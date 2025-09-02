Lawson Akui Masa Depannya "Tidak Terlalu Jelas" setelah Dicopot Red Bull

Setelah dua stint yang impresif dengan tim junior Red Bull, Liam Lawson dipromosikan sebagai rekan setim Max Verstappen untuk musim F1 2025.

Namun, pembalap Selandia Baru itu kesulitan dan dicopot dari kursinya setelah hanya dua balapan. Posisinya digantikan oleh Yuki Tsunoda, yang dianggap lebih berpengalaman.

Performa Lawson tidak langsung membaik saat kembali ke Racing Bulls, namun ia berhasil mencetak poin besar di beberapa ronde terakhir.

Lawson dikabarkan akan tetap bersama Racing Bulls untuk musim 2026, tapi dia tidak yakin dengan masa depan jangka panjangnya.

"Saya rasa ini sulit. Saya rasa impian saya, meskipun saya ingin menjadi pembalap Red Bull Racing, itulah yang saya perjuangkan sejak menjadi junior Red Bull," kata Lawson.

"Mimpi yang saya miliki sejak usia lima tahun adalah menjadi juara dunia. Menang di Formula 1 dan mencapai puncak olahraga ini. Dan saya rasa di situlah letak impian saya, tujuan saya, berusaha menjadi yang terbaik.

"Itulah yang sedang kita semua upayakan. Dan saya pikir ke mana saya akan pergi tidak sejelas yang saya bayangkan."

Lawson memuji Hadjar

Itu adalah akhir pekan yang luar biasa bagi Racing Bulls karena Isack Hadjar meraih podium pertama tim sejak 2021.

Sementara itu, Lawson terlibat dalam insiden dengan Carlos Sainz setelah Safety Car restart, yang merusak kedua balapan mereka.

“Bagi tim, ini sangat, sangat keren. Ini sangat keren untuk Isack dan timnya. Mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat, sangat baik akhir pekan ini,” kata Lawson tentang balapan Hadjar.

“Mobilnya sangat kuat akhir-akhir ini, jadi senang bisa menunjukkan performanya hari ini. Ini juga sangat, sangat keren untuk Isack.

"Sayang sekali kami tidak bisa membawa pulang kedua mobil dengan poin, tetapi jelas sangat, sangat positif untuk tim dan semoga kami dapat melanjutkannya di beberapa balapan berikutnya.”

Liam Lawson

Merenungkan balapannya sendiri, Lawson merasa itu adalah kesempatan besar yang terlewat.

“Kami mungkin tertinggal dari George sebelum semuanya terjadi, dan mobilnya sangat, sangat kuat, jadi tidak ada alasan mengapa kami tidak bisa pulang dengan poin yang sangat kuat hari ini,” jelasnya.

“Kami hanya konsisten di stint pertama, seperti sedang mengatur tempo, dan memulai kembali balapan selalu agresif dan sulit, dan jelas inilah saatnya untuk mendapatkan peluang, tetapi sesuatu yang berisiko adalah ketika kami berdua berada di posisi poin seperti itu, rasanya sangat buruk.”