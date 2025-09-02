Verstappen Menilai Pemulihan Norris di Pertarungan Gelar "Rumit"

Peluang Lando Norris dalam pertarungan gelar F1 2025 mendapat pukulan keras setelah ia gagal finis di Grand Prix Belanda.

Defisit Norris dari Oscar Piastri kini mencapai 34 poin - selisih poin terbesar sepanjang musim ini.

McLaren menduga masalah terkait sasis menyebabkan Norris tidak finis untuk kedua kalinya tahun ini.

Awalnya, kegagalan Norris diduga disebabkan oleh masalah mesin, yang diperkuat oleh Mercedes dan tim pelanggan mereka menghadapi masalah reabilitas sepanjang musim.

Dengan sembilan balapan tersisa, Norris memiliki tantangan berat untuk meraih gelar juara dunia F1 pertamanya.

Max Verstappen menghadapi situasi yang kurang lebih sama tahun 2021, saat itu ia memiliki keunggulan 32 poin atas Lewis Hamilton menuju Grand Prix Inggris.

Verstappen tersingkir di Silverstone usai bersenggolan dengan pembalap Mercedes itu, dan kemudian mengalami kerusakan mobil di Hungaroring karena rekan satu tim Hamilton, Valtteri Bottas.

Hal ini membuat Hamilton memimpin klasemen menjelang jeda musim panas, membalikkan defisit yang signifikan.

Demikian pula, di awal musim 2022, Verstappen gagal finis di GP Bahrain dan Australia.

Verstappen tertinggal 46 poin dari pemuncak klasemen Charles Leclerc, tetapi berhasil membalikkannya untuk meraih gelar keduanya di Jepang.

“Sesederhana itu”

Verstappen menilai bahwa berbeda dari pertarungan gelarnya, di mana ia menghadapi pembalap dari tim rival, akan lebih rumit bagi Norris mengejar defisit ke Piastri karena mereka berada dalam satu tim.

Berbicara dalam konferensi pers FIA pasca-balapan, Verstappen berkata: “Maksud saya, itu di luar kendali Anda. Jadi, Anda hanya perlu terus bekerja keras, terus berusaha untuk menang. Sesederhana itu.

"Terutama ketika Anda adalah rekan satu tim, Anda memiliki mobil yang sama, peluang yang sama. Mungkin sedikit lebih rumit daripada ketika itu adalah dua tim yang berbeda, tetapi masih banyak balapan dan Anda dapat melihat banyak hal dapat berubah.

"Seperti yang dikatakan Oscar, Anda tidak tahu apakah Anda mengalami kerusakan mekanis atau tidak, itu di luar kendali Anda.

"Jadi ya, itu tidak ideal, tetapi ada cukup banyak balapan untuk membalikkannya atau tidak, dan waktu yang akan menjawabnya."

Max Verstappen and Lando Norris

Verstappen akhirnya finis kedua di Zandvoort berkat DNF Norris. Juara dunia empat kali itu sempat merangsek ke P2 di awal balapan, tetapi tidak mampu menahan laju pembalap McLaren yang lebih cepat itu untuk waktu yang lama.

Merefleksikan pertarungannya dengan Norris, Verstappen berkata: “Tidak sama sekali. Tapi saya masih ingin sedikit bersenang-senang di sana. Ketika saya unggul, saya hanya mengikuti kecepatan saya dan itu berarti pada satu titik Lando kembali unggul.

“Anda bisa lihat, maksud saya, ini liga yang berbeda. Tidak ada gunanya mencoba merusak balapan Anda sendiri dengan bertahan sangat keras atau kehilangan dua, tiga putaran demi bertahan hidup. Sayangnya, itu tidak ada gunanya.”