Tsunoda Pertanyakan Kurangnya Kecepatan setelah Gagal ke Q3

“Sejujurnya, hal itu tidak sesuai dengan perasaan yang saya rasakan di dalam mobil dan waktu putaran yang saya dapatkan.”

Yuki Tsunoda mengakui "berharap lebih" setelah gagal lolos ke Q3 dalam kualifikasi Grand Prix F1 Belanda.

Sejak mendapatkan spesifikasi peningkatan terbaru, Tsunoda menjadi lebih kompetitif.

Meskipun Tsunoda tersingkir di Q1 di Hungaria, ia hanya terpaut kurang dari dua persepuluh detik dari kecepatan Max Verstappen.

Di Zandvoort, Tsunoda tertinggal 0,5 detik dari Verstappen, membuatnya berada di posisi ke-12 di grid.

Berbicara setelah sesi, Tsunoda terkejut atas defisitnya dengan Max, terutama karena ia memiliki kesamaan dengan Verstappen dalam hal upgrade.

"Saya mengharapkan lebih," kata Tsunoda di paddock setelah kualifikasi di Zandvoort, tempat Crash.net hadir.

"Sejujurnya. Kepercayaan diri saya terhadap mobil cukup bagus. Saya bisa mengendalikan mobil lebih baik daripada sebelumnya dibandingkan di Grand Prix lainnya. Sejujurnya, itu tidak sebanding dengan perasaan yang saya rasakan di dalam mobil dan waktu putaran yang saya dapatkan."

Tsunoda puas dengan upaya terakhirnya di Q2, menyatakan bahwa ia tidak melakukan kesalahan apa pun.

Pembalap Jepang itu merasa terpacu dengan caranya berkomunikasi dengan para teknisinya sepanjang akhir pekan, meskipun catatan waktu putaran keseluruhannya mengecewakan.

“Ini sangat aneh. Sangat aneh,” tambah Tsunoda. “Sejujurnya, saya tidak banyak melakukan kesalahan [di lap saya]. Saya juga berusaha keras untuk mendapatkan setiap milidetik dari setiap tikungan dan juga bagaimana saya memprosesnya dengan para teknisi.

“Saya senang dengan hasil ini, tetapi saya tidak terlalu menunjukkannya di kualifikasi dalam hal catatan waktu putaran.”

Tsunoda kebingungan dengan kurangnya kecepatan

Tsunoda jelas kebingungan dengan kurangnya kecepatan jika dibandingkan dengan Verstappen.

Sejak bergabung dengan Red Bull, Tsunoda hanya mencetak poin dalam tiga balapan.

Namun, akhir pekan ini adalah pertama kalinya ia menggunakan mesin yang identik dengan juara dunia empat kali tersebut.

Maka, tidak mengherankan jika Tsunoda berpikir selisih antara keduanya akan lebih kecil.

"Ini positif. Setidaknya saya tahu di mana kekurangan saya dan di mana kelebihan saya," jelas Tsunoda.

"Latihan cukup kompetitif dengan Max. Saya harus memeriksa datanya. Data itu tidak terlalu sebanding dengan apa yang saya miliki sebelumnya dan waktu putaran yang saya dapatkan."

Hasil ini menempatkan masa depan Tsunoda di Red Bull tidak pasti, dengan Helmut Marko mengonfirmasi pada Sky Germany bahwa mereka akan membuat keputusan pada akhir Oktober.

Salah satu ancaman Tsunoda dalam perebutan kursi Red Bull adalah Isack Hadjar, yang membintangi kualifikasi dengan berada di posisi keempat.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

