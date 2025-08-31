F1 GP Belanda 2025: Piastri Menang, Norris Tersingkir dari Balapan

Hasil lengkap F1 GP Belanda 2025, putaran ke-15 dari 24, yang digelar di Sirkuit Zandvoort.

Oscar Piastri keeps Max Verstappen at bay
Oscar Piastri keeps Max Verstappen at bay

Oscar Piastri memenangi F1 GP Belanda 2025 saat rekan setim McLaren Lando Norris tersingkir dari balapan.

F1 GP Belanda 2025 - Zandvoort - Hasil Balapan

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team72 laps
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing+ 1.2s
3Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+3.2s
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team+5.6s
5Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing+6.3s
6Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team+9.0s
7Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team+9.4s
8Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team+11.7s
9Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing+13.5s
10Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team+14.0s
11Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team+14.5s
12Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+17.0s
13Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing+17.3s
14Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber+19.7s
15Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber+21.5s
16Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team+22.0s
17Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+23.6s
DNFLando NorrisGBRMcLaren F1 Team65 laps
DNFCharles LeclercMONScuderia Ferrari HP53 laps
DNFLewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP23 laps

Piastri mengendalikan dari start dan menahan tekanan dari Norris, dan kemudian Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketujuhnya musim ini di Zandvoort.

Dua periode Safety Car tampaknya membawa Norris - yang sempat kesulitan di awal balapan - bersaing melawan Piastri untuk kemenangan. 

Namun MCL39 yang dikendarai pembalap Inggris itu mengeluarkan kepulan asap - kemungkinan karena kebocoran oli - memaksanya berhenti pada Lap 65, yang membuat Verstappen naik ke posisi kedua, disambut gembira oleh penonton tuan rumah.

Meskipun menggunakan ban Hard dibandingkan Verstappen yang memakai Soft dengan grip lebih baik, Piastri mampu menjaga jarak dengan pembalap Red Bull tersebut di menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan yang menentukan.

Isack Hadjar mewarisi posisi terakhir di tiga besar, memberi podium F1 pertamanya sekaligus hasil terbaiknya di musim rookie yang sangat impresif bagi pembalap Racing Bulls tersebut.

George Russell finis di posisi keempat untuk Mercedes, di depan Alex Albon dari Williams dan Oliver Bearman, yang secara impresif bangkit dari pitlane untuk meraih posisi keenam yang luar biasa untuk Haas.

Lance Stroll juga bangkit dari posisi terbawah untuk finis di posisi ketujuh, di depan rekan setimnya di Aston Martin, Fernando Alonso, sementara Yuki Tsunoda dan Esteban Ocon melengkapi 10 besar untuk Red Bull dan Haas.

Musim debut Lewis Hamilton yang mengecewakan bersama Ferrari berlanjut ketika ia tersingkir dari Grand Prix Belanda.

Balapan juara dunia tujuh kali itu berakhir di Lap 23 ketika ia menabrak area basah di Tikungan 3 dan tergelincir ke pembatas jalan.

Rekan setimnya, Charles Leclerc, juga tersingkir dari balapan mimpi buruk bagi Ferrari setelah bertabrakan dengan Kimi Antonelli dari Mercedes di Tikungan 3.

Leclerc juga menghadapi investigasi pasca-balapan atas insiden terpisah dengan Russell.

Menuju akhir GP Belanda

Balapan kandang Verstappen, yang menampilkan banyak penggemar yang mengenakan seragam oranye pembalap Belanda tersebut, telah didominasi oleh pembalap Red Bull tersebut sejak kembali ke kalender F1.

Verstappen telah menang di Zandvoort tiga kali sejak kembali, meskipun Norris berada di podium teratas tahun lalu, yang menandakan McLaren bangkit di atas Red Bull.

Zandvoort akan tetap berada di kalender F1 pada tahun 2026, yang bisa menjadi terakhir kalinya Verstappen membalap di trek kandangnya.

Promotor Grand Prix Belanda telah memutuskan untuk tidak melanjutkan balapan setelah tahun depan, yang berarti balapan tersebut memiliki masa depan jangka panjang yang tidak pasti.

Verstappen akan kembali tahun depan dengan seragam Red Bull setelah banyak perdebatan tentang masa depannya musim depan.

Balapan terakhir di Zandvoort - setidaknya untuk saat ini - akan hadir dengan regulasi F1 2026 yang berarti urutan grid tahun depan dapat diubah secara signifikan.

F1 GP Belanda 2025: Piastri Menang, Norris Tersingkir dari Balapan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Belanda di Sirkuit Zandvoort
5h ago
Oscar Piastri
F1 Results
F1 GP Belanda 2025: Piastri Menang, Norris Tersingkir dari Balapan
5h ago
Oscar Piastri keeps Max Verstappen at bay
F1 News
Leclerc Soroti Kelemahan Besar Ferrari di Dua Tikungan Zandvoort
9h ago
Charles Leclerc
F1 News
Hadjar Membintangi Kualifikasi GP Belanda dengan "Lap Terbaik Tahun ini"
10h ago
Isack Hadjar, Racing Bulls
F1 News
Tsunoda Pertanyakan Kurangnya Kecepatan setelah Gagal ke Q3
10h ago
Yuki Tsunoda

More News

F1 News
McLaren Salip Ferrari di Daftar Rekor F1 setelah Kualifikasi GP Belanda
11h ago
McLaren
MotoGP News
Quartararo Mendukung Miller untuk Bertahan di Yamaha
30/08/25
Jack Miller
MotoGP News
Stoner Jelaskan Kenapa Dia Menyudahi Perseturuan dengan Rossi
30/08/25
Valentino Rossi, Casey Stoner
F1 News
Mercedes Akui Kimi Antonelli Merasa "Di Bawah Kaca Pembesar"
30/08/25
Kimi Antonelli, Mercedes
MotoGP News
Pedro Acosta Tegaskan Dirinya Lebih Memilih Performa, Bukan Uang
30/08/25
Pedro Acosta