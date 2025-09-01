Isack Hadjar Mematahkan Trofi F1 Pertamanya saat Perayaan Tim

Isack Hadjar secara tidak sengaja memecahkan trofinya saat perayaan tim pasca-balapan di Zandvoort.

Isack Hadjar, Racing Bulls
Isack Hadjar, Racing Bulls
© XPB Images

Rookie Racing Bulls, Isack Hadjar, meraih podium Formula 1 pertamanya di Grand Prix Belanda pada hari Minggu, tetapi ia akan meninggalkan Zandvoort dengan trofi yang pecah.

Hadjar merayakan finis P3 di Belanda bersama timnya, sementara seluruh kru berpose untuk sesi foto yang kini telah menjadi tradisi di jalur pit.

Pebalap Prancis-Aljazair itu mengangkat trofi ke udara untuk difoto, tetapi ketika ia meletakkannya kembali di lantai, trofi itu terbelah menjadi dua.

Hadjar dan kepala tim Alan Permane tertawa terbahak-bahak ketika anggota kru lainnya mulai menyemprotkan sampanye, insiden itu tidak banyak mempengaruhi suasana selebrasi di Racing Bulls.

Bagaimanapun, ini adalah podium pertama tim yang berbasis di Faenza di F1 sejak Pierre Gasly finis ketiga untuk tim yang saat itu dikenal sebagai AlphaTauri di Grand Prix Azerbaijan 2021.

Trofi juara ketiga yang diterima Hadjar dibuat dengan tangan dari keramik dan dihias dengan gaya bunga Delft Blue yang ikonik oleh desainer Belanda.

Lando Norris, Max Verstappen

Ini bukan pertama kalinya seorang pembalap secara tidak sengaja memecahkan trofi saat perayaan pascabalapan.

Hanya dua tahun yang lalu, Lando Norris menjatuhkan trofi pemenangan balapan Max Verstappen saat mereka berada di podium di Grand Prix Hungaria.

Seperti halnya trofi GP Belanda milik Hadjar, trofi GP Hungaria Verstappen juga buatan tangan dan diperkirakan berharga sekitar £35.000.

Namun, Herendi Porcelán, perusahaan di balik trofi tersebut, segera membuat replika untuk Verstappen dan memberikannya kepada pembalap Belanda itu.

Pembalap Red Bull itu kemudian mengunggah foto memegang trofi yang baru saja dibuatnya bersama Norris di Instagram.

Isack Hadjar Mematahkan Trofi F1 Pertamanya saat Perayaan Tim
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Norris Bertekad Bangkit dari Kekecewaan DNF di Zandvoort
11m ago
Lando Norris
F1 News
Isack Hadjar Mematahkan Trofi F1 Pertamanya saat Perayaan Tim
1h ago
Isack Hadjar, Racing Bulls
MotoGP News
Teken Kontrak Dua Tahun, Johann Zarco Bertahan di LCR Honda
1h ago
Johann Zarco, LCR Honda, 2025 French MotoGP
MotoGP News
Honda Umumkan Luca Marini Bertahan di Tim Pabrikan untuk 2026
2h ago
Luca Marini, Honda Factory Racing, 2025 German MotoGP
F1 News
Hamilton Dihukum Penalti Grid Lima Posisi untuk GP Italia
2h ago
Lewis Hamilton, Ferrari

More News

F1 News
Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Belanda di Sirkuit Zandvoort
21h ago
Oscar Piastri
F1 Results
F1 GP Belanda 2025: Piastri Menang, Norris Tersingkir dari Balapan
21h ago
Oscar Piastri keeps Max Verstappen at bay
F1 News
Leclerc Soroti Kelemahan Besar Ferrari di Dua Tikungan Zandvoort
31/08/25
Charles Leclerc
F1 News
Hadjar Membintangi Kualifikasi GP Belanda dengan "Lap Terbaik Tahun ini"
31/08/25
Isack Hadjar, Racing Bulls
F1 News
Tsunoda Pertanyakan Kurangnya Kecepatan setelah Gagal ke Q3
31/08/25
Yuki Tsunoda