Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Belanda di Sirkuit Zandvoort

Pembaruan klasemen F1 2025 untuk kategori pembalap dan konstruktor setelah Grand Prix Belanda.

Oscar Piastri mempertegas keunggulannya di puncak klasemen pembalap F1 2025 setelah Grand Prix Belanda.

Klasemen F1 2025 - Pembalap - Grand Prix Belanda

PosPembalapNATTimMenangPoin
1Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team7309
2Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team5275
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing2205
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1184
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP0151
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP0109
7Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team064
8Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing064
9Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber037
10Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team037
11Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team032
12Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team030
13Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team028
14Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team020
15Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team020
16Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team016
17Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing016
18Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber014
19Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing012
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team00
21Jack DoohanAUSBWT Alpine F1 Team00

Oscar Piastri kini unggul 34 poin dari rekan setimnya di McLaren Lando Norris setelah balapan yang seru di Zandvoort. 

Pebalap Australia meraih kemenangan dari posisi terdepan, dengan rekan setimnya, Norris, tepat di belakangnya. Namun, Norris terpaksa keluar dari balapan di lap-lap terakhir karena masalah mesin.

Kejadian itu mempromosikan Max Verstappen ke posisi kedua, di depan Isack Hadjar, yang meraih podium F1 pertamanya.

Klasemen F1 2025 - Konstruktor - Grand Prix Belanda

PosTimMenangPoin
1McLaren F1 Team12584
2Scuderia Ferrari HP0260
3Mercedes AMG Petronas F1 Team1248
4Oracle Red Bull Racing2214
5Atlassian Williams Racing080
6Aston Martin Aramco F1 Team062
7Visa Cash App Racing Bulls F1 Team060
8Stake F1 Team Kick Sauber051
9MoneyGram Haas F1 Team044
10BWT Alpine F1 Team020

McLaren unggul jauh 324 poin atas Ferrari dalam perebutan gelar juara konstruktor tahun ini. Mercedes dan Red Bull semakin mendekati Ferrari setelah tim Italia itu dua kali gagal finis di Zandvoort.

Aston Martin naik ke posisi keenam, hanya unggul dua poin dari Racing Bulls.

Alpine tetap terpaut tipis di dasar klasemen konstruktor dengan 20 poin.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

