F1 GP Belanda 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Zandvoort

Hasil latihan Jumat F1 GP Belanda, putaran ke-15 dari musim Formula 1 2025 di Sirkuit Zandvoort.

Lando Norris topped FP1
Lando Norris menegaskan keunggulannya pada latihan Jumat F1 GP Belanda di Zandvoort dengan kembali memuncaki FP2.

F1 GP Belanda 2025 - Zandvoort - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTimLaptime
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m09.890s
2Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m09.977s
3Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m09.979s
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m10.274s
5Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m10.478s
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m10.738s
7Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m10.795s
8Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m10.834s
9Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m10.957s
10Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m11.080s
11Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m11.113s
12Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m11.185s
13Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m11.320s
14Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m11.339s
15Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m11.361s
16Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m11.682s
17Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m11.756s
18Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m11.975s
19Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m12.122s
20Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 TeamNo time set

Norris mempertajam catatan waktunya dari FP1 menjadi 1 menit 09,890 detik, unggul 0,087 detik dari Fernando Alonso yang secara mengejutkan muncul sebagai rival terdekatnya.

Rekan satu tim Norris, Oscar Piastri, turun jadi ketiga, terpaut 0.089 detik dari Norris. Namun, sang pemuncak klasemen menghadapi investigasi pasca-sesi dari Steward atas insiden  pit-lane yang melibatkan George dari Mercedes.

Russell tercepat keempat, di depan pembalap tuan rumah Max Verstappen dan Lewis Hamilton, yang naik ke posisi keenam di FP2 setelah sempat melintir dengan Ferrari-nya.

Yuki Tsunoda tampil di 10 besar dengan Red Bull kedua di posisi ketujuh, di depan Charles Leclerc dari Ferrari, Franco Colapinto dari Alpine, dan Nico Hulkenberg dari Sauber.

FP2 diwarnai oleh dua bendera merah, yang pertama disebabkan oleh kecelakaan besar Lance Stroll di Tikungan 3, dan interupsi kedua terjadi karena Alex Albon menabrakkan mobil Williams-nya di gravel Tikungan 1.

Hujan yang mengancam akan mengguyur FP2 pada akhirnya tidak terjadi.

FP1

F1 GP Belanda 2025 - Zandvoort - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimLaptime
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m10.278s
2Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m10.570s
3Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m10.779s
4Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m10.841s
5Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m11.171s
6Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m11.218s
7George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m11.386s
8Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m11.458s
9Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m11.509s
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m11.613s
11Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m11.753s
12Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m11.772s
13Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m11.875s
14Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m11.951s
15Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m11.960s
16Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m12.126s
17Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m12.144s
18Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m12.276s
19Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m12.564s
20Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m14.275s

Lando Norris membuka paruh kedua musim 2025 dengan memimpin sesi latihan bebas pertama di Sirkuit Zandvoort.

Norris mengungguli rekan satu timnya di McLaren rival dalam perebutan gelar Oscar Piastri di FP1, mencatatkan laptime 1:10,278 detik - 0,292 detik - dari pemimpin klasemen.

Lance Stroll secara mengejutkan berada di posisi ketiga untuk Aston Martin, di depan rekan setimnya Fernando Alonso. Keduanya terpaut setengah detik dari McLaren tetapi itu adalah awal akhir pekan yang menggembirakan bagi Aston Martin, yang telah menikmati kebangkitan baru-baru ini.

Alex Albon finis kelima untuk Williams, di depan Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes), dan Carlos Sainz (Williams) di posisi kedelapan.

Juara dunia empat kali Verstappen mengakhiri FP1 terjebak di gravel setelah ia melaju lurus di Tikungan 1 setelah sesi latihan start.

Gabriel Bortoleto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar untuk Sauber dan Alpine.

Charles Leclerc dan Lewis Hamilton hanya finis di posisi ke-14 dan ke-15, sebuah start yang kurang meyakinkan untuk Ferrari di Zandvoort.

Kimi Antonelli juga tampil mengecewakan, rookie F1 tersebut melewatkan sebagian besar sesi setelah Mercedes-nya terdampar di gravel Tikungan 9 pada awal FP1.

Dengan hujan yang diperkirakan akan melanda Zandvoort tepat waktu untuk sesi latihan kedua pada Jumat sore, Antonelli kemungkinan akan berada di posisi yang kurang menguntungkan setelah hanya mampu menyelesaikan enam putaran kering di FP1.

F1 kembali setelah libur musim panas

Verstappen has the most wins at Zandvoort on the current grid
F1 GP Belanda adalah putaran pertama setelah jeda musim panas.

Semua mata tertuju pada Hamilton yang membuat penggemarnya khawatir sebelum jeda musim panas usai sebuah wawancara menyedihkan di mana ia mengaku 'tidak berguna' dan mendorong Ferrari untuk  menggantikannya. 

Namun, beberapa suara di paddock bersikeras Ferrari masih bisa memenangkan Grand Prix sebelum akhir 2025.

Sementara itu, McLaren, yang tidak memiliki masalah dalam memenangkan balapan tahun ini, semakin mendekati waktu krusial antara pembalap mereka.

Piastri memimpin klasemen pembalap F1 dengan selisih sembilan poin di depan Norris.

McLaren telah berjanji untuk terus membiarkan pembalap mereka balapan secara adil, tetapi terkadang mereka merasa bahwa kontroversi besar mungkin akan terjadi.

Sementara itu, Verstappen datang dengan dominasi masa lalu di balapan kandangnya, yang dimenangkannya pada tahun 2021, 2022, dan 2023.

Ia menyamai Jackie Stewart dan Niki Lauda dalam hal kesuksesan di balapan ini. Hanya Jim Clark, yang kemenangannya diraih pada tahun 1960-an, yang lebih sukses.

Verstappen mungkin perlu mengambil motivasi dari fans yang meng-oranyekan Zandvoort untuk mengatasi keterbatasan Red Bull-nya.

