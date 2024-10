2024 F1 Mexico City Grand Prix - Qualifying Results

Here are the full qualifying results for the F1 Mexico City Grand Prix:

2024 F1 United States Grand Prix - Qualifying Results Pos Driver Nat. Team Q1 Q2 Q3 1 Carlos Sainz ESP Scuderia Ferrari 1m16.778s 1m16.515s 1m15.946s 2 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m16.803s 1m16.514s 1m16.171s 3 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m16.505s 1m16.301s 1m16.260s 4 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari 1m16.972s 1m16.641s 1m16.265s 5 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m17.194s 1m16.937s 1m16.356s 6 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m17.306s 1m16.973s 1m16.651s 7 Kevin Magnussen DEN MoneyGram Haas F1 Team 1m17.125s 1m17.003s 1m16.886s 8 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m17.149s 1m17.048s 1m17.065s 9 Alex Albon THA Williams Racing 1m17.189s 1m16.988s 1m17.365s 10 Nico Hulkenberg GER MoneyGram Haas F1 Team 1m17.186s 1m16.995s 11 Yuki Tsunoda JPN Visa Cash App RB F1 Team 1m17.182s 1m17.129s 12 Liam Lawson NZL Visa Cash App RB F1 Team 1m17.380s 1m17.162s 13 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m17.307s 1m17.168s 14 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m17.407s 1m17.294s 15 Valtteri Bottas FIN Stake F1 Team Kick Sauber 1m17.393s 1m17.817s 16 Franco Colapinto ARG Williams Racing 1m17.558s 17 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m17.597s 18 Sergio Perez MEX Oracle Red Bull Racing 1m17.611s 19 Esteban Ocon FRA BWT Alpine F1 Team 1m17.617s 20 Zhou Guanyu CHN Stake F1 Team Kick Sauber 1m18.072s