F1 GP Belanda 2025: Piastri Balikkan Keadaan dari Norris untuk Pole

Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Belanda, putaran ke-15 dari musim Formula 1 2025 di Sirkuit Zandvoort.

Oscar Piastri
Oscar Piastri

Oscar Piastri mengalahkan Lando Norris untuk meraih pole position pada F1 GP Belanda 2025.

F1 GP Belanda 2025 - Zandvoort - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTimQ1Q2Q3
1Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m09.338s1m08.964s1m08.662s
2Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m09.469s1m08.874s1m08.674s
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m09.696s1m09.122s1m08.925s
4Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m09.980s1m09.439s1m09.208s
5George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m09.676s1m09.313s1m09.255s
6Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m09.906s1m09.304s1m09.340s
7Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m09.900s1m09.261s1m09.390s
8Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m09.779s1m09.383s1m09.500s
9Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m09.980s1m09.472s1m09.505s
10Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m09.950s1m09.366s1m09.630s
11Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m09.845s1m09.493s 
12Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m09.954s1m09.622s 
13Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m10.037s1m09.622s 
14Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m09.894s1m09.637s 
15Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m09.792s1m09.652s 
16Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m10.104s  
17Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m10.195s  
18Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m10.197s  
19Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m10.262s  
20Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 TeamNo time set  

Piastri mengungguli rekan setim McLaren sekaligus rivalnya di perebutan gelar juara F1, Norris, untuk meraih pole position di Zandvoort.

Norris menjadi difavoritkan untuk pole position setelah memuncaki setiap sesi menjelang Q3, tetapi Piastri membalikkan keadaan atas rekan setimnya di saat-saat krusial dengan lap memukau untuk meraih posisi teratas hanya dengan selisih 0,012 detik.

Kedua pembalap tidak mampu memperbaiki catatan waktu mereka di putaran terakhir Q3, dan Piastri mengamankan pole position pertamanya sejak Grand Prix Spanyol bulan Juni lalu.

Jagoan tuan rumah, Max Verstappen, mengamankan posisi ketiga di grid untuk Red Bull, sementara Isack Hadjar tampil impresif untuk merebut posisi keempat di depan George Russell dari Mercedes.

Charles Leclerc mengungguli rekan setimnya di Ferrari, Lewis Hamilton, untuk finis keenam, sementara pembalap kedua Racing Bulls, Liam Lawson, menempati posisi kedelapan.

Carlos Sainz dan Fernando Alonso melengkapi 10 besar untuk Williams dan Aston Martin.

Kimi Antonelli akan berada di posisi ke-11 yang mengecewakan setelah rookie Mercedes tersebut gagal lolos ke Q3.

Yuki Tsunoda dari Red Bull tersingkir di babak kedua kualifikasi dengan posisi ke-12, di depan Gabriel Bortoleto dari Sauber, yang mencatatkan waktu putaran yang identik dengan pembalap Jepang tersebut, tapi Yuki memastikan posisi grid lebih tinggi karena mencatat laptime lebih dulu.

Pierre Gasly berada di posisi ke-14 untuk Alpine, di depan Alex Albon, yang sangat frustrasi dengan waktu paling lambat di Q2 karena ia tidak dapat bergabung dengan rekan setimnya di Williams, Sainz, di 10 besar.

Franco Colapinto dari Alpine tersingkir di Q1 dengan catatan waktu yang hanya cukup baik untuk posisi ke-16, di depan Nico Hulkenberg dari Sauber dan pasangan Haas, Esteban Ocon dan Oliver Bearman.

Lance Stroll akan start dari posisi ke-20 dan terakhir setelah mengalami kecelakaan besar keduanya dalam beberapa hari.

Pembalap Kanada itu melintir ke tembok di tikungan terakhir setelah sedikit melebar ke rumput, membuat Aston Martin-nya rusak berat dan membuat kualifikasinya berakhir lebih awal.

