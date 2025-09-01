Liam Lawson Tunjukkan Kesalahan Carlos Sainz atas Insiden Zandvoort

Liam Lawson menegaskan dirinya tidak melakukan kesalahan apa pun dalam insiden dengan Carlos Sainz di Grand Prix Belanda, dan mendesak pembalap Formula 1 Williams tersebut untuk berbicara dengannya secara pribadi daripada mengkritiknya di depan umum.

Lawson dari Racing Bull terlibat kontak dengan Sainz saat mereka berebut posisi saat Safety Car restart di lap ke-26, dengan kontak tersebut menyebabkan kedua mobil mengalami kebocoran ban.

Steward menyalahkan Sainz atas penyebab tabrakan tersebut, memberinya penalti waktu 10 detik yang menghapus peluang Sainz untuk bangkit kembali dan meraih poin.

Namun, pembalap Spanyol itu geram dengan hasil investigasi, mengatakan bahwa para Steward Zandvoort tidak berada di level F1, dan ia akan meminta penjelasan dari mereka.

Sainz juga mengkritik gaya mengemudi Lawson, dengan mengatakan bahwa ia selalu "lebih suka sedikit kontak dan mengambil risiko DNF" dan mengikuti aturan 'tabrakan atau tidak menyalip'.

Lawson menjawab kritik Sainz

Liam Lawson, Racing Bulls © XPB Images

Namun, Lawson membantah klaim apa pun bahwa ia agresif di trek, bersikeras bahwa ia hanya mengikuti aturan yang berlaku.

“Jelas, saya juga tidak senang. Itu merusak hari saya,” kata Lawson kepada media, termasuk Crash.net. “Aturannya tertulis sebagaimana adanya, dan kami tahu bagaimana aturannya.

"Saya juga pernah menerima [penalti] tahun ini, di mana saya mencoba menyalip dan berpikir bahwa saya seharusnya diberi ruang; ternyata tidak dan saya mendapat penalti.

“Jadi itu adalah sesuatu yang kami pelajari. Kami tahu kita semua tahu ini.

“Ini putaran pertama saat restart. Bannya sangat licin, dingin, dan tidak masalah untuk melakukan manuver, tetapi itu berisiko dan kami melakukan kontak, yang tidak ideal, tetapi itulah mengapa dia mendapat penalti.”

Lawson menyarankan Sainz untuk menenangkannya daripada melampiaskan rasa frustrasinya di depan umum.

“Dia menyalip saya hari ini dan dia mendapat penalti hari ini. Jadi dia bisa berkomentar sesuka hatinya,” kata pembalap Selandia Baru itu.

“Saya berharap dia datang dan membicarakannya langsung dengan saya daripada menceritakannya kepada orang lain. Jika itu salah saya, saya yang akan mendapat penalti.

“Saya mengerti rasa frustrasinya. Kita tidak ingin berada dalam situasi seperti ini. Seperti yang saya katakan, saya juga pernah mengalaminya. Begitulah aturannya, dan kita semua tahu itu.”

Saat Lawson finis ke-12, rekan satu timnya Isack Hadjar meraih podium F1 pertamanya di posisi ketiga.