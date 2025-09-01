Norris Bertekad Bangkit dari Kekecewaan DNF di Zandvoort

Lando Norris tersingkir dari Grand Prix Belanda di Zandvoort saat balapan menyisakan tujuh lap.

Pembalap Inggris itu melihat bahwa mobilnya mulai mengeluarkan asap sebelum melambat dan berhenti di tepi trek.

Momen ini menjadi pukulan telak bagi Norris dalam pertarungan gelar, karena ia sekarang tertinggal 34 poin dari Oscar Piastri meraih kemenangan ketujuhnya musim ini.

Berbicara kepada Sky Sports, Norris awalnya berkelakar bahwa ia ingin pulang dan makan burger setelah kegagalannya yang memilukan.

"Tidak banyak. Saya hanya ingin makan burger dan pulang," kata Norris.

Itu adalah akhir pekan yang kuat bagi Norris, di mana ia memimpin hampir semua sesi jelang kualifikasi.

Namun pada akhirnya, ia harus mengakui keunggulan Piastri yang mendapat keuntungan dari slipstream menuju garis finis.

Merenungkan balapan tersebut, Norris menambahkan: “Maksud saya, kecepatannya memang bagus. Saya cepat hari ini. Sangat sulit untuk menyalip di sini. Balapan hari ini bagus dan yang saya harapkan hanyalah tetap dalam jarak lima detik hampir sepanjang balapan.

“Saya senang bisa tetap dalam jarak satu setengah, dua detik, hampir sepanjang balapan. Kelihatannya tidak, tapi balapan ini mengesankan dari sisi kami dengan udara yang kotor dan Anda kesulitan dengan ban, suhu ban saat mengikuti.

“Balapannya positif. Tidak berarti apa-apa. Saya tidak bisa menyalip. Oscar membalap dengan baik - dia pantas mendapatkannya hari ini. Hanya saja bukan akhir pekan saya.

“Tidak beruntung kemarin dengan perebutan pole dan tidak beruntung hari ini. Begitulah hidup. Terima saja dan teruslah melaju.”

Norris akan “terus bertarung”

Jarak 34 poin antara Norris dan Piastri adalah yang terbesar di antara kedua pembalap McLaren musim ini.

Grand Prix Belanda juga mengubah arah momentum, yang sebelumnya berada di sisi Norris.

Lando Norris, McLaren © XPB Images

Norris telah memenangkan tiga dari empat balapan sebelumnya, memperkecil keunggulan Piastri menjadi sembilan poin.

Menilai perebutan gelar, Norris menjelaskan: “Kita lihat saja nanti. Ini membuat frustrasi. Saya tidak senang dengan hasil hari ini. Kehilangan 25 poin secara langsung sungguh menyakitkan, apa pun hasilnya nanti, 18, 19 [poin] untuk posisi kedua dan pertama, selisihnya tujuh poin.

“Seharusnya selisihnya lebih kecil. Saya harus terus berjuang, terus melakukan apa yang saya bisa. Saya cepat hari ini. Saya merasa bisa berjuang untuk menang dan jika Anda berjuang untuk menang di sini, biasanya itu sudah pekerjaan yang bagus.

“Saya mengambil sisi positifnya. Saya akan mencoba bangkit kembali. Saya menghadapi persaingan yang ketat, jadi ini tidak akan pernah mudah. ​​Saya akan memastikan untuk melakukan semua yang saya bisa.”