McLaren Tak Langsung 'Silau' saat Tawaran Sponsor Utama Muncul

Mastercard telah dikonfirmasi sebagai sponsor utama baru untuk McLaren dalam kesepakatan senilai $100 juta.

Ini berarti nama baru mereka mulai musim 2026 adalah McLaren Mastercard Formula 1 Team.

Mastercard sudah menjadi salah satu sponsor McLaren, tetapi kemitraan mereka akan semakin erat tahun depan, ketika mereka menjadi Official Naming Partner.

Dan dengan ini, McLaren jadi tim terakhir di grid F1 yang memiliki sponsor utama.

Bukan soal nilai sponsor

Meski berstatus sebagai tim papan atas di F1, McLaren justru jadi yang terakhir dalam menyetujui sponsor utama.

Selain Mastercard, McLaren memiliki nama-nama besar seperti Google, OKX, Allwyn, DP World, Goldman Sachs, dan Hilton menempel di mobil dan baju balap yang digunakan Lando Norris dan Oscar Piastri.

McLaren jelas tidak kehilangan daya tariknya, tapi mereka bertahan sambil mencari mitra yang tepat, alih-alih langsung terjun saat ada tawaran besar, demikian yang telah diklaim.

Sean Connell, editor The Sponsor, mengatakan kepada City AM: “Persaingan untuk mendapatkan posisi sponsor utama di Formula 1 sangat ketat dan permintaannya sangat tinggi.

“Bagi sebuah merek yang ingin mendapatkan eksposur global, posisi juara di grid adalah hal terbaik yang bisa didapatkan.

“Namun, McLaren adalah contoh hebat dari tim yang tahu nilainya dan menolak godaan untuk langsung terjun begitu ada kesempatan.

“Sebaliknya, mereka bertahan untuk mitra yang tidak hanya sesuai dengan valuasinya tetapi juga cocok secara strategis.

“Itu bisa berarti kesulitan jangka pendek, tetapi imbalannya adalah kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan yang bertahan lama.”

Dengan popularitas F1 yang tengah meroket, tim F1 lain juga tidak kesulitan dalam menemukan sponsor utama.

Kemitraan Mercedes dan Petronas sudah berlangsung sejak lama, Aramco menempel di Aston Martin, sementara itu raksasa IT Oracle menyokong Red Bull.

Tahun lalu, Ferrari mengumumkan HP sebagai sponsor utama mereka.

"Dengan setiap tim F1 kini memiliki sponsor utama, kami melihat bukti nyata kematangan komersial olahraga ini," ujar Profesor Rob Wilson kepada City AM.

"Ini bukan sekadar lonjakan dana. Ini merupakan hasil dari strategi yang jelas di F1 untuk memposisikan diri sebagai platform pemasaran premium.

"Ketika sebuah pabrikan memilih F1, tujuannya bukan hanya untuk mempromosikan kemampuan tekniknya. Ini juga untuk prestise merek dan jangkauan global.

"Olahraga ini memang terus kaya dana. Namun, olahraga ini juga kaya investasi dengan tim dan sponsor yang membangun nilai jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek.

"Masuknya Cadillac juga mencerminkan keyakinan yang lebih dalam terhadap potensi pengembalian investasi F1.

"Dengan batasan biaya F1 yang dikontrol ketat, anggaran dapat dikelola secara efektif dan arus masuk pendapatan dari merek, pabrikan, dan hak media global tetap signifikan."

Cadillac akan menjadi tim ke-11 di grid F1 grid musim depan tapi belum mengumumkan sponsor utama.