Hadjar Membintangi Kualifikasi GP Belanda dengan "Lap Terbaik Tahun ini"

Rookie Racing Bulls Isack Hadjar tampil impresif di posisi keempat untuk Grand Prix Belanda, yang digambarkannya sebagai "mungkin lap terbaik" yang dilakukannya dengan mobil Formula 1.

Lolos ke Q3 dengan rekan setimnya Liam Lawson, Hadjar tampil mengejutkan dengan laptime 1 menit 09,208 detik, mengungguli George Russell dari Mercedes dan duo Ferrari Lewis Hamilton and Charles Leclerc untuk berada di baris kedua.

Pembalap 20 tahun itu telah menunjukkan kecepatan luar biasa dalam satu putaran tahun ini, tetapi Zandvoort mencatat hasil kualifikasi terbaiknya di F1, sebelumnya adalah posisi kelima yang diraihnya di Grand Prix Monako pada bulan Mei.

Berbicara di media, Hadjar sangat senang telah memanfaatkan kondisi dan mobil yang sesuai dengan keinginannya.

“Sangat senang. Akhirnya, saya cukup puas dengan apa yang saya lakukan,” ujarnya kepada media, termasuk Crash.net. “Jadi ya, ini pekerjaan yang bagus untuk saya.

Ketika ditanya apa faktor penentu hasil ini, ia menambahkan: “Sejujurnya, mobilnya persis seperti yang saya inginkan. Responsnya sangat baik, terutama di putaran terakhir.

“Mungkin kami sedikit beruntung dengan hembusan angin. Entahlah, kami perlu melihat datanya. Tapi ya, saya melakukan putaran yang luar biasa dan itu bertahan karena mobilnya hebat.”

Ia menambahkan: “Tentu saja, ini mungkin lap terbaik yang saya miliki tahun ini karena treknya sangat keras, sangat menuntut.

“Dan saya mempertaruhkan segalanya, terutama tikungan terakhir. Saya pikir saya melakukannya dengan cukup baik di sana untuk mendapatkan sepersepuluh detik lagi. Itu istimewa.”

Hadjar akan memulai balapan di samping juara dunia empat kali Red Bull Max Verstappen, yang kualifikasi ketiga di belakang duo McLarens, Oscar Piastri dan Lando Norris.

"Dia memulai dari sisi grid yang bersih," kata pembalap Prancis-Aljazair itu. "Biasanya dia melakukan start yang bagus. Jadi, saya perkirakan dia mungkin akan menyalip mobil di depannya, kalaupun ada."

Hadjar kehilangan waktu trek yang berharga di sesi latihan kedua ketika mobilnya mengalami masalah mekanis setelah hanya satu putaran.

Tim biasanya menggunakan FP2 untuk menyelesaikan simulasi balapan, tetapi Hadjar tetap yakin bahwa VCARB 02 akan cepat dalam trim balapan.

"Saya belum mengalaminya [kecepatan balapan jarak jauh], tentu saja," katanya. "Kami membatasi jarak tempuh kemarin, tetapi melihat Liam, dia cukup cepat kemarin. Mobilnya sehat. Cepat di satu putaran, jadi akan cepat di banyak putaran berikutnya."

Hadjar menyadari bahwa dia mungkin tidak dapat mempertahankan posisi keempat dalam balapan hari Minggu, dengan sejumlah mobil cepat memulai tepat di belakangnya.

"Saya rasa tidak terlalu sulit untuk menyalip di sini," katanya. "Melihat panjang lintasan lurus dan zona DRS dimulai sangat awal. Jadi, jika mereka lebih cepat, mereka akan menyalip. Dan begitulah. Kita harus menerimanya dan bersikap cerdas."