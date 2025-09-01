Ferrari Menggelar Investigasi atas Kecelakaan Hamilton di GP Belanda

Ferrari berencana untuk menyelidiki penyebab kecelakaan tak biasa yang dialami Lewis Hamilton di Grand Prix Belanda

Lewis Hamilton's Ferrari
Lewis Hamilton's Ferrari

Ferrari akan menyelidiki apakah masalah mobil berkontribusi pada kecelakaan Lewis Hamilton di Grand Prix Belanda.

Musim debut mimpi buruk Hamilton bersama Ferrari berlanjut di Zandvoort ketika ia menabrak dari posisi ketujuh dalam balapan yang kacau pada hari Minggu.

Bos Ferrari, Fred Vasseur, mengungkapkan kepada media termasuk Crash.net bahwa tim akan memeriksa apakah mobil Hamilton memiliki masalah yang mungkin memengaruhi kecelakaan langka tersebut.

Ketika ditanya apakah kecelakaan itu disebabkan oleh Hamilton yang tidak percaya diri dengan SF-25, Vasseur menjawab: “Tidak juga. Ini agak istimewa. Trek lembap saat gerimis pertama dan lebih lebar dari putaran sebelumnya.

"Kami perlu menyelidiki apakah ada sesuatu yang terjadi pada mobil, tetapi saya rasa tidak. Secara keseluruhan, reaksi dari Lewis bagus; dia mengikuti kecepatan mobil dan Charles [Leclerc], mengejar [George] Russell dan bersaing dengannya.

“Itu adalah pemulihan yang baik setelah dua balapan berat sebelum jeda, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan.”

Ferrari senang dengan performa Hamilton

Hamilton berada dalam mood yang lebih optimis setelah performa kualifikasi yang membaik di Zandvoort, meskipun ia mengakui bahwa pensiunnya terasa "menyakitkan".

Menambah luka, Hamilton juga dijatuhi penalti mundur lima posisi grid untuk Grand Prix Italia akhir pekan depan di Monza - balapan kandang Ferrari.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton

Penalti tersebut berarti Hamilton akan memulai Grand Prix Italia pertamanya untuk Ferrari tidak lebih tinggi dari posisi keenam.

"Dia tenang pada hari Kamis karena dia mengalami dua akhir pekan yang sulit sebelum jeda," kata Vasseur tentang pola pikir Hamilton sebelum berita penurunan gridnya.

"Hari Jumat lebih banyak tentang mobilnya daripada dirinya. Saya sangat senang dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Kecepatan Lewis hari ini bagus. Dia kehilangan mobilnya, tetapi secara keseluruhan, kontribusinya sangat bagus.

"Setelah Monako, kecepatan kualifikasi bagus, lalu Kanada, Silverstone, Austria – dia menunjukkan peningkatan. Dua balapan terakhir sebelum jeda sulit, tetapi di Q3 dia hanya terpaut sepersepuluh dari Charles. Kita harus tetap tenang dan menjalani musim ini secara rata-rata.

"Sejujurnya, setelah balapan dia jauh lebih positif daripada empat atau lima balapan terakhir. Dia berada di jalur yang tepat, melawan Russell. 

"Kami pulih dari hari Jumat, jadi suasananya positif. Dia bisa mengambil banyak pelajaran dari akhir pekan dan membangun kepercayaan diri untuk Monza."

Hamilton kini telah menjalani 15 balapan tanpa meraih podium Grand Prix untuk Ferrari.

