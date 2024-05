2024 F1 Monaco Grand Prix - Qualifying Results Pos Driver Nat. Team Q1 Q2 Q3 1 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari 1m11.584s 1m10.825s 1m10.270s 2 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m11.500s 1m10.756s 1m10.424s 3 Carlos Sainz ESP Scuderia Ferrari 1m11.543s 1m11.075s 1m10.518s 4 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m11.760s 1m10.732s 1m10.542s 5 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m11.492s 1m10.929s 1m10.543s 6 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m11.711s 1m10.745s 1m10.567s 7 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m11.528s 1m11.056s 1m10.621s 8 Yuki Tsunoda JPN Visa Cash App RB F1 Team 1m11.852s 1m11.106s 1m10.858s 9 Alex Albon THA Williams Racing 1m11.623s 1m11.216s 1m10.948s 10 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m11.714s 1m10.896s 1m11.311s 11 Esteban Ocon FRA BWT Alpine F1 Team 1m11.887s 1m11.285s 12 Nico Hulkenberg GER MoneyGram Haas F1 Team 1m11.876s 1m11.440s 13 Daniel Ricciardo AUS Visa Cash App RB F1 Team 1m11.785s 1m11.482s 14 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m11.728s 1m11.563s 15 Kevin Magnussen DEN MoneyGram Haas F1 Team 1m11.832s 1m11.725s 16 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m12.019s 17 Logan Sargeant USA Williams Racing 1m12.020s 18 Sergio Perez MEX Oracle Red Bull Racing 1m12.060s 19 Valtteri Bottas FIN Stake F1 Team Kick Sauber 1m12.512s 20 Zhou Guanyu CHN Stake F1 Team Kick Sauber 1m13.028s

Charles Leclerc secured his third career pole position at the Monaco Grand Prix, pipping Oscar Piastri to top spot. Leclerc was the driver to beat heading into practice and saved his best effort for Q3.

Piastri converted his strong pace into a front row start, out-qualifying Carlos Sainz and Lando Norris. George Russell will start fifth ahead of Max Verstappen, who brushed the barrier on his final Q3 effort.

Lewis Hamilton lines up seventh ahead of Yuki Tsunoda, while both Alex Albon and Pierre Gasly excelled, making it into Q3.