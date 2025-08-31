F1 GP Belanda 2025: Piastri Menang, Norris Tersingkir dari Balapan

Oscar Piastri memenangi F1 GP Belanda 2025 saat rekan setim McLaren Lando Norris tersingkir dari balapan.

F1 GP Belanda 2025 - Zandvoort - Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim Lap/Gap 1 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 72 laps 2 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing + 1.2s 3 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +3.2s 4 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team +5.6s 5 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing +6.3s 6 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team +9.0s 7 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team +9.4s 8 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team +11.7s 9 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing +13.5s 10 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team +14.0s 11 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team +14.5s 12 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +17.0s 13 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing +17.3s 14 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber +19.7s 15 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber +21.5s 16 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team +22.0s 17 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team +23.6s DNF Lando Norris GBR McLaren F1 Team 65 laps DNF Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 53 laps DNF Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 23 laps

Piastri mengendalikan dari start dan menahan tekanan dari Norris, dan kemudian Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketujuhnya musim ini di Zandvoort.

Dua periode Safety Car tampaknya membawa Norris - yang sempat kesulitan di awal balapan - bersaing melawan Piastri untuk kemenangan.

Namun MCL39 yang dikendarai pembalap Inggris itu mengeluarkan kepulan asap - kemungkinan karena kebocoran oli - memaksanya berhenti pada Lap 65, yang membuat Verstappen naik ke posisi kedua, disambut gembira oleh penonton tuan rumah.

Article continues below ADVERTISEMENT

Meskipun menggunakan ban Hard dibandingkan Verstappen yang memakai Soft dengan grip lebih baik, Piastri mampu menjaga jarak dengan pembalap Red Bull tersebut di menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan yang menentukan.

Isack Hadjar mewarisi posisi terakhir di tiga besar, memberi podium F1 pertamanya sekaligus hasil terbaiknya di musim rookie yang sangat impresif bagi pembalap Racing Bulls tersebut.

George Russell finis di posisi keempat untuk Mercedes, di depan Alex Albon dari Williams dan Oliver Bearman, yang secara impresif bangkit dari pitlane untuk meraih posisi keenam yang luar biasa untuk Haas.

Lance Stroll juga bangkit dari posisi terbawah untuk finis di posisi ketujuh, di depan rekan setimnya di Aston Martin, Fernando Alonso, sementara Yuki Tsunoda dan Esteban Ocon melengkapi 10 besar untuk Red Bull dan Haas.

Musim debut Lewis Hamilton yang mengecewakan bersama Ferrari berlanjut ketika ia tersingkir dari Grand Prix Belanda.

Article continues below ADVERTISEMENT

Balapan juara dunia tujuh kali itu berakhir di Lap 23 ketika ia menabrak area basah di Tikungan 3 dan tergelincir ke pembatas jalan.

Rekan setimnya, Charles Leclerc, juga tersingkir dari balapan mimpi buruk bagi Ferrari setelah bertabrakan dengan Kimi Antonelli dari Mercedes di Tikungan 3.

Leclerc juga menghadapi investigasi pasca-balapan atas insiden terpisah dengan Russell.

Menuju akhir GP Belanda

Balapan kandang Verstappen, yang menampilkan banyak penggemar yang mengenakan seragam oranye pembalap Belanda tersebut, telah didominasi oleh pembalap Red Bull tersebut sejak kembali ke kalender F1.

Verstappen telah menang di Zandvoort tiga kali sejak kembali, meskipun Norris berada di podium teratas tahun lalu, yang menandakan McLaren bangkit di atas Red Bull.

Article continues below ADVERTISEMENT

Zandvoort akan tetap berada di kalender F1 pada tahun 2026, yang bisa menjadi terakhir kalinya Verstappen membalap di trek kandangnya.

Promotor Grand Prix Belanda telah memutuskan untuk tidak melanjutkan balapan setelah tahun depan, yang berarti balapan tersebut memiliki masa depan jangka panjang yang tidak pasti.

Verstappen akan kembali tahun depan dengan seragam Red Bull setelah banyak perdebatan tentang masa depannya musim depan.

Balapan terakhir di Zandvoort - setidaknya untuk saat ini - akan hadir dengan regulasi F1 2026 yang berarti urutan grid tahun depan dapat diubah secara signifikan.