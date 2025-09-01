Hamilton Dihukum Penalti Grid Lima Posisi untuk GP Italia

Lewis Hamilton telah dijatuhi hukuman penalti turun lima posisi grid oleh Steward karena melanggar aturan bendera kuning sebelum dimulainya Grand Prix Belanda pada hari Minggu.

Pembalap Ferrari itu juga dikenai dua poin penalti pada Super License-nya setelah gagal memperlambat laju dengan cukup saat menuju grid dan memasuki pit lane.

Marshal telah mengibarkan bendera kuning ganda di tikungan terakhir yang miring untuk memastikan keselamatan mekanik dan orang lain yang berada di grid awal sebelum balapan.

Meski Steward mencatat bahwa Hamilton memang mengurangi kecepatannya, ia dianggap masih terlalu cepat mengingat kondisinya.

Para steward juga menyatakan bahwa mereka "juga tidak menganggap kecepatan saat pembalap memasuki jalur masuk pit sebagai kecepatan yang 'sangat' berkurang."

Dengan demikian, Hamilton akan dikenakan penalti turun lima posisi grid untuk balapan berikutnya yang diikutinya, yaitu balapan kandang Ferrari di Monza.

"Data menunjukkan bahwa pembalap memasuki sektor double yellow flag sekitar 20 km/jam lebih lambat dari kecepatannya pada titik yang sama di sesi latihan, mengurangi penggunaan gas sekitar 10% hingga 20%, dan mengangkat serta mengerem 70 meter lebih awal saat memasuki jalur pit," demikian bunyi pernyataan tersebut.

"Kami tidak menganggap bahwa pengurangan kecepatan 20 km/jam di sektor double yellow flag merupakan pengurangan kecepatan yang 'signifikan'. Kami juga tidak menganggap kecepatan saat pembalap memasuki jalur masuk pit sebagai pengurangan yang 'sangat'."

Penalti ini memperparah akhir pekan yang berat bagi Hamilton, yang gagal menyelesaikan balapan setelah mengalami kecelakaan di Tikungan 3 ketika hujan mulai turun deras.

Keputusan penuh Steward:

Hamilton was left picking up the pieces after he crashed

"Steward mendengarkan masukan dari pengemudi Mobil 44 (Lewis Hamilton), perwakilan tim, dan meninjau data sistem pemosisian/pengibaran, video, pencatatan waktu, telemetri, radio tim, dan bukti video di dalam mobil. "Karena kondisi lintasan, Direktur Balap telah memberi tahu semua peserta bahwa bendera kuning ganda akan dikibarkan di tikungan terakhir sebelum jalur pit. "Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan mereka yang berada di grid dan di jalur pit. Peraturan mewajibkan setiap pengemudi yang melewati sektor pengibaran bendera kuning ganda untuk 'mengurangi kecepatan secara signifikan...'. "Kami memeriksa telemetri yang tersedia dalam sistem FIA. Kami juga meminta tim untuk memberikan data telemetri mereka. Semua ini membutuhkan waktu dan akibatnya keputusan ini tertunda. "Selain itu, Pasal 44.1 mewajibkan semua pengemudi yang menempuh lebih dari satu putaran pengintaian untuk berkendara di jalur masuk pit dengan 'kecepatan yang sangat dikurangi'. Article continues below ADVERTISEMENT "Data menunjukkan bahwa pembalap memasuki sektor kuning ganda sekitar 20 km/jam lebih lambat dari kecepatannya pada titik yang sama dalam sesi latihan, mengurangi penggunaan gas sekitar 10% hingga 20%, dan mengangkat serta mengerem 70 meter lebih awal saat memasuki jalur pit. "Kami tidak menganggap bahwa pengurangan kecepatan 20 km/jam di sektor double yellow flag merupakan pengurangan kecepatan 'signifikan'. Kami juga tidak menganggap kecepatan saat pembalap memasuki jalur masuk pit sebagai pengurangan 'besar'. "Pedoman penalti untuk pelanggaran semacam itu biasanya akan memberikan penalti 10 posisi grid pada balapan berikutnya. Namun, mengingat pembalap tersebut telah mencoba mengurangi kecepatan dan mengerem lebih awal, kami menimbang hal tersebut sebagai hal meringankan dan menjatuhkan penalti 5 posisi grid. "Para pembalap diingatkan bahwa mereka berhak untuk mengajukan banding atas keputusan tertentu dari Steward, sesuai dengan Pasal 15 Kode Olahraga Internasional FIA dan Bab 4 Peraturan Peradilan dan Disiplin FIA, dalam batas waktu yang berlaku."

Leclerc lolos dari penalti atas insiden Russell

Sementara itu, steward tidak mengambil tindakan tindakan terhadap rekan setim Hamilton, Charles Leclerc, setelah insiden dengan George Russell di Tikungan 12.

Leclerc dengan susah payah melewati Russell untuk meraih posisi kelima pada putaran ke-32 dari 72 putaran, dengan kedua pembalap saling bersenggolan saat keluar dari chicane.

Russell awalnya mengeluh bahwa Leclerc telah melakukan aksinya di luar lintasan, sementara pembalap Ferrari tersebut berargumen bahwa ia tidak diberi ruang.

Dalam putusan mereka, steward mencatat bahwa "bukti yang tersedia tidak meyakinkan apakah Mobil 16 meninggalkan lintasan. Kedua perwakilan tim sepakat bahwa tidak ada bukti yang jelas bahwa Mobil 16 telah meninggalkan lintasan."

Russell juga diselidiki secara terpisah untuk insiden yang sama, tetapi steward menyimpulkan bahwa itu adalah insiden balapan.

Empat pembalap lolos dari investigasi pasca-balapan

Selain Hamilton dan Russell, Steward juga menginvestigasi Max Verstappen, Carlos Sainz, Lando Norris dan Nico Hulkenberg yang diduga melampaui delta 1 menit 26 detik di belakang Safety Car pada putaran pengintaian mereka.

Steward menjelaskan bahwa mereka semua mengikuti waktu delta untuk sebagian besar putaran, hanya mundur ketika pembalap lain mendekat untuk menyalip mereka. Dengan demikian, mereka menyimpulkan bahwa mereka tidak mengemudi "terlalu lambat".

"Namun, dalam semua kasus, Steward memutuskan bahwa para pembalap mengambil tindakan yang tepat untuk tidak menghalangi pembalap lain, dan dalam semua kasus, mereka memperlambat laju secara signifikan untuk memungkinkan pembalap lain menyalip sambil memberi mereka jalur yang jelas," bunyi pernyataan itu.

"Oleh karena itu, Steward memutuskan bahwa semua pembalap yang bersangkutan tidak mengemudi "terlalu lambat", dan bahwa mereka berada di atas waktu maksimum karena mereka mengambil langkah-langkah yang tepat, dan oleh karena itu kami tidak mengambil tindakan lebih lanjut.