Hamilton Akui Terkejut dengan Kecelakaan Grand Prix Belanda

Lewis Hamilton berada di posisi ketujuh dan tengah mengejar mantan rekan setimnya di Mercedes, George Russell, saat ia kehilangan kendali atas Ferrari-nya di Tikungan 3 pada Lap 23 balapan hari Minggu di Zandvoort.

Hamilton, yang mengalami musim pertama yang buruk bersama Ferrari, mengakui bahwa akhir prematur-nya di Grand Prix Belanda "menyakitkan".

"Saya tidak benar-benar menginginkan undercut, khususnya pada saat itu. Saya hanya mengatakan bahwa kami mungkin harus mencoba dan melakukan undercut pada mereka di beberapa titik," kata Hamilton kepada wartawan di Zandvoort, di mana Crash.net datang meliput langsung.

"Saya ingin melaju jauh. Jadi ban saya masih terasa bagus. Saya benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi sekarang, saya kehilangan bagian belakang di atas bank, dan hanya itu.

"Saya berharap untuk menyelamatkannya, tetapi saya tidak melakukannya."

Pembalap Inggris 40 tahun itu menambahkan: "Saya sedih untuk tim, seperti yang sudah saya katakan, karena saya sangat ingin meraih poin untuk tim hari ini.

"Sejujurnya, saya merasa kecepatan mobil-mobil di depan saya sudah cukup baik. Saya berharap bisa melihat kemajuan yang nyata dalam balapan."

Hamilton positif meski menabrak di GP Belanda

Lewis Hamilton

Terlepas dari kecelakaannya, Hamilton memilih fokus pada kemajuan positif yang ia rasakan selama akhir pekan di Zandvoort.

Hamilton berada dalam mood yang lebih baik setelah mencapai Q3 dan kualifikasi di posisi ketujuh, merasa ia telah mengambil langkah maju dengan SF-25.

“Selain itu, ini adalah akhir pekan yang sangat solid,” kata Hamilton. “Saya merasa telah membuat kemajuan, secara keseluruhan, dan pendekatan saya dan segalanya. Tidak mendapatkan apa pun pasti menyakitkan.

“Saya merasa baik-baik saja secara mental, saya merasakan banyak hal positif. Saya merasa telah membuat kemajuan, saya mengejar mobil di depan. Sulit untuk mendapatkan hasil seperti itu tentunya.

“Tapi saya sudah membalap begitu lama, saya telah menjalani entah berapa banyak balapan. Anda mungkin dapat menghitung dengan satu tangan insiden semacam itu.”

Hamilton: Ferrari 'membuat kemajuan'

Akhir pekan Zandvoort adalah yang pertama sejak wawancara yang mengkhawatirkan di Hungaria, saat ia menyebut dirinya 'tidak berguna' dan menayrankan Ferrari untuk menggantinya.

Meskipun gagal menyelesaikan Grand Prix pertamanya dengan Ferrari, Hamilton tetap optimis.

"Saat saya menanjak di tikungan, ban belakang mengalami snap, dan saya tidak bisa pulih," ujarnya katanya kepada Rachel Brookes dari Sky Sports menjelaskan kecelakaanya.

Meski pulang dengan tangan hampa, Hamilton mengambil langkah positif dari Belanda.

"Maksudku, ya. Mobilnya agak goyang," katanya. "Tapi kami membuat kemajuan yang signifikan akhir pekan ini. Kecepatan saya terlihat cukup baik.

"Saya mengejar George. Saya rasa saya bisa mengimbangi kecepatan mobil-mobil di depan saya.

"Sangat tidak biasa tidak menyelesaikan balapan, dan sedini ini. Jelas tidak bagus."