F1 GP Belanda 2025: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Zandvoort

Hasil Free Practice terakhir dari F1 GP Belanda, putaran ke-15 dari musim 2025 di Sirkuit Zandvoort.

Lando Norris, McLaren
Lando Norris, McLaren
© XPB Images

Lando Norris menampilkan kecepatan luar biasa untuk memimpin latihan bebas terakhir F1 GP Belanda.

F1 GP Belanda 2025 - Zandvoort - Hasil Free Practice 3

PosPembalapNATTimLaptime
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m08.972s
2Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m09.214s
3George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m09.858s
4Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m09.913s
5Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m09.925s
6Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m09.938s
7Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m10.099s
8Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m10.103s
9Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m10.166s
10Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m10.232s
11Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m10.300s
12Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m10.349s
13Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m10.361s
14Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m10.373s
15Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m10.595s
16Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m10.599s
17Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m10.697s
18Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m10.801s
19Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m10.963s
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m11.054s

Norris melanjutkan performa kuatnya di Zandvoort dengan mendominasi sesi latihan bebas ketiga (FP3) jelang kualifikasi sore ini.

Pembalap Inggris ini mencatatkan waktu lap yang memecahkan rekor pole position tahun lalu dan mengungguli rekan setim McLaren sekaligus pemuncak klasemen Oscar Piastri dengan selisih 0,242 detik.

Setelah memuncaki ketiga sesi latihan bebas, Norris memasuki babak kualifikasi sebagai favorit untuk meraih pole position, dengan McLaren menikmati keunggulan dominan atas para pesaingnya.

George Russell tercepat ketiga untuk Mercedes, tetapi tertinggal delapan persepuluh detik dari Norris.

Carlos Sainz keempat dengan Williams-nya, sementara pembalap tuan rumah Max Verstappen finis kelima untuk Red Bull, di depan Charles Leclerc dari Ferrari.

Alex Albon memastikan kedua tim Williams masuk 10 besar, dilengkapi oleh Lance Stroll dari Aston Martin, Isack Hadjar dari Racing Bulls, dan Fernando Alonso.

Lewis Hamilton hanya tercepat ke-14 tetapi membatalkan satu-satunya putaran terbangnya dengan ban lunak setelah menghadapi kemacetan lalu lintas, yang membuat juara dunia tujuh kali itu tanpa waktu yang representatif.

In this article

F1 GP Belanda 2025: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Zandvoort
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 Results
F1 GP Belanda 2025: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Zandvoort
39s ago
Lando Norris, McLaren
F1 News
Norris Sebut Aston Martin Penantang Serius McLaren di Zandvoort
2h ago
Lando Norris, McLaren
F1 News
Hamilton Sebut Ferrari Sulit Diprediksi setelah Dua Kali Melintir
5h ago
Lewis Hamilton
F1 News
Marko Berikan Pembaruan Masa Depan Tsunoda di Red Bull
5h ago
Yuki Tsunoda and Helmut Marko
MotoGP News
Marc Marquez Yakin Seseorang akan Mengalahkannya dengan Motor Sama
16h ago
Marc Marquez, Francesco Bagnaia

More News

MotoGP Feature
Ai Ogura Mengejutkan dengan Kecepatan Podium di Paruh Kedua GP Hungaria
17h ago
Ai Ogura, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Ungkit 2015, Morbidelli Klaim Rossi Lebih Baik dari Marc Marquez
17h ago
Valentino Rossi, Marc Marquez, 2025 Qatar MotoGP
F1 News
Kimi Antonelli Tanggapi Kritikan Marko atas Keputusan Mercedes
18h ago
Kimi Antonelli, Mercedes
F1 Results
F1 GP Belanda 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Zandvoort
19h ago
Lando Norris topped FP1
F1 News
Russell Ungkap Progres dari Pembicaraan Kontrak Baru Mercedes
20h ago
George Russell, Mercedes