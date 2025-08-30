F1 GP Belanda 2025: Piastri Balikkan Keadaan dari Norris untuk Pole
Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Belanda, putaran ke-15 dari musim Formula 1 2025 di Sirkuit Zandvoort.
Oscar Piastri mengalahkan Lando Norris untuk meraih pole position pada F1 GP Belanda 2025.
F1 GP Belanda 2025 - Zandvoort - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Q1
|Q2
|Q3
|1
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m09.338s
|1m08.964s
|1m08.662s
|2
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m09.469s
|1m08.874s
|1m08.674s
|3
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m09.696s
|1m09.122s
|1m08.925s
|4
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m09.980s
|1m09.439s
|1m09.208s
|5
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m09.676s
|1m09.313s
|1m09.255s
|6
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m09.906s
|1m09.304s
|1m09.340s
|7
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m09.900s
|1m09.261s
|1m09.390s
|8
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m09.779s
|1m09.383s
|1m09.500s
|9
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m09.980s
|1m09.472s
|1m09.505s
|10
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m09.950s
|1m09.366s
|1m09.630s
|11
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m09.845s
|1m09.493s
|12
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|1m09.954s
|1m09.622s
|13
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m10.037s
|1m09.622s
|14
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m09.894s
|1m09.637s
|15
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m09.792s
|1m09.652s
|16
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m10.104s
|17
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m10.195s
|18
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m10.197s
|19
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m10.262s
|20
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|No time set
Piastri mengungguli rekan setim McLaren sekaligus rivalnya di perebutan gelar juara F1, Norris, untuk meraih pole position di Zandvoort.
Norris menjadi difavoritkan untuk pole position setelah memuncaki setiap sesi menjelang Q3, tetapi Piastri membalikkan keadaan atas rekan setimnya di saat-saat krusial dengan lap memukau untuk meraih posisi teratas hanya dengan selisih 0,012 detik.
Kedua pembalap tidak mampu memperbaiki catatan waktu mereka di putaran terakhir Q3, dan Piastri mengamankan pole position pertamanya sejak Grand Prix Spanyol bulan Juni lalu.
Jagoan tuan rumah, Max Verstappen, mengamankan posisi ketiga di grid untuk Red Bull, sementara Isack Hadjar tampil impresif untuk merebut posisi keempat di depan George Russell dari Mercedes.
Charles Leclerc mengungguli rekan setimnya di Ferrari, Lewis Hamilton, untuk finis keenam, sementara pembalap kedua Racing Bulls, Liam Lawson, menempati posisi kedelapan.
Carlos Sainz dan Fernando Alonso melengkapi 10 besar untuk Williams dan Aston Martin.
Kimi Antonelli akan berada di posisi ke-11 yang mengecewakan setelah rookie Mercedes tersebut gagal lolos ke Q3.
Yuki Tsunoda dari Red Bull tersingkir di babak kedua kualifikasi dengan posisi ke-12, di depan Gabriel Bortoleto dari Sauber, yang mencatatkan waktu putaran yang identik dengan pembalap Jepang tersebut, tapi Yuki memastikan posisi grid lebih tinggi karena mencatat laptime lebih dulu.
Pierre Gasly berada di posisi ke-14 untuk Alpine, di depan Alex Albon, yang sangat frustrasi dengan waktu paling lambat di Q2 karena ia tidak dapat bergabung dengan rekan setimnya di Williams, Sainz, di 10 besar.
Franco Colapinto dari Alpine tersingkir di Q1 dengan catatan waktu yang hanya cukup baik untuk posisi ke-16, di depan Nico Hulkenberg dari Sauber dan pasangan Haas, Esteban Ocon dan Oliver Bearman.
Lance Stroll akan start dari posisi ke-20 dan terakhir setelah mengalami kecelakaan besar keduanya dalam beberapa hari.
Pembalap Kanada itu melintir ke tembok di tikungan terakhir setelah sedikit melebar ke rumput, membuat Aston Martin-nya rusak berat dan membuat kualifikasinya berakhir lebih awal.