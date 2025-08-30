Mercedes Akui Kimi Antonelli Merasa "Di Bawah Kaca Pembesar"

Mercedes mempromosikan sensasi remaja Kimi Antonelli setelah satu musim di Formula 2 sebagai pengganti Lewis Hamilton yang memutuskan pindah ke Ferrari.

Antonelli, yang memenangkan gelar di F3 Italia, F4 Jerman, dan Formula Regional Eropa, membuka kiprahnya di F1 dengan beberapa hasil kuat, khsususnya pole Sprint Miami dan podium Grand Prix Kanada.

Namun, untuk seorang pembalap yang disebut-sebut sebagai bintang masa depan Mercedes, performanya juga masih jauh dari kata memuaskan.

Selama jeda musim panas, penasihat Red Bull Helmut Marko mengkritik Mercedes atas cara mereka menangani Antonelli, mempertanyakan keputusan tim untuk langsung menempatkannya di tim papan atas.

Antonelli membantah klaim Marko pada hari Kamis di GP Belanda, mengatakan bahwa ia tidak berada di bawah tekanan yang tidak semestinya dan manfaat membalap untuk Mercedes di tahun pertamanya lebih besar daripada kerugiannya.

Sekarang, Wolff telah mempertimbangkan perdebatan tersebut, mengakui bahwa Mercedes memang memberi Antonelli terlalu banyak tekanan, terutama setelah ia mengalami kecelakaan dalam sesi latihan F1 pertamanya di Grand Prix Italia tahun lalu.

Namun, ia menegaskan kembali bahwa pabrikan Jerman tersebut melakukan yang terbaik untuk mendukungnya - dan menganggapnya sebagai "investasi jangka panjang."

"Sejujurnya, saya rasa kami telah memberikan tekanan maksimal kepada Kimi," ujarnya menanggapi komentar Marko.

"Melihatnya sekarang, saya merasa ide yang bagus untuk menempatkannya di FP1 di Monza dan memperkenalkannya di sana. Itu mungkin sebuah kesalahan – bukan karena dia tidak mampu mengemudikan mobil, [tetapi] karena jika dia menyelesaikan putaran itu tanpa kecelakaan, itu akan menjadi sensasional dan akan membangun kepercayaan diri. Itu alasannya.

"Dia mengendarai Mercedes, dia sangat menonjol, hasilnya sangat terlihat, rekan setimnya hebat dan memaksimalkan mobil. Karena itu, dia merasa dirinya berada di bawah kaca pembesar.

“Tim – kami terus percaya padanya. Dia butuh waktu. Kami telah memulai rute ini, jadi Anda bisa bertanya, 'Apakah tepat memberinya begitu banyak tekanan dengan menempatkannya di tim?'

“Kami telah mengambil jalur itu; kami telah mengambil rute itu. Kami sepenuhnya menjalankan misi, dan akhir pekan balapan tunggal atau sesi seperti yang kami lakukan sebelumnya tidak akan mengubah pendapat kami. Ya, dalam jangka pendek, kami akan berkata, 'Itu tidak bagus,' tetapi Kimi adalah investasi jangka panjang.”

Belum ada keputusan dari pengganti Bottas

Antonelli mengandalkan pengalaman pembalap cadangan Mercedes Valtteri Bottas, yang bergabung dengan tim musim ini setelah kehilangan kursi balapnya di Sauber.

Dengan hampir 250 start dan 10 kemenangan Grand Prix, Bottas telah menjadi bagian penting Mercedes di tahun terakhir siklus aturan.

Namun, pembalap Finlandia itu akan meninggalkan skuad pada akhir 2025 setelah menerima panggilan dari Cadillac untuk bergabung dengan tim barunya musim depan.

Wolf mengatakan belum ada keputusan yang dibuat terkait sosok pengganti Bottas.

"Kami belum menemukan solusinya. Sangat sulit untuk menggantikan Valtteri. Dia memenuhi semua kriteria," kata Wolff.