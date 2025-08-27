Rumor Kepindahan Alex Palou ke Red Bull Dianggap "Clickbait"

Juara IndyCar Alex Palou tidak akan bergabung dengan Red Bull sebagai rekan setim Max Verstappen di F1 tahun 2026

Spekulasi mengenai bergabungnya juara IndyCar, Alex Palou, ke Red Bull telah dibantah dan dianggap sebagai "clickbait".

Pada hari Senin, sebuah laporan baru dari IndyStar mengklaim Red Bull sedang mengincar Palou sebagai calon pengganti Yuki Tsunoda untuk tahun depan.

Tsunoda hanya mencetak poin dalam tiga balapan untuk Red Bull sejak menggantikan Liam Lawson, membuat masa depannya di tim tersebut masih belum pasti.

Pilihan Red Bull terbatas, setelah memberikan Tsunoda dan Lawson bersama Max Verstappen tahun ini.

Mereka kini bisa beralih ke Isack Hadjar, yang secara luas dianggap sebagai rookie terbaik F1 tahun 2025.

Palou, yang telah memenangkan empat gelar IndyCar, tampaknya akan tetap bertahan di seri Amerika.

Chip Ganassi, pemilik tim tempat Palou bernaung di IndyCar, menepis rumor "clickbait" tersebut.

“Saya membacanya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dikutip di sana. Saya berbicara dengan Palou. Palou mengatakan dia tidak pernah berbicara dengan siapa pun, tidak tahu apa-apa tentang itu,” kata Ganassi seperti dikutip The Associated Press.

“Saya berbicara dengan manajemennya. Mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya pikir itu berita clickbait.

“Dia punya kesempatan untuk pergi dan dia memutuskan untuk bertahan. Saya tidak tahu berapa kali saya harus mengatakan itu. Semua orang bisa melihatnya.”

Palou 'tidak merasa rugi' dengan melewatkan F1

Palou sebelumnya dikaitkan dengan kepindahan ke F1 setelah menandatangani kesepakatan dengan McLaren untuk musim IndyCar 2023.

Alex Palou in Portland.
Alex Palou in Portland.

Namun, Chip Ganassi mengaktifkan opsi dalam kesepakatan Palou, yang akhirnya diselesaikan di pengadilan.

Palou tetap di Chip Ganassi, tetapi mendapat kesempatan untuk menguji McLaren di Grand Prix Amerika Serikat dalam sesi latihan Jumat.

Palou kemudian kembali menolak tawaran pindah ke McLaren, dan McLaren menggugatnya di pengadilan.

Menanggapi rumor terbarunya ke F1, Palou mengatakan kepada AP: “Tidak ada apa-apa, sama sekali tidak ada. Kami belum mendengar apapun dari siapa pun.

“Satu-satunya yang saya dengar adalah seorang manajer dari pembalap lain di IndyCar yang ingin menempati kursi saya, yang mengatakannya untuk memulai sesuatu.

“Saya pikir mungkin jika saya memiliki pengalaman yang berbeda dari tahun 2022, maka saya akan memiliki pandangan yang berbeda. Saya merasa sudah mendapatkan kesempatan dan itu tidak berhasil. 

"Dan saya beruntung masih bisa kembali ke tim IndyCar terbaik untuk memenangkan kejuaraan dan Indy 500.

“Saya bukan 22 tahun. Anda tidak bisa pergi ke F1 sebagai pemula di usia 29 dan meminta dua tahun untuk mempelajari trek dan mobil, lalu meminta mereka menunggu Anda mulai menunjukkan performa,” lanjutnya. 

“Anda harus pergi ke sana dan menunjukkan performa secepatnya. Saya rasa saya tidak rugi apa pun jika tidak pergi ke F1.”

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

