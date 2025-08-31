Leclerc Soroti Kelemahan Besar Ferrari di Dua Tikungan Zandvoort

“Sungguh gila betapa banyak kerugian yang kita alami di kedua tikungan ini, dan sayangnya, tidak banyak yang bisa kita lakukan.”

Charles Leclerc
Charles Leclerc

Charles Leclerc harus puas berada di posisi keenam di grid untuk balapan hari Minggu di Zandvoort.

Pembalap asal Monako ini kesulitan meningkatkan kecepatan sepanjang akhir pekan dan tertinggal mendekati kualifikasi.

Kecepatan Ferrari meningkat seiring berjalannya sesi, Leclerc hanya mampu lolos kualifikasi di posisi keenam, terpaut hampir 0,7 detik dari pole-sitter Oscar Piastri.

Berbicara setelah sesi, Leclerc mengungkapkan bahwa Ferrari kehilangan sebagian besar waktu mereka di Tikungan 9 dan 10.

“Saya pikir karakteristik trek ini justru yang menonjolkan kelemahan kami, seperti tikungan panjang, misalnya di Tikungan 9 dan 10,” jelas Leclerc.

“Sungguh gila betapa banyak kerugian yang kami dapat di dua tikungan ini, dan sayangnya, tidak banyak yang bisa kami lakukan.”

Leclerc “tidak melakukan hal baik” di kualifikasi

Menjelang kualifikasi, Lewis Hamilton tampak menjadi pembalap Ferrari yang lebih kompetitif di Zandvoort.

Charles Leclerc menyebut hari Jumat sebagai hari "terburuknya" musim ini sejauh ini.

Charles Leclerc
Charles Leclerc

Pada akhirnya, Leclerc berhasil mengungguli rekan setimnya, Hamilton, di posisi keenam, meski mencatatkan lap yang buruk.

“Ini sangat sulit, ini adalah jenis akhir pekan di mana saya tidak pernah benar-benar mendapatkan referensi yang tepat untuk kualifikasi,” tambahnya.

“Saya masih belum tahu apa yang diharapkan dari mobil ini, performanya sangat tidak konsisten dari FP1 hingga kualifikasi, tetapi sulit untuk mendapatkan referensi yang baik dan itu jelas tidak membantu saya, tetapi di sisi lain, itu bukan alasan.

“Saya tidak tampil baik di kualifikasi, terutama di Q3, saya tidak mencatatkan lap yang baik. Saya pikir P4 secara realistis adalah yang terbaik yang bisa kami lakukan dengan mobil kami, tetapi begitulah adanya.”

Meskipun Leclerc kecewa dengan performa kualifikasinya secara keseluruhan, sesi kualifikasi itu mungkin masih menjadi "sesi terkuatnya di akhir pekan", dan mengakui hasilnya "bisa saja lebih buruk".

"Sayangnya, hasilnya bisa saja lebih buruk, yang biasanya P6 seharusnya menjadi posisi terburuk, tetapi bisa saja lebih buruk, sebenarnya P6 mungkin adalah sesi terkuat kami di akhir pekan," jelas Leclerc.

"Kami memaksimalkan apa yang kami miliki, tetapi saya masih yakin saya bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik."

