Hamilton Sebut Ferrari Sulit Diprediksi setelah Dua Kali Melintir

Lewis Hamilton melintir dua kali dalam latihan Jumat untuk F1 GP Belanda 2025 di Zandvoort.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton

Itu adalah Jumat sulit bagi Ferrari di Zandvoort saat Lewis Hamilton mencatatkan waktu tercepat keenam di FP2, terpaut delapan persepuluh detik dari waktu terbaik Lando Norris.

Rekan setimnya, Charles Leclerc, tidak jauh lebih baik, tertinggal di posisi kedelapan secara keseluruhan.

Hamilton berputar dua kali selama latihan Jumat, juara dunia tujuh kali itu kehilangan kendali atas Ferrari-nya saat mendekati tikungan kiri yang miring, untungnya ia menghindari tembok pembatas jalan.

Hamilton juga melintir di FP2 setelah melebar di Tikungan 9.

Menjelaskan momen melintirnya di latihan Jumat, Hamilton mengatakan: "Saya rasa yang pertama terlalu memaksakan diri.

"Saya rasa, pada akhirnya, kualitas berkendaranya juga tidak sesuai harapan. Mobilnya agak sulit ditebak.

"Yang kedua? Saya menyentuh rumput, mengalami snap. Ya sudahlah. Saya memaksakan diri, dan itu positif, kurasa. Tapi semoga tidak lebih."

Hamilton yakin dapat menemukan peningkatan dalam semalam, tapi ia ragu apakah itu cukup untuk menantang McLaren.

"Sebelum saya melintir, saya rasa saya unggul sekitar sepersepuluh detik. Lalu saya mendapat lagi 0,15 detik di tikungan terakhir," tambah Hamilton.

"Saya harus melakukan peningkatan di sana. Kami masih perlu memperbaiki setup. Dari segi kecepatan, kami sudah berada di posisi kami saat ini.

"Saya tidak tahu di mana kami akan menemukan selisih delapan persepuluh detik, sungguh. Tapi kami akan mencoba."

“Jumat terburuk musim ini”

Leclerc menggambarkan hari Jumat di Zandvoort sebagai "mungkin hari Jumat terburuk musim ini" bagi Ferrari.

Dia yakin ini adalah “peringatan penting” bagi timnya.

"Jumat itu sangat, sangat, sangat, sangat sulit. Mungkin Jumat terburuk musim ini," tambah Leclerc. "Ini tepat setelah liburan, jadi ini seperti peringatan.

"Kami telah melewati beberapa Jumat yang sulit. Sekarang giliran kami untuk membalikkan keadaan.

"Yang pasti, ini bukan hari yang mudah. ​​FP1 sangat sulit, tetapi FP2 sedikit lebih baik, tetapi masih jauh dari yang kami inginkan."

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

