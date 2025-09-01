Isack Hadjar Mematahkan Trofi F1 Pertamanya saat Perayaan Tim

Rookie Racing Bulls, Isack Hadjar, meraih podium Formula 1 pertamanya di Grand Prix Belanda pada hari Minggu, tetapi ia akan meninggalkan Zandvoort dengan trofi yang pecah.

Hadjar merayakan finis P3 di Belanda bersama timnya, sementara seluruh kru berpose untuk sesi foto yang kini telah menjadi tradisi di jalur pit.

Pebalap Prancis-Aljazair itu mengangkat trofi ke udara untuk difoto, tetapi ketika ia meletakkannya kembali di lantai, trofi itu terbelah menjadi dua.

Hadjar dan kepala tim Alan Permane tertawa terbahak-bahak ketika anggota kru lainnya mulai menyemprotkan sampanye, insiden itu tidak banyak mempengaruhi suasana selebrasi di Racing Bulls.

Bagaimanapun, ini adalah podium pertama tim yang berbasis di Faenza di F1 sejak Pierre Gasly finis ketiga untuk tim yang saat itu dikenal sebagai AlphaTauri di Grand Prix Azerbaijan 2021.

Trofi juara ketiga yang diterima Hadjar dibuat dengan tangan dari keramik dan dihias dengan gaya bunga Delft Blue yang ikonik oleh desainer Belanda.

Lando Norris, Max Verstappen

Ini bukan pertama kalinya seorang pembalap secara tidak sengaja memecahkan trofi saat perayaan pascabalapan.

Hanya dua tahun yang lalu, Lando Norris menjatuhkan trofi pemenangan balapan Max Verstappen saat mereka berada di podium di Grand Prix Hungaria.

Seperti halnya trofi GP Belanda milik Hadjar, trofi GP Hungaria Verstappen juga buatan tangan dan diperkirakan berharga sekitar £35.000.

Namun, Herendi Porcelán, perusahaan di balik trofi tersebut, segera membuat replika untuk Verstappen dan memberikannya kepada pembalap Belanda itu.

Pembalap Red Bull itu kemudian mengunggah foto memegang trofi yang baru saja dibuatnya bersama Norris di Instagram.