Norris Sebut Aston Martin Penantang Serius McLaren di Zandvoort

Lando Norris memuncaki kedua sesi latihan Jumat saat F1 kembali setelah libur musim panas di Zandvoort, tapi Fernando Alonso membagi kedua McLaren di posisi kedua.

Yang lebih mengkhawatirkan, pembalap Spanyol itu tidak sampai 0,1 detik dari Norris. Sementara itu, George Russell dari Mercedes hanya terpaut 0,387 detik di posisi keempat.

Norris puas dengan performa McLaren di Zandvoort pada hari Jumat, tetapi mengakui bahwa kecepatan para rivalnya patut dikhawatirkan.

"Hari ini hari yang baik," ujarnya kepada Sky TV. "Anda bisa kembali ke trek dengan cukup cepat, jadi tidak butuh waktu lama, tapi saya rasa mobilnya terkontrol dengan baik.

"Saya merasa kami telah membuat beberapa peningkatan yang baik dari FP1 ke FP2, tetapi di saat yang sama, sepertinya yang lain mengejar ketertinggalan lebih dari yang kami kira.

"Aston dan Fernando, mereka cepat di FP1 dan FP2 - dan belakangan ini juga cepat. Awal yang baik, tapi tentu saja sedikit lebih dekat dari yang kami harapkan untuk saat ini."

Aston Martin mencatat hasil terbaiknya tahun ini di Hungaria terakhir kali, dengan Alonso finis di posisi kelima yang kuat dan rekan setimnya Lance Stroll menyusul di posisi ketujuh.

Dengan demikian, hasil hari Jumat menunjukkan bahwa performa Aston Martin di Hungaroring bukanlah sebuah kebetulan dan skuad yang berbasis di Silverstone ini telah membuat langkah maju yang nyata.

Ditanya siapa yang akan menjadi lawan utama McLaren di Zandvoort, Norris berkata: “Astons, mereka tidak pernah terlalu jauh di FP2. Mereka cukup sering dan cukup konsisten sebenarnya cukup baik di FP2, dan mereka jelas semakin membaik.

“Bahkan di Budapest, mereka cukup cepat juga. Jadi itu bukan kejutan besar. Saat ini, mereka terlihat tercepat, tetapi Max [Verstappen] jelas tidak jauh tertinggal. Dia menggunakan ban yang lebih keras, yang tidak terlalu bagus.

"Saya pikir Aston dan Red Bull [adalah rival utama kami]. Ferrari memang sedikit kesulitan hari ini, tapi biasanya mereka selalu seperti itu, lalu baik-baik saja di hari Sabtu."

Rekan satu tim Norris, Oscar Piastri, mengakhiri Jumat di posisi ketiga, hanya 0,002 detik terpaut dari Alonso.

Pebalap Australia itu yakin peta kekuatan sebenarnya baru akan terlihat saat kualifikasi hari Sabtu.

“Sejujurnya, saya belum tahu [siapa pesaing utama kami] saat ini,” ujarnya. “Saya perlu melihat ke belakang dan melihat siapa yang finis di posisi mana di FP2.

“Tentu saja, agak mengejutkan melihat Aston di sana hari ini, tetapi mereka cepat di Budapest.

“Hari ini agak aneh. Saya rasa semua orang tidak tahu apakah harus menggunakan ban padahal mereka tahu pasti akan kering. Atau apakah mereka menunggu sedikit lebih lama, apakah mereka mengurangi bahan bakar.

“Ada banyak hal yang berjalan seperti yang biasanya Anda harapkan hari ini, jadi besok akan menjadi satu-satunya waktu kita akan melihat di mana posisi semua orang sebenarnya.”