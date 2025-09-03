Isack Hadjar Diprediksi sebagai Pembalap Red Bull Berikutnya

Rookie Racing Bulls, Isack Hadjar, mencuri perhatian setelah meraih podium F1 pertamanya di Grand Prix Belanda.

Akhir pekan Zandvoort menjadi puncak baru dari musim debut Hadjar, yang dimulai dengan kecelakaan formation lap pada debutnya, membuatnya dihibur oleh ayah Lewis Hamilton di Austria.

Sekarang, semua orang tampaknya sepakat Hadjar akan berpasangan dengan Max Verstappen di Red Bull musim depan.

"Saya siap untuk apa pun," jawab Hadjar kepada Sky Sports ketika ditanya tentang promosi ke Red Bull.

Jacques Villeneuve berkata: "Dia tampak bagus di bawah tekanan, dan dia masih muda. Dia masih rookie, dia belum punya banyak pengalaman bahkan di kategori yang lebih kecil.

"Dia telah berkembang pesat di tingkatan. Ketika dia dihajar, dia bangkit lebih kuat lagi. Jadi dia tampak seperti pembalap yang sesungguhnya.

"Saya rasa dia sudah naik mobil besar tahun depan, mereka hanya menunggu untuk mengumumkannya."

Isack Hadjar 'memilki musim luar biasa'

Bernie Collins berkata: “Dia menjalani musim yang luar biasa.

“Dia melakukan persis apa yang perlu dia lakukan. Dia tahu itu akan menjadi pertarungan yang sulit dengan Charles Leclerc. Dia sepertinya telah melakukan risetnya semalaman, apa yang perlu dia lakukan untuk menjaga [Leclerc] di belakang? Bisakah dia bertahan?

“Balapan yang sangat, sangat bagus untuk memastikan dia berada di posisi terbaik. Dia diuntungkan oleh Lando Norris, tetapi dia berada di posisi yang tepat untuk memastikan dia mendapatkan hasil maksimal.”

Naomi Schiff menambahkan: “Akhir pekan ini dimulai dengan buruk baginya dengan masalah sabuk pengaman dan masalah PU.

“Dia mendapat tekanan dari Russell dan Leclerc, sementara tidak diizinkan untuk menekan Max. Ada beberapa kali dia berada dalam DRS, tetapi saya merasa dia mampu mengelola celah itu. Saya tidak yakin apakah dia diizinkan untuk menyalip Red Bull

Penampilan gemilang Hadjar di Zandvoort sangat kontras dengan perjuangan Yuki Tsunoda.

Tsunoda mencetak poin di Grand Prix F1 Belanda, pertama kalinya ia melakukannya dalam delapan putaran.

Namun, momentum sedang berpihak pada Hadjar di tim yang terkenal kejam dalam mengambil keputusan pembalap.

Liam Lawson dan Tsunoda sama-sama kesulitan bersama Verstappen musim ini, di mobil peninggalan Sergio Perez.