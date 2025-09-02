Webber Tanggapi Kemenangan Bersejarah Piastri di Zandvoort

Oscar Piastri menyamai catatan manajernya, Mark Webber, setelah menang di Zandvoort.

Mark Webber and Oscar Piastri
Mark Webber and Oscar Piastri

Oscar Piastri meraih kemenangan ketujuhnya musim ini dengan meraih Grand Slam - pole, memimpin seluruh lap, dan menang - di Zandvoort.

Itu adalah kemenangan yang penting bagi Piastri, khususnya karena rivalnya di kejuaraan Lando Norris gagal finis karena masalah mobil, memberinya keunggulan 34 poin.

Kemenangan Zandvoort juga jadi yang kesembilan dalam karier F1 Piastri, membuatnya sejajar dengan Mark Webber, yang merupakan manajernya.

Berbicara kepada Sky Sports, Webber berkata: “Luar biasa. Dia mengemudi dengan sangat baik hari ini.

"Saya tidak melakukan banyak wawancara tentang dia, tetapi saya pikir hari ini, hari besar untuk dunia motorsport Australia," lanjut Webber. “Kami memiliki Daniel [Ricciardo] banyak kemenangan, jelas Jack [Brabham] dan AJ [Alan Jones].

“Oscar sekarang, memiliki kesuksesan ini di awal karirnya, adalah kredit nyata baginya. Dia melakukan banyak pekerjaan, dilaksanakan dengan indah, dan tim juga telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik.

“Aku bahagia. Kami memiliki banyak gurauan di antara kami berdua. Kami telah memiliki banyak olok-olok. Tapi dia ada padaku sekarang, dan aku sangat, sangat, sangat bahagia."

Webber: “Perjalanan masih panjang”

Webber menolak untuk terbawa oleh keunggulan kejuaraan Piastri.

Oscar Piastri, McLaren
Oscar Piastri, McLaren
© XPB Images

Mantan pembalap Red Bull itu merujuk pada balapan yang rumit di Brasil, Singapura atau Azerbaijan, yang akan memiliki dampak yang menentukan pada balapan gelar.

"Saya pikir dia akan, mudah-mudahan, terus berjalan," tambah Webber.

"Perjalanan masih panjang," dia memperingatkan. “Maksudku, kita punya balapan seperti Brasil, di mana hujan turun. Kami memiliki Singapura, Azerbaijan, yang merupakan sirkuit jalanan di mana apa pun bisa terjadi.

“Jadi tentu saja, seperti yang kami katakan di cricket mate, kami lebih suka berlari di papan daripada tidak.

“Tapi, ini adalah hari yang hebat baginya. Dia pantas menang.

“Kamu harus mengumpulkan poin ketika kamu bisa. Dia memiliki beberapa kesalahan tahun ini, di luar kendalinya.”

Webber Tanggapi Kemenangan Bersejarah Piastri di Zandvoort
