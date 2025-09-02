Kapan Hamilton Harus Pensiun? Ini Pendapat Juara Dunia F1

Lewis Hamilton menghadapi akhir pekan yang sulit di Grand Prix Belanda untuk Ferrari.

Juara dunia tujuh kali itu tersingkir dari balapan setelah melakukan kesalahan tak lazim di Tikungan 3.

Itu adalah DNF pertama Hamilton sebagai pembalap Ferrari, dan anehnya, kesalahan itu sepenuhnya merupakan kesalahannya sendiri.

Hasil ini melanjutkan fase sulit Hamilton di Ferrari, setelah hanya mencatat satu kali finis poin dari tiga balapan terakhir.

Lewis Hamilton

Di Spa, Hamilton gagal melewati babak pertama kualifikasi baik di Sprint Race ataupun Grand Prix.

Namun, performa dan keputusan strategi brilian membuatnya naik urutan dan finis ketujuh di Belgia.

Di Hungaria, Hamilton tersingkir di Q2, sementara rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, meraih pole position pertamanya tahun ini.

Hamilton tertinggal satu lap dan finis di luar zona poin, mengakibatkan dua wawancara yang sulit ditonton dengan Sky Sports.

Hamilton menyatakan bahwa ia "tidak berguna" setelah kualifikasi di Hungaroring.

Setelah balapan, Hamilton mengisyaratkan adanya hal-hal yang terjadi di balik layar di Ferrari yang membuatnya tidak senang.

Performa buruk Hamilton memicu banyak spekulasi bahwa ia mungkin mempertimbangkan untuk pensiun dari olahraga ini - atau setidaknya mulai mempertanyakan posisinya di F1.

Saran juara dunia F1 untuk Hamilton

Saat ini, Hamilton memiliki kontrak multi-tahun depan Ferrari.

Pembalap 40 tahun itu akan sangat antusias untuk melihat performanya tahun depan, terutama dengan perubahan besar pada regulasi teknis.

Salah satu perubahan kunci adalah di sekitar floor, yang akan berdampak signifikan pada cara mobil dikendarai di lintasan.

Tampaknya regulasi baru ini akan lebih cocok untuk Hamilton, memungkinkannya untuk mengemudi lebih agresif.

Berbicara kepada ComeOn Ontario, juara dunia F1 1997, Jacques Villeneuve, membahas kapan Hamilton harus mempertimbangkan pensiun dari F1.

“Anda pensiun bukan karena orang-orang menganggap Anda tidak cukup baik lagi. Anda pensiun karena Anda lebih suka tidak pergi ke arena balap di pagi hari ketika Anda bangun,” katanya.

“Itulah yang mungkin Anda katakan pada diri sendiri, ‘Tidak, ini bukan lagi hidup yang saya inginkan.’ Itu sangat, sangat berbeda.

“Jika Anda masih kompetitif dan masih memilikinya, jangan berhenti. Temukan cara. Jangan mencari cara. Pensiun tidak hanya terkait dengan hasil.

"Itu soal kondisi pikiran, dorongan batin, gairah.

"Apakah Anda masih suka melakukan apa yang Anda lakukan? Apakah itu memberi Anda sesuatu? Dan itu banyak hal; ada psikologi, ada kebahagiaan atau tidak, kepuasan, uang. Itu campuran berbagai hal.

"Jadi, Anda yang membuat perhitungan. Apa yang Anda dapatkan dan apa yang Anda hilangkan dari Anda? Dan saat itulah Anda memutuskan."