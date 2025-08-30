F1 GP Belanda 2025: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Zandvoort
Hasil Free Practice terakhir dari F1 GP Belanda, putaran ke-15 dari musim 2025 di Sirkuit Zandvoort.
Lando Norris menampilkan kecepatan luar biasa untuk memimpin latihan bebas terakhir F1 GP Belanda.
F1 GP Belanda 2025 - Zandvoort - Hasil Free Practice 3
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m08.972s
|2
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m09.214s
|3
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m09.858s
|4
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m09.913s
|5
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m09.925s
|6
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m09.938s
|7
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m10.099s
|8
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m10.103s
|9
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m10.166s
|10
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m10.232s
|11
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m10.300s
|12
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|1m10.349s
|13
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m10.361s
|14
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m10.373s
|15
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m10.595s
|16
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m10.599s
|17
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m10.697s
|18
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m10.801s
|19
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m10.963s
|20
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m11.054s
Norris melanjutkan performa kuatnya di Zandvoort dengan mendominasi sesi latihan bebas ketiga (FP3) jelang kualifikasi sore ini.
Pembalap Inggris ini mencatatkan waktu lap yang memecahkan rekor pole position tahun lalu dan mengungguli rekan setim McLaren sekaligus pemuncak klasemen Oscar Piastri dengan selisih 0,242 detik.
Setelah memuncaki ketiga sesi latihan bebas, Norris memasuki babak kualifikasi sebagai favorit untuk meraih pole position, dengan McLaren menikmati keunggulan dominan atas para pesaingnya.
George Russell tercepat ketiga untuk Mercedes, tetapi tertinggal delapan persepuluh detik dari Norris.
Carlos Sainz keempat dengan Williams-nya, sementara pembalap tuan rumah Max Verstappen finis kelima untuk Red Bull, di depan Charles Leclerc dari Ferrari.
Alex Albon memastikan kedua tim Williams masuk 10 besar, dilengkapi oleh Lance Stroll dari Aston Martin, Isack Hadjar dari Racing Bulls, dan Fernando Alonso.
Lewis Hamilton hanya tercepat ke-14 tetapi membatalkan satu-satunya putaran terbangnya dengan ban lunak setelah menghadapi kemacetan lalu lintas, yang membuat juara dunia tujuh kali itu tanpa waktu yang representatif.