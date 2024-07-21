Klasemen F1 2024 setelah Grand Prix Hongaria
Pembaruan klasemen F1 2024 untuk kategori pembalap dan konstruktor setelah Grand Prix Hongaria.
Keunggulan Max Verstappen di puncak klasemen pembalap F1 berkurang menjadi 76 poin menyusul finis kelima di Hungaroring.
Lando Norris finis kedua di Hongaria setelah pindah ke rekan setimnya Oscar Piastri.
Charles Leclerc duduk di urutan ketiga di depan rekan setimnya Carlos Sainz, sementara Lewis Hamilton naik ke urutan keenam setelah naik podium ke-200 dalam karirnya di F1.
Klasemen F1 2024 - Grand Prix Hongaria - Pembalap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|7
|265
|2
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1
|189
|3
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari
|1
|162
|4
|Carlos Sainz
|ESP
|Scuderia Ferrari
|1
|154
|5
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1
|149
|6
|Lewis Hamilton
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1
|125
|7
|Sergio Perez
|MEX
|Oracle Red Bull Racing
|0
|124
|8
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1
|116
|9
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|45
|10
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|24
|11
|Nico Hulkenberg
|GER
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|22
|12
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Visa Cash App RB F1 Team
|0
|22
|13
|Daniel Ricciardo
|AUS
|Visa Cash App RB F1 Team
|0
|11
|14
|Oliver Bearman
|GBR
|Scuderia Ferrari
|0
|6
|15
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|6
|16
|Kevin Magnussen
|DEN
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|5
|17
|Alex Albon
|THA
|Williams Racing
|0
|4
|18
|Esteban Ocon
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|3
|19
|Zhou Guanyu
|CHN
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|0
|20
|Valtteri Bottas
|FIN
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|0
|21
|Logan Sargeant
|USA
|Williams Racing
|0
|0
Keunggulan Red Bull atas McLaren di kejuaraan konstruktor F1 hanya berjarak 51 poin menjelang Grand Prix Belgia.
Ferrari turun ke posisi ketiga, tertinggal 16 poin dari tim Woking. RB menjauh dari Haas setelah Yuki Tsunoda finis kesembilan di Hungaroring.
|Klasemen F1 2024 - Grand Prix Hongaria - Konstruktor
|Pos
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Oracle Red Bull Racing
|7
|389
|2
|McLaren F1 Team
|2
|338
|3
|Scuderia Ferrari
|2
|322
|4
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|241
|5
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|69
|6
|Visa Cash App RB F1 Team
|0
|33
|7
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|27
|8
|BWT Alpine F1 Team
|0
|9
|9
|Williams Racing
|0
|4
|10
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|0