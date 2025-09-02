Kapan Hamilton Harus Pensiun? Ini Pendapat Juara Dunia F1

Kapan Lewis Hamilton harus menutup kariernya di F1?

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton menghadapi akhir pekan yang sulit di Grand Prix Belanda untuk Ferrari.

Juara dunia tujuh kali itu tersingkir dari balapan setelah melakukan kesalahan tak lazim di Tikungan 3.

Itu adalah DNF pertama Hamilton sebagai pembalap Ferrari, dan anehnya, kesalahan itu sepenuhnya merupakan kesalahannya sendiri.

Hasil ini melanjutkan fase sulit Hamilton di Ferrari, setelah hanya mencatat satu kali finis poin dari tiga balapan terakhir.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton

Di Spa, Hamilton gagal melewati babak pertama kualifikasi baik di Sprint Race ataupun Grand Prix.

Namun, performa dan keputusan strategi brilian membuatnya naik urutan dan finis ketujuh di Belgia.

Di Hungaria, Hamilton tersingkir di Q2, sementara rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, meraih pole position pertamanya tahun ini.

Hamilton tertinggal satu lap dan finis di luar zona poin, mengakibatkan dua wawancara yang sulit ditonton dengan Sky Sports.

Hamilton menyatakan bahwa ia "tidak berguna" setelah kualifikasi di Hungaroring.

Setelah balapan, Hamilton mengisyaratkan adanya hal-hal yang terjadi di balik layar di Ferrari yang membuatnya tidak senang.

Performa buruk Hamilton memicu banyak spekulasi bahwa ia mungkin mempertimbangkan untuk pensiun dari olahraga ini - atau setidaknya mulai mempertanyakan posisinya di F1.

Saran juara dunia F1 untuk Hamilton

Saat ini, Hamilton memiliki kontrak multi-tahun depan Ferrari.

Pembalap 40 tahun itu akan sangat antusias untuk melihat performanya tahun depan, terutama dengan perubahan besar pada regulasi teknis.

Salah satu perubahan kunci adalah di sekitar floor, yang akan berdampak signifikan pada cara mobil dikendarai di lintasan.

Tampaknya regulasi baru ini akan lebih cocok untuk Hamilton, memungkinkannya untuk mengemudi lebih agresif.

Berbicara kepada ComeOn Ontario, juara dunia F1 1997, Jacques Villeneuve, membahas kapan Hamilton harus mempertimbangkan pensiun dari F1.

“Anda pensiun bukan karena orang-orang menganggap Anda tidak cukup baik lagi. Anda pensiun karena Anda lebih suka tidak pergi ke arena balap di pagi hari ketika Anda bangun,” katanya.

“Itulah yang mungkin Anda katakan pada diri sendiri, ‘Tidak, ini bukan lagi hidup yang saya inginkan.’ Itu sangat, sangat berbeda.

“Jika Anda masih kompetitif dan masih memilikinya, jangan berhenti. Temukan cara. Jangan mencari cara. Pensiun tidak hanya terkait dengan hasil.

"Itu soal kondisi pikiran, dorongan batin, gairah.

"Apakah Anda masih suka melakukan apa yang Anda lakukan? Apakah itu memberi Anda sesuatu? Dan itu banyak hal; ada psikologi, ada kebahagiaan atau tidak, kepuasan, uang. Itu campuran berbagai hal.

"Jadi, Anda yang membuat perhitungan. Apa yang Anda dapatkan dan apa yang Anda hilangkan dari Anda? Dan saat itulah Anda memutuskan."

Kapan Hamilton Harus Pensiun? Ini Pendapat Juara Dunia F1
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

WSBK News
Rekor WorldSBK yang Dikejar Toprak Razgatlioglu di Magny Cours
50m ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Hungarian WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Apakah Marc Marquez akan Mengubah Mentalitasnya setelah Kunci Gelar?
1h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP Feature
Line-Up Pembalap MotoGP 2026: Situasi Grid Sejauh Ini
1h ago
Johann Zarco, LCR Honda, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Morbidelli Sebut Kontrak Baru VR46 "Hal yang Sangat Spesial"
4h ago
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, MotoGP 2025
F1 News
Piastri Tegaskan Keunggulan atas Norris di Klasemen Jauh dari Kata "Nyaman"
4h ago
Oscar Piastri

More News

MotoGP News
Maverick Vinales akan Kembali Berkendara di GP Catalunya
4h ago
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2025 Austrian MotoGP
F1 News
Ferrari Klaim Hamilton Tetap 'Positif' Meski Tersingkir di GP Belanda
4h ago
Lewis Hamilton
MotoGP News
Bagaimana Kekuatan Honda Juga Sedikit Menjadi Kelemahannya?
5h ago
Luca Marini, Honda Factory Racing, 2025 Hungarian MotoGP
F1 News
Verstappen Menilai Pemulihan Norris di Pertarungan Gelar "Rumit"
5h ago
Lando Norris and Max Verstappen
F1 News
Lawson Akui Masa Depannya "Tidak Terlalu Jelas" setelah Dicopot Red Bull
5h ago
Liam Lawson