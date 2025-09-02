Ferrari Ungkap Permintaan Maaf Antonelli usai Singkirkan Leclerc

Pembalap Mercedes Kimi Antonelli meminta maaf kepada bos Ferrari, Fred Vasseur, atas insiden yang menyingkirkan Charles Leclerc di Grand Prix Belanda.

Antonelli menabrak Leclerc saat keduanya berebut posisi dalam balapan dramatis di Zandvoort hari Minggu, yang menyebabkan pembalap Ferrari tersebut berputar dan menabrak pembatas Tikungan 3 serta mengalami kerusakan yang mengakibatkan balapan berakhir.

Pebalap Italia berusia 18 tahun itu dikenai penalti waktu 10 detik atas insiden tersebut, yang jika digabungkan dengan penalti waktu lima detik karena mengebut di jalur pit, membuatnya turun dari posisi keenam ke posisi ke-16.

Berbicara kepada media termasuk Crash.net pada Minggu malam di paddock Zandvoort, Vasseur mengungkapkan bahwa Antonelli mengunjunginya untuk meminta maaf.

"Dia datang untuk meminta maaf kepada Charles. Charles tidak ada di sana, tetapi dia datang kepada saya. Dan sejujurnya saya menghargai ini," kata Vasseur.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Menyalip di Zandvoort tidak semudah itu. Itu berarti Anda harus mengambil risiko. Dia mengambil risiko. Dia membuat kesalahan."

Leclerc menyalahkan Antonelli sepenuhnya atas tabrakan mereka.

“Itu kesalahan Kimi,” kata Leclerc. “Saya tidak akan menyebutnya kesalahan pemula. Saya pikir itu hanya kesalahan yang bisa terjadi di tahun pertama atau tahun kelima.

“Di trek seperti ini, Anda harus agresif [untuk menyalip], tapi itu terlalu berlebihan.”

Insiden ini melengkapi derita Ferrari di Zandvoort, karena Lewis Hamilton juga tersingkir dari balapan setelah mengalami kecelakaan tunggal.

Article continues below ADVERTISEMENT

Leclerc observed the rest of the race from the dunes

Antonelli akui kesalahan

Antonelli, yang mendapat kritikan tajam dari juara dunia F1 1997 Jacques Villeneuve, akui kesalahan atas manuver berisikonya terhadap Leclerc.

“Ini disayangkan karena balapannya terlihat bagus, kecepatannya sangat kuat dan kami berusaha mengejar, dan ya, saya sudah mencoba,” ujarnya.

“Rasanya saya tidak terlalu jauh menyalip, agak disayangkan karena, ketika saya berusaha menjaganya tetap kencang, mobilnya sedikit turun dari tikungan dan saat itulah kontak terjadi.

“Sangat disayangkan, saya turut prihatin karena jelas tidak menyenangkan untuk mengeluarkan seseorang. Setidaknya [ada] beberapa hal positif hari ini, dan kami akan terus melaju.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Antonelli baru meraih satu poin di tanah Eropa dalam apa yang ternyata menjadi musim F1 pendatang baru yang penuh tantangan.