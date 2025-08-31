McLaren Salip Ferrari di Daftar Rekor F1 setelah Kualifikasi GP Belanda

Oscar Piastri membukukan lap terbaiknya di akhir pekan ini untuk mengungguli rekan setim Lando Norris untuk pole position di kualifikasi F1 GP Belanda di Zandvoort.

Sampai Q3, Norris memimpin timesheets sebelum Piastri mencuri pole dengan laptime 1 menit 08,662 detik.

Kedua pembalap tidak bisa meningkatkan catatan waktu mereka pada upaya terakhirnya, yang berarti cukup untuk Piastri meraih pole.

Hasil ini juga menjadi penguncian baris depan keempat untuk McLaren musim ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Oscar Piastri

Sebelumnya, McLaren harus menunggu 12 tahun (dari 2012 hingga 2024) untuk memiliki penguncian baris depan di F1.

Secara keseluruhan, ini adalah posisi baris depan McLaren yang ke-69 dalam sejarah mereka, membuatnya melompati Ferrari dalam daftar sepanjang masa.

McLaren kini berada di posisi kedua, hanya dibelakang Mercedes, yang memiliki 82 posisi.

Rekor penguncian baris depan in F1

Mercedes - 82

Article continues below ADVERTISEMENT

McLaren - 69

Ferrari - 68

Williams - 62

Red Bull - 28

Duo McLaren ini terlibat dalam perebutan gelar juara dunia pembalap tahun ini yang ketat, hanya ada selisih sembilan poin antara Piastri dan Norris.

Article continues below ADVERTISEMENT

Dalam beberapa putaran terakhir, momentum berada di pihak Norris, memenangkan tiga dari empat balapan terakhir.

Hal itu tidak sepenuhnya berdasarkan prestasi, karena Norris menang di Silverstone semata-mata karena penalti waktu 10 detik yang dijatuhkan Piastri.

Ia juga diuntungkan dari strategi perjudian di Hungaria, memanfaatkan strategi satu pit stop McLaren secara maksimal.