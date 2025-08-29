F1 GP Belanda 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Zandvoort
Hasil latihan Jumat F1 GP Belanda, putaran ke-15 dari musim Formula 1 2025 di Sirkuit Zandvoort.
Lando Norris menegaskan keunggulannya pada latihan Jumat F1 GP Belanda di Zandvoort dengan kembali memuncaki FP2.
F1 GP Belanda 2025 - Zandvoort - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m09.890s
|2
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m09.977s
|3
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m09.979s
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m10.274s
|5
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m10.478s
|6
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m10.738s
|7
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|1m10.795s
|8
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m10.834s
|9
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m10.957s
|10
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m11.080s
|11
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m11.113s
|12
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m11.185s
|13
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m11.320s
|14
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m11.339s
|15
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m11.361s
|16
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m11.682s
|17
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m11.756s
|18
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m11.975s
|19
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m12.122s
|20
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|No time set
Norris mempertajam catatan waktunya dari FP1 menjadi 1 menit 09,890 detik, unggul 0,087 detik dari Fernando Alonso yang secara mengejutkan muncul sebagai rival terdekatnya.
Rekan satu tim Norris, Oscar Piastri, turun jadi ketiga, terpaut 0.089 detik dari Norris. Namun, sang pemuncak klasemen menghadapi investigasi pasca-sesi dari Steward atas insiden pit-lane yang melibatkan George dari Mercedes.
Russell tercepat keempat, di depan pembalap tuan rumah Max Verstappen dan Lewis Hamilton, yang naik ke posisi keenam di FP2 setelah sempat melintir dengan Ferrari-nya.
Yuki Tsunoda tampil di 10 besar dengan Red Bull kedua di posisi ketujuh, di depan Charles Leclerc dari Ferrari, Franco Colapinto dari Alpine, dan Nico Hulkenberg dari Sauber.
FP2 diwarnai oleh dua bendera merah, yang pertama disebabkan oleh kecelakaan besar Lance Stroll di Tikungan 3, dan interupsi kedua terjadi karena Alex Albon menabrakkan mobil Williams-nya di gravel Tikungan 1.
Hujan yang mengancam akan mengguyur FP2 pada akhirnya tidak terjadi.
FP1
F1 GP Belanda 2025 - Zandvoort - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m10.278s
|2
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m10.570s
|3
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m10.779s
|4
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m10.841s
|5
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m11.171s
|6
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m11.218s
|7
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m11.386s
|8
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m11.458s
|9
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m11.509s
|10
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m11.613s
|11
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m11.753s
|12
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m11.772s
|13
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m11.875s
|14
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m11.951s
|15
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m11.960s
|16
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|1m12.126s
|17
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m12.144s
|18
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m12.276s
|19
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m12.564s
|20
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m14.275s
Lando Norris membuka paruh kedua musim 2025 dengan memimpin sesi latihan bebas pertama di Sirkuit Zandvoort.
Norris mengungguli rekan satu timnya di McLaren rival dalam perebutan gelar Oscar Piastri di FP1, mencatatkan laptime 1:10,278 detik - 0,292 detik - dari pemimpin klasemen.
Lance Stroll secara mengejutkan berada di posisi ketiga untuk Aston Martin, di depan rekan setimnya Fernando Alonso. Keduanya terpaut setengah detik dari McLaren tetapi itu adalah awal akhir pekan yang menggembirakan bagi Aston Martin, yang telah menikmati kebangkitan baru-baru ini.
Alex Albon finis kelima untuk Williams, di depan Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes), dan Carlos Sainz (Williams) di posisi kedelapan.
Juara dunia empat kali Verstappen mengakhiri FP1 terjebak di gravel setelah ia melaju lurus di Tikungan 1 setelah sesi latihan start.
Gabriel Bortoleto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar untuk Sauber dan Alpine.
Charles Leclerc dan Lewis Hamilton hanya finis di posisi ke-14 dan ke-15, sebuah start yang kurang meyakinkan untuk Ferrari di Zandvoort.
Kimi Antonelli juga tampil mengecewakan, rookie F1 tersebut melewatkan sebagian besar sesi setelah Mercedes-nya terdampar di gravel Tikungan 9 pada awal FP1.
Dengan hujan yang diperkirakan akan melanda Zandvoort tepat waktu untuk sesi latihan kedua pada Jumat sore, Antonelli kemungkinan akan berada di posisi yang kurang menguntungkan setelah hanya mampu menyelesaikan enam putaran kering di FP1.
F1 kembali setelah libur musim panas
F1 GP Belanda adalah putaran pertama setelah jeda musim panas.
Semua mata tertuju pada Hamilton yang membuat penggemarnya khawatir sebelum jeda musim panas usai sebuah wawancara menyedihkan di mana ia mengaku 'tidak berguna' dan mendorong Ferrari untuk menggantikannya.
Namun, beberapa suara di paddock bersikeras Ferrari masih bisa memenangkan Grand Prix sebelum akhir 2025.
Sementara itu, McLaren, yang tidak memiliki masalah dalam memenangkan balapan tahun ini, semakin mendekati waktu krusial antara pembalap mereka.
Piastri memimpin klasemen pembalap F1 dengan selisih sembilan poin di depan Norris.
McLaren telah berjanji untuk terus membiarkan pembalap mereka balapan secara adil, tetapi terkadang mereka merasa bahwa kontroversi besar mungkin akan terjadi.
Sementara itu, Verstappen datang dengan dominasi masa lalu di balapan kandangnya, yang dimenangkannya pada tahun 2021, 2022, dan 2023.
Ia menyamai Jackie Stewart dan Niki Lauda dalam hal kesuksesan di balapan ini. Hanya Jim Clark, yang kemenangannya diraih pada tahun 1960-an, yang lebih sukses.
Verstappen mungkin perlu mengambil motivasi dari fans yang meng-oranyekan Zandvoort untuk mengatasi keterbatasan Red Bull-nya.