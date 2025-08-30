Marko Berikan Pembaruan Masa Depan Tsunoda di Red Bull

Helmut Marko mengklarifikasi kapan Red Bull akan membuat keputusan line-up pembalap F1 mereka untuk tahun depan.

Identitas rekan satu tim Max Verstappen untuk musim 2026 masih belum jelas.

Liam Lawson diberikan kursi Sergio Perez musim ini, namun kehilangan kursinya di Red Bull setelah hanya dua putaran.

Yuki Tsunoda ditunjuk sebagai pengganti, namun pembalap Jepang itu kesulitan dengan hanya mencatat beberapa poin sejak saat itu.

Tampaknya Red Bull akan melirih alternatif lain di dalam kelompok pembalapnya, khususnya dengan performa impresif Isack Hadjar musim ini.

Hadjar secara luas dianggap sebagai rookie terbaik F1 musim ini, tetapi apakah ia siap untuk berhadapan dengan Verstappen masih harus dilihat.

Marko mengonfirmasi bahwa keputusan akan diambil setidaknya dalam sebulan ke depan.

Berbicara kepada Sky Germany, Marko mengatakan: "Kami telah memperpanjang opsi, atau lebih tepatnya, para pembalap telah memperpanjangnya bersama kami.

"Jadi, sekitar bulan September atau Oktober, kami ingin mengadakan beberapa balapan lagi untuk diamati, lalu kami akan membuat keputusan."

Tsunoda membahas masa depannya

Meski penampilan Tsunoda secara umum mengecewakan sejak dipromosikan ke Red Bull, ia menunjukkan peningkatan di beberapa putaran terakhir.

Hal ini berkat Red Bull yang memberinya paket peningkatan terbaru, yang berarti ia memiliki perlengkapan yang setara dengan Verstappen.

Berbicara tentang masa depannya, Tsunoda berkata: "Mungkin Helmut sedang memikirkan [tentang mengirim saya kembali ke Racing Bulls]. Sejujurnya, saya tidak pernah tahu apa yang dia pikirkan."

"Tapi untuk saat ini, saya mengerti dia ingin saya menunjukkan performa. Saya pikir dua balapan terakhir, sebenarnya, seperti yang saya katakan, setelah saya mendapatkan peningkatan, ada sedikit pengakuan dari performa itu.

"Sebenarnya, ada perbedaan besar sebelumnya. Dan saya pikir itu membantu dia dan saya untuk memberikan lebih banyak waktu untuk melihat bagaimana situasi ini berkembang.

"Saya rasa dia sangat mendukung saya. Tapi jelas, dia juga orang yang cukup lugas. Dia di sini untuk tim dan ingin meraih poin sebanyak mungkin. Jadi, saya harus tampil maksimal.

"Tapi kalau saya tidak salah paham, dia masih menunggu waktu untuk menentukan apa yang baik untuk Red Bull. Dan saya pikir mari kita lihat saja nanti untuk Racing Bulls atau tim mana pun.

"Performa mereka saat ini cukup baik. Dan saya sudah lama di tim itu. Jadi, jelas, tujuan utama saya adalah tetap bersama Red Bull. Tapi kita lihat saja nanti."