192s 1m28.169s 1m28.419s 9 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m27.939s 1m27.597s 1m28.472s 10 Nico Hulkenberg GER MoneyGram Haas F1 Team 1m29.040s 1m28.330s 1m28.476s 11 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m28.387s 1m28.343s 12 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m28.736s 1m28.371s 13 Esteban Ocon FRA BWT Alpine F1 Team 1m28.873s 1m28.379s 14 Kevin Magnussen DEN MoneyGram Haas F1 Team 1m28.377s 1m28.614s 15 Yuki Tsunoda JPN Visa Cash App RB F1 Team 1m28.687s No Time Set 16 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m29.185s 17 Zhou Guanyu CHN Stake F1 Team Kick Sauber 1m29.267s 18 Valtteri Bottas FIN Stake F1 Team Kick Sauber 1m29.360s 19 Logan Sargeant USA Williams Racing 1m29.551s 20 Alex Albon THA Williams Racing 1m29.858s

Max Verstappen claimed another pole position in sprint qualifying as Lando Norris' challenge faltered late on.

Norris was the man to beat heading into SQ3, but made a mistake on his final run.

Verstappen's final lap wasn't entirely clean either, although it was enough to stay on top.

Charles Leclerc recovered from a difficult FP1 to secure second ahead of Sergio Perez.

Daniel Ricciardo starred with fourth in sprint qualifying.