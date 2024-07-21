Klasemen F1 2024 setelah Grand Prix Hongaria

Pembaruan klasemen F1 2024 untuk kategori pembalap dan konstruktor setelah Grand Prix Hongaria.

Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing RB20 and Charles Leclerc (MON) Ferrari SF-24 battle for position. Formula 1 World
Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing RB20 and Charles Leclerc (MON)…

Keunggulan Max Verstappen di puncak klasemen pembalap F1 berkurang menjadi 76 poin menyusul finis kelima di Hungaroring.

Lando Norris finis kedua di Hongaria setelah pindah ke rekan setimnya Oscar Piastri.

Charles Leclerc duduk di urutan ketiga di depan rekan setimnya Carlos Sainz, sementara Lewis Hamilton naik ke urutan keenam setelah naik podium ke-200 dalam karirnya di F1.

Klasemen F1 2024 - Grand Prix Hongaria - Pembalap

PosPembalapNATTimMenangPoin
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing7265
2Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1189
3Charles LeclercMONScuderia Ferrari1162
4Carlos SainzESPScuderia Ferrari1154
5Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1149
6Lewis HamiltonGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1125
7Sergio PerezMEXOracle Red Bull Racing0124
8George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1116
9Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team045
10Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team024
11Nico HulkenbergGERMoneyGram Haas F1 Team022
12Yuki TsunodaJPNVisa Cash App RB F1 Team022
13Daniel RicciardoAUSVisa Cash App RB F1 Team011
14Oliver BearmanGBRScuderia Ferrari06
15Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team06
16Kevin MagnussenDENMoneyGram Haas F1 Team05
17Alex AlbonTHAWilliams Racing04
18Esteban OconFRABWT Alpine F1 Team03
19Zhou GuanyuCHNStake F1 Team Kick Sauber00
20Valtteri BottasFINStake F1 Team Kick Sauber00
21Logan SargeantUSAWilliams Racing00

Keunggulan Red Bull atas McLaren di kejuaraan konstruktor F1 hanya berjarak 51 poin menjelang Grand Prix Belgia.

Ferrari turun ke posisi ketiga, tertinggal 16 poin dari tim Woking. RB menjauh dari Haas setelah Yuki Tsunoda finis kesembilan di Hungaroring.

Klasemen F1 2024 - Grand Prix Hongaria - Konstruktor
PosTimMenangPoin
1Oracle Red Bull Racing7389
2McLaren F1 Team2338
3Scuderia Ferrari2322
4Mercedes AMG Petronas F1 Team2241
5Aston Martin Aramco F1 Team069
6Visa Cash App RB F1 Team033
7MoneyGram Haas F1 Team027
8BWT Alpine F1 Team09
9Williams Racing04
10Stake F1 Team Kick Sauber00

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