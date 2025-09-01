Kimi Antonelli "akan Berpikir Dua Kali" setelah Tabrakan dengan Leclerc

Rookie Mercedes, Kimi Antonelli, bertanggung jawab penuh atas kecelakaan yang menyingkirkan Charles Leclerc dari Grand Prix Belanda, dan mengatakan ia akan "berpikir dua kali" sebelum mencoba hal serupa lagi.

Antonelli merasakan peluang untuk meraih posisi ketujuh dengan 20 lap tersisa, saat Leclerc dari Ferrari, keluar dari pit tepat di depannya dengan ban dingin.

Namun, ketika pembalap Italia itu bergerak ke sisi dalam di Tikungan 3 yang miring, ia menyenggol mobil Leclerc dan membuatnya melintir dan menabrak pembatas jalan.

Meski Antonelli melanjutkan balapan dengan kerusakan terbatas pada mobilnya, Steward memberinya penalti waktu 10 detik karena menyebabkan tabrakan, yang membuatnya keluar dari posisi perolehan poin.

Kimi Antonelli meminta maaf ke Charles Leclerc

Antonelli, Leclerc

Article continues below ADVERTISEMENT

Pembalap 19 tahun itu mengungkapkan ia mencoba mundur dari manuver tersebut ketika ia merasa hal itu tidak akan berhasil, tetapi saat itu ia sudah berada di jalur tabrakan dengan Ferrari.

“Saya baru saja melihatnya [di TV],” ujarnya kepada media, termasuk Crash.net. “Sayang sekali karena kecepatannya bagus. Kami kembali di depan.

“Saya tahu itu mungkin kesempatan terbaik yang saya miliki untuk bergerak karena saya sangat dekat dengannya.

“Bannya lebih dingin dan saya mencoba manuver itu, tetapi itu agak terlalu berlebihan.

“Ketika saya melihatnya, dia kembali di depan, saya mencoba untuk melepaskannya, tetapi itu tidak cukup.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Ia menambahkan: “Saya melakukannya. Saya melakukannya karena sangat sulit untuk menyalip. Semakin banyak putaran yang Anda lakukan di udara kotor, semakin buruk ban dan kecepatan Anda. Jadi saya melakukannya dan itu agak terlalu berlebihan.

“Saya hanya mencoba di suatu titik untuk membiarkannya, tetapi itu tidak cukup. Tentu saja, saya merasa kasihan padanya dan lain kali, saya mungkin akan berpikir dua kali sebelum menyalip, kecuali saya 100% yakin akan melakukannya.”

Penalti lain untuk Kimi Antonelli

Antonelli juga dijatuhi penalti waktu lima detik karena melewati batas kecepatan di pit lane, menambah deritanya di Zandvoort.

Safety Car akhir balapan memberikan pukulan terakhir, menghapus jarak yang telah ia ciptakan atas para pesaingnya dan menurunkannya dari posisi keenam ke posisi ke-16 setelah penalti diterapkan.

“Pelanggaran batas kecepatan adalah sesuatu yang harus saya pastikan tidak terjadi lagi,” kata pembalap Mercedes tersebut.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya tidak terlalu yakin kapan saya melakukannya, tetapi mungkin itu adalah pit stop pertama, jadi kami perlu memastikan itu tidak terjadi.

“Selain itu, safety car yang terlambat sangat disayangkan karena saya sudah memiliki jarak hampir 10 detik dari pembalap di belakang, dan seharusnya bisa finis di posisi ke-6 atau ke-7.”

Tersingkirnya Leclerc menambah derita Ferrari di Zandvoort, karena Lewis Hamilton lebih dulu tersingkir dari balapan pada Lap 23.