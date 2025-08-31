Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Belanda di Sirkuit Zandvoort
Pembaruan klasemen F1 2025 untuk kategori pembalap dan konstruktor setelah Grand Prix Belanda.
Oscar Piastri mempertegas keunggulannya di puncak klasemen pembalap F1 2025 setelah Grand Prix Belanda.
Klasemen F1 2025 - Pembalap - Grand Prix Belanda
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|7
|309
|2
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|5
|275
|3
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|2
|205
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1
|184
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|0
|151
|6
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|0
|109
|7
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|0
|64
|8
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|0
|64
|9
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|37
|10
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|37
|11
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|32
|12
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|30
|13
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|28
|14
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|20
|15
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|20
|16
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|16
|17
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|0
|16
|18
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|14
|19
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|0
|12
|20
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
|21
|Jack Doohan
|AUS
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
Oscar Piastri kini unggul 34 poin dari rekan setimnya di McLaren Lando Norris setelah balapan yang seru di Zandvoort.
Pebalap Australia meraih kemenangan dari posisi terdepan, dengan rekan setimnya, Norris, tepat di belakangnya. Namun, Norris terpaksa keluar dari balapan di lap-lap terakhir karena masalah mesin.
Kejadian itu mempromosikan Max Verstappen ke posisi kedua, di depan Isack Hadjar, yang meraih podium F1 pertamanya.
Klasemen F1 2025 - Konstruktor - Grand Prix Belanda
|Pos
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|McLaren F1 Team
|12
|584
|2
|Scuderia Ferrari HP
|0
|260
|3
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1
|248
|4
|Oracle Red Bull Racing
|2
|214
|5
|Atlassian Williams Racing
|0
|80
|6
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|62
|7
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|60
|8
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|51
|9
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|44
|10
|BWT Alpine F1 Team
|0
|20
McLaren unggul jauh 324 poin atas Ferrari dalam perebutan gelar juara konstruktor tahun ini. Mercedes dan Red Bull semakin mendekati Ferrari setelah tim Italia itu dua kali gagal finis di Zandvoort.
Aston Martin naik ke posisi keenam, hanya unggul dua poin dari Racing Bulls.
Alpine tetap terpaut tipis di dasar klasemen konstruktor dengan 20 poin.