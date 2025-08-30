F1 GP Belanda 2025: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Zandvoort

Lando Norris menampilkan kecepatan luar biasa untuk memimpin latihan bebas terakhir F1 GP Belanda.

F1 GP Belanda 2025 - Zandvoort - Hasil Free Practice 3 Pos Pembalap NAT Tim Laptime 1 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m08.972s 2 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m09.214s 3 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m09.858s 4 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m09.913s 5 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m09.925s 6 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m09.938s 7 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m10.099s 8 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m10.103s 9 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m10.166s 10 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m10.232s 11 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m10.300s 12 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 1m10.349s 13 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m10.361s 14 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m10.373s 15 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m10.595s 16 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m10.599s 17 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m10.697s 18 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m10.801s 19 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m10.963s 20 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m11.054s

Norris melanjutkan performa kuatnya di Zandvoort dengan mendominasi sesi latihan bebas ketiga (FP3) jelang kualifikasi sore ini.

Pembalap Inggris ini mencatatkan waktu lap yang memecahkan rekor pole position tahun lalu dan mengungguli rekan setim McLaren sekaligus pemuncak klasemen Oscar Piastri dengan selisih 0,242 detik.

Setelah memuncaki ketiga sesi latihan bebas, Norris memasuki babak kualifikasi sebagai favorit untuk meraih pole position, dengan McLaren menikmati keunggulan dominan atas para pesaingnya.

George Russell tercepat ketiga untuk Mercedes, tetapi tertinggal delapan persepuluh detik dari Norris.

Carlos Sainz keempat dengan Williams-nya, sementara pembalap tuan rumah Max Verstappen finis kelima untuk Red Bull, di depan Charles Leclerc dari Ferrari.

Alex Albon memastikan kedua tim Williams masuk 10 besar, dilengkapi oleh Lance Stroll dari Aston Martin, Isack Hadjar dari Racing Bulls, dan Fernando Alonso.

Lewis Hamilton hanya tercepat ke-14 tetapi membatalkan satu-satunya putaran terbangnya dengan ban lunak setelah menghadapi kemacetan lalu lintas, yang membuat juara dunia tujuh kali itu tanpa waktu yang representatif.