Perez Tidak Perlu Membuktikan Apapun setelah Pemecatan Red Bull

Sergio Perez telah memastikan comeback F1 bersama Cadillac di sebelah Valtteri Bottas untuk tahun 2026 setelah didepak Red Bull pada akhir 2024 menyusul serangkaian performa buruk.

Perez, yang berusia 35 tahun, sebenarnya baru saja mempepanjang kontraknya di musim 2024. Tapi, Red Bull menganggap performanya semakin tertinggal dari Max Verstappen, yang berujung pada pemecatan di akhir tahun.

Keputusan Red Bull memecat Perez menempatkan reputasinya di titik terendah, tetapi pemenang Grand Prix enam kali itu berpendapat kesulitan yang dialami para penggantinya menunjukkan bahwa ia tidak perlu membuktikan apa pun ketika kembali ke grid F1 tahun depan.

"Saya merasa tidak ada yang perlu dibuktikan, bukan hanya karena pembalap saat ini atau pembalap berikutnya yang pernah berada di posisi saya, tetapi bahkan sebelum itu," kata Perez kepada media termasuk Crash.net dalam konferensi pers Cadillac pada hari Selasa.

"Sekarang semua orang melupakannya, tetapi ini adalah situasi yang sangat sulit untuk dihadapi, untuk terus beradaptasi, untuk membangun kepercayaan diri secara mental. Ini tantangan yang sangat unik.

"Saya rasa saya tidak perlu membuktikan apa pun jika melihat jumlah poin yang mereka cetak. Rasanya seperti lima poin sepanjang musim [tujuh poin].

"Bagi saya, ini lebih seperti kembali untuk menikmati olahraga ini. Saya ingin menikmati olahraga yang saya cintai, olahraga yang telah memberi saya begitu banyak. Saya tidak mampu meninggalkan olahraga ini dengan cara yang sama seperti saya meninggalkannya, dan inilah mengapa saya kembali dengan proyek baru ini.

"Saya harap ini akan sangat sukses. Namun di antara semua itu, lebih dari segalanya, saya ingin menikmati kembalinya ini."

Perez sadar situasi Cadillac

Perez sadar Cadillac berada dalam "posisi yang sangat sulit" saat mereka bersiap menjadi tim ke-11 F1 di tengah perombakan regulasi besar-besaran pada tahun 2026.

"Penting untuk menetapkan kembali target saya dari masa lalu. Namun, saya di sini untuk maju bersama tim," tambah Perez.

"Saya yakin kami akan memulai di posisi yang sangat sulit, tetapi bagi saya, yang terpenting bukanlah di mana kami memulai, melainkan seberapa cepat kami berhasil maju. Itulah yang terpenting.

"Saya tahu para pembalap bisa merasa putus asa. Sangat mudah untuk mengatakannya, tetapi begitu Anda berada di grid selama 24 balapan dan Anda berjuang di belakang, keputusasaan bisa datang."

"Tapi bagi saya, tujuan utama saya di sini adalah untuk membuat kemajuan bersama tim dan menikmati prosesnya karena di titik karier saya ini, katakanlah satu trofi lebih banyak, satu kurang, itu tidak relevan.

"Saya ingin bisa menikmati prosesnya, tetapi juga memberikan yang terbaik setiap akhir pekan. Dan jika saya bisa melakukan itu selama 24 akhir pekan, maka saya akan sangat bahagia."