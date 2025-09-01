McLaren Yakin Lando Norris akan "Lebih Baik" setelah DNF Belanda

Lando Norris didukung untuk pulih dengan kuat dari DNF yang menghancurkan di Zandvoort.

McLaren mendukung Lando Norris untuk bangkit kembali dari non-finis yang memilukan di Grand Prix Belanda, bahkan mengklaim pembalap Inggris itu akan muncul sebagai "versi yang lebih baik" dari dirinya.

Norris mendapat pukulan telak bagi harapan gelarnya ketika kebocoran oli memaksanya untuk mundur dari posisi kedua dengan delapan putaran tersisa dalam balapan dramatis hari Minggu.

Pembalap Inggris itu kemudian tertinggal 34 poin di belakang rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri, yang meraih kemenangan ketujuh musim ini di Zandvoort.

"Dia orang yang sangat dewasa," ujar kepala tim McLaren, Andrea Stella, kepada media termasuk Crash.net setelah Grand Prix hari Minggu. "Dia salah satu individu yang paling adil, seimbang – bisa dibilang bisa dipercaya – sebelum menjadi pembalap.

"Jadi, ketika dia bilang akan berkomitmen penuh atau apa pun yang dia katakan, itu artinya dia akan berusaha lebih keras lagi untuk memaksimalkan potensinya yang luar biasa.

"Saya menantikan apa yang akan ditunjukkan Lando karena kita tahu bakatnya luar biasa dan saya yakin situasi di kejuaraan ini akan memberinya motivasi ekstra untuk mencoba dan memaksimalkannya.

"Kami akan memberikan, jika memungkinkan, dukungan maksimal untuk memastikan dia tetap bersemangat. Tapi seperti yang kami katakan sebelumnya, saya pikir ini akan datang dengan sendirinya dan, jika memungkinkan, kita mungkin akan melihat versi Lando yang lebih baik lagi karena sekaranglah saatnya untuk memaksimalkan – jika ada yang lebih – potensinya.

"Jadi saya sangat menantikan Lando di balapan-balapan mendatang. Saya yakin ini akan menjadi tontonan yang luar biasa bagi Formula 1 dan, yang lebih penting, ini akan membuat persaingan dengan Oscar semakin menarik."

Sementara itu, Norris telah bertekad untuk "bertarung" dan bangkit di sembilan balapan tersisa.

"Ini hanya membuat segalanya lebih sulit bagi saya dan memberi saya tekanan yang lebih besar. Tapi selisihnya sekarang hampir cukup besar sehingga saya bisa santai saja dan terus berjuang," ujarnya.

"Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah berusaha memenangkan setiap balapan. Itu akan sulit, tapi saya akan memastikan saya memberikan segalanya.

"Sulit. Tentu saja ini membuat frustrasi. Sedikit menyakitkan, pasti menyakitkan, dari sudut pandang kejuaraan.

"Banyak poin yang hilang begitu cepat dan begitu mudah. ​​Tidak ada yang bisa saya kendalikan sekarang, jadi saya akan menerimanya dan terus melaju."

McLaren tidak akan mengubah pendekatannya

Ini menandai pertama kalinya musim ini perebutan gelar juara dunia terdampak oleh masalah mekanis.

Namun Stella menegaskan bahwa DNF Norris tidak akan mengubah cara McLaren balapan dalam memberikan perlakuan yang setara kepada kedua pembalap.

“Soal tim, yang penting adalah tim tetap balapan dengan cara yang sama seperti yang telah kami lakukan selama ini,” jelas Stella.

“Jadi, tetaplah senetral mungkin, memfasilitasi pencapaian aspirasi mereka untuk Lando dan Oscar secara seimbang, adil, dan sportif, dan itulah yang akan terus kami lakukan.

“Saya rasa tidak ada perubahan dalam pendekatan tim yang dipicu oleh situasi seperti ini di Zandvoort.”

McLaren Yakin Lando Norris akan
