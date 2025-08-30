F1 GP Belanda 2025: Piastri Balikkan Keadaan dari Norris untuk Pole

Oscar Piastri mengalahkan Lando Norris untuk meraih pole position pada F1 GP Belanda 2025.

F1 GP Belanda 2025 - Zandvoort - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim Q1 Q2 Q3 1 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m09.338s 1m08.964s 1m08.662s 2 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m09.469s 1m08.874s 1m08.674s 3 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m09.696s 1m09.122s 1m08.925s 4 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m09.980s 1m09.439s 1m09.208s 5 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m09.676s 1m09.313s 1m09.255s 6 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m09.906s 1m09.304s 1m09.340s 7 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m09.900s 1m09.261s 1m09.390s 8 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m09.779s 1m09.383s 1m09.500s 9 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m09.980s 1m09.472s 1m09.505s 10 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m09.950s 1m09.366s 1m09.630s 11 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m09.845s 1m09.493s 12 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 1m09.954s 1m09.622s 13 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m10.037s 1m09.622s 14 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m09.894s 1m09.637s 15 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m09.792s 1m09.652s 16 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m10.104s 17 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m10.195s 18 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m10.197s 19 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m10.262s 20 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team No time set

Piastri mengungguli rekan setim McLaren sekaligus rivalnya di perebutan gelar juara F1, Norris, untuk meraih pole position di Zandvoort.

Norris menjadi difavoritkan untuk pole position setelah memuncaki setiap sesi menjelang Q3, tetapi Piastri membalikkan keadaan atas rekan setimnya di saat-saat krusial dengan lap memukau untuk meraih posisi teratas hanya dengan selisih 0,012 detik.

Kedua pembalap tidak mampu memperbaiki catatan waktu mereka di putaran terakhir Q3, dan Piastri mengamankan pole position pertamanya sejak Grand Prix Spanyol bulan Juni lalu.

Jagoan tuan rumah, Max Verstappen, mengamankan posisi ketiga di grid untuk Red Bull, sementara Isack Hadjar tampil impresif untuk merebut posisi keempat di depan George Russell dari Mercedes.

Oscar Piastri

Charles Leclerc mengungguli rekan setimnya di Ferrari, Lewis Hamilton, untuk finis keenam, sementara pembalap kedua Racing Bulls, Liam Lawson, menempati posisi kedelapan.

Carlos Sainz dan Fernando Alonso melengkapi 10 besar untuk Williams dan Aston Martin.

Kimi Antonelli akan berada di posisi ke-11 yang mengecewakan setelah rookie Mercedes tersebut gagal lolos ke Q3.

Yuki Tsunoda dari Red Bull tersingkir di babak kedua kualifikasi dengan posisi ke-12, di depan Gabriel Bortoleto dari Sauber, yang mencatatkan waktu putaran yang identik dengan pembalap Jepang tersebut, tapi Yuki memastikan posisi grid lebih tinggi karena mencatat laptime lebih dulu.

Pierre Gasly berada di posisi ke-14 untuk Alpine, di depan Alex Albon, yang sangat frustrasi dengan waktu paling lambat di Q2 karena ia tidak dapat bergabung dengan rekan setimnya di Williams, Sainz, di 10 besar.

Franco Colapinto dari Alpine tersingkir di Q1 dengan catatan waktu yang hanya cukup baik untuk posisi ke-16, di depan Nico Hulkenberg dari Sauber dan pasangan Haas, Esteban Ocon dan Oliver Bearman.

Lance Stroll akan start dari posisi ke-20 dan terakhir setelah mengalami kecelakaan besar keduanya dalam beberapa hari.

Pembalap Kanada itu melintir ke tembok di tikungan terakhir setelah sedikit melebar ke rumput, membuat Aston Martin-nya rusak berat dan membuat kualifikasinya berakhir lebih awal.