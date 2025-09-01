Upaya Keras Leclerc "Sia-Sia" setelah Kesalahan Kimi Antonelli

Charles Leclerc mengakhiri Grand Prix F1 Belanda dengan insiden di Tikungan 3 Zandvoort yang menanjak.

Leclerc mengalami kecelakaan di Lap 53 dari 72 di Zandvoort setelah bersenggolan dengan Kimi Antonelli dari Mercedes.

Leclerc terpental dan menabrak dinding pembatas, sementara Antonelli mengalami ban bocor (dan penalti waktu 10 detik) setelah tabrakan keras mereka.

“Ini kesalahan Kimi,” ujar Charles Leclerc kepada media termasuk Crash.net. “Anda harus agresif di trek seperti ini untuk menyalip.

“Dia mencoba agresif dan itu terlalu berlebihan. Dia menyentuh ban belakang kiri saya, dan balapan saya pun berakhir.

“Saya tidak akan menyebutnya sebagai kesalahan pemula, itu hanya kesalahan yang bisa terjadi di tahun pertama atau tahun kelima.”

Leclerc menambahkan kepada Sky Sports: "Anda harus agresif untuk melakukan operan, itulah mengapa saya melakukannya terhadap George.

"Kimi mencoba melakukannya pada diri saya sendiri, tetapi saya pikir dia mungkin salah menilai, dan merusak balapan saya. Sungguh disayangkan."

Charles Leclerc

Leclerc sebelumnya sempat menunjukkan kekesalannya dengan waktu pit stop.

Namun, ia mengklarifikasi setelahnya bahwa strategi Ferrari, yang kerap dipertanyakan, tidak perlu diperdebatkan di Grand Prix Belanda.

“Bannya tidak terlalu buruk, tetapi dilihat dari out-lap Kimi, bannya kuat,” jelas Leclerc.

“Tim memutuskan untuk memasukkan saya ke pit karena mereka pikir dia mungkin akan menyalip kami.

“Saya frustrasi dengan apa yang terjadi, tetapi strateginya bukan topik pembicaraan hari ini.

“Kesalahan Kimi-lah yang membuat usaha kami sia-sia.”

Leclerc jelaskan insiden George Russell

Antonelli bukanlah satu-satunya pembalap Mercedes yang berurusan dengan Leclerc, karena sebelumnya ia terlibat insiden dengan George Russell pada Lap 32

Leclerc mengerem terlambat untuk melewati sisi luar Russell di Tikungan 10, tetapi rodanya melewati garis putih.

“Itu agresif, tetapi kami sedang berjuang untuk mendapatkan tempat di kejuaraan,” kata Leclerc. “Untuk konstruktor. Untuk pembalap, saya tidak terlalu peduli.

“Saya akan selalu agresif. Itu sudah di batasnya. Saya tahu saya tidak akan punya banyak peluang. Dia bertahan di sisi dalam, saya mencoba sisi luar.

“Dia tidak menyangka saya mencoba sisi luar. Dia melakukan tikungan seolah-olah saya tidak ada di sana. Kami bersenggolan.

“Saya tidak tahu apa yang sedang diperhatikan oleh para Stewar.”

Tangan hampa menuju Monza

Ferrari juga melihat Lewis Hamilton gagal menyelesaikan Grand Prix untuk pertama kalinya dengan tim mereka.

Hamilton tersingkir dari posisi ketujuh dan menjelaskan bagaimana ia kehilangan kendali atas Ferrari-nya, yang berarti tim Italia itu pulang dari Zandvoort tanpa poin.

“Kita bisa melihat sisi positif dalam setiap situasi, tetapi saya lebih suka melihatnya sebagai akhir pekan yang sangat, sangat mengecewakan,” kata Leclerc.

“Kami kesulitan dari FP1 hingga kualifikasi, balapannya lebih baik. Terutama setelah liburan, mengalami hari Jumat seperti itu? Kita tidak boleh mengalami hari Jumat seperti itu lagi karena itu pasti akan memengaruhi sisa akhir pekan.”

Selanjutnya, Ferrari akan menuju Monza untuk Grand Prix Italia, balapan kandang mereka. Ini akan menjadi pertama kalinya Hamilton membalap untuk tim di Monza.

Leclerc berkata: “Saya menantikannya, ada banyak energi positif mulai Selasa di Milan.

“Kami selalu mendapat banyak dukungan.

“Saya pikir [Zandvoort] memiliki semua yang dibenci mobil kami, jadi Monza lebih positif.

“Entah itu trek di mana kami bisa menargetkan kemenangan, saya rasa tidak.”