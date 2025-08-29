F1 GP Belanda 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Zandvoort

Lando Norris menegaskan keunggulannya pada latihan Jumat F1 GP Belanda di Zandvoort dengan kembali memuncaki FP2.

F1 GP Belanda 2025 - Zandvoort - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim Laptime 1 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m09.890s 2 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m09.977s 3 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m09.979s 4 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m10.274s 5 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m10.478s 6 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m10.738s 7 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 1m10.795s 8 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m10.834s 9 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m10.957s 10 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m11.080s 11 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m11.113s 12 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m11.185s 13 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m11.320s 14 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m11.339s 15 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m11.361s 16 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m11.682s 17 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m11.756s 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m11.975s 19 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m12.122s 20 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team No time set

Norris mempertajam catatan waktunya dari FP1 menjadi 1 menit 09,890 detik, unggul 0,087 detik dari Fernando Alonso yang secara mengejutkan muncul sebagai rival terdekatnya.

Rekan satu tim Norris, Oscar Piastri, turun jadi ketiga, terpaut 0.089 detik dari Norris. Namun, sang pemuncak klasemen menghadapi investigasi pasca-sesi dari Steward atas insiden pit-lane yang melibatkan George dari Mercedes.

Russell tercepat keempat, di depan pembalap tuan rumah Max Verstappen dan Lewis Hamilton, yang naik ke posisi keenam di FP2 setelah sempat melintir dengan Ferrari-nya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Yuki Tsunoda tampil di 10 besar dengan Red Bull kedua di posisi ketujuh, di depan Charles Leclerc dari Ferrari, Franco Colapinto dari Alpine, dan Nico Hulkenberg dari Sauber.

FP2 diwarnai oleh dua bendera merah, yang pertama disebabkan oleh kecelakaan besar Lance Stroll di Tikungan 3, dan interupsi kedua terjadi karena Alex Albon menabrakkan mobil Williams-nya di gravel Tikungan 1.

Hujan yang mengancam akan mengguyur FP2 pada akhirnya tidak terjadi.

FP1

F1 GP Belanda 2025 - Zandvoort - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim Laptime 1 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m10.278s 2 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m10.570s 3 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m10.779s 4 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m10.841s 5 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m11.171s 6 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m11.218s 7 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m11.386s 8 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m11.458s 9 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m11.509s 10 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m11.613s 11 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m11.753s 12 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m11.772s 13 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m11.875s 14 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m11.951s 15 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m11.960s 16 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 1m12.126s 17 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m12.144s 18 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m12.276s 19 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m12.564s 20 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m14.275s

Lando Norris membuka paruh kedua musim 2025 dengan memimpin sesi latihan bebas pertama di Sirkuit Zandvoort.

Article continues below ADVERTISEMENT

Norris mengungguli rekan satu timnya di McLaren rival dalam perebutan gelar Oscar Piastri di FP1, mencatatkan laptime 1:10,278 detik - 0,292 detik - dari pemimpin klasemen.

Lance Stroll secara mengejutkan berada di posisi ketiga untuk Aston Martin, di depan rekan setimnya Fernando Alonso. Keduanya terpaut setengah detik dari McLaren tetapi itu adalah awal akhir pekan yang menggembirakan bagi Aston Martin, yang telah menikmati kebangkitan baru-baru ini.

Alex Albon finis kelima untuk Williams, di depan Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes), dan Carlos Sainz (Williams) di posisi kedelapan.

Juara dunia empat kali Verstappen mengakhiri FP1 terjebak di gravel setelah ia melaju lurus di Tikungan 1 setelah sesi latihan start.

Gabriel Bortoleto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar untuk Sauber dan Alpine.

Article continues below ADVERTISEMENT

Charles Leclerc dan Lewis Hamilton hanya finis di posisi ke-14 dan ke-15, sebuah start yang kurang meyakinkan untuk Ferrari di Zandvoort.

Kimi Antonelli juga tampil mengecewakan, rookie F1 tersebut melewatkan sebagian besar sesi setelah Mercedes-nya terdampar di gravel Tikungan 9 pada awal FP1.

Dengan hujan yang diperkirakan akan melanda Zandvoort tepat waktu untuk sesi latihan kedua pada Jumat sore, Antonelli kemungkinan akan berada di posisi yang kurang menguntungkan setelah hanya mampu menyelesaikan enam putaran kering di FP1.

F1 kembali setelah libur musim panas

Verstappen has the most wins at Zandvoort on the current grid

F1 GP Belanda adalah putaran pertama setelah jeda musim panas.

Article continues below ADVERTISEMENT

Semua mata tertuju pada Hamilton yang membuat penggemarnya khawatir sebelum jeda musim panas usai sebuah wawancara menyedihkan di mana ia mengaku 'tidak berguna' dan mendorong Ferrari untuk menggantikannya.

Namun, beberapa suara di paddock bersikeras Ferrari masih bisa memenangkan Grand Prix sebelum akhir 2025.

Sementara itu, McLaren, yang tidak memiliki masalah dalam memenangkan balapan tahun ini, semakin mendekati waktu krusial antara pembalap mereka.

Piastri memimpin klasemen pembalap F1 dengan selisih sembilan poin di depan Norris.

McLaren telah berjanji untuk terus membiarkan pembalap mereka balapan secara adil, tetapi terkadang mereka merasa bahwa kontroversi besar mungkin akan terjadi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Sementara itu, Verstappen datang dengan dominasi masa lalu di balapan kandangnya, yang dimenangkannya pada tahun 2021, 2022, dan 2023.

Ia menyamai Jackie Stewart dan Niki Lauda dalam hal kesuksesan di balapan ini. Hanya Jim Clark, yang kemenangannya diraih pada tahun 1960-an, yang lebih sukses.

Verstappen mungkin perlu mengambil motivasi dari fans yang meng-oranyekan Zandvoort untuk mengatasi keterbatasan Red Bull-nya.