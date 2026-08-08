Moto2 Inggris 2026: Guevara Pecahkan Rekor Lap, Mario Terlibat Insiden

Hasil lengkap kualifikasi Moto2 Inggris 2026 dari Sirkuit Silverstone, puataran 12 dari 22.

Izan Guevara secured his Silverstone pole with a record lap
Izan Guevara secured his Silverstone pole with a record lap
© Gold and Goose

Pada kualifikasi Moto2 Inggris di Silverstone, Izan Guevara tampil dominan dengan merebut pole dengan rekor kecepatan.

Pada lap kedua sekaligus putaran cepat pertamanya, pembalap tim Blu Cru Pramac Yamaha itu melesat ke posisi teratas dengan catatan waktu 2 menit 01,483 detik, rekor baru untuk kelas menengah di Silverstone.

Catatan waktu tersebut dibuat sebelum sesi dihentikan akibat kibaran bendera merah menyusul insiden antara Zonta van den Goorbergh dan Mario Aji. 

Saat kualifikasi dimulai kembali, Guevara memilih tetap di pit karena ia dan timnya sudah merasa puas dengan hasil yang telah dicapai; ia baru kembali ke lintasan sesaat sebelum berakhirnya sesi untuk melakukan latihan start.

Keyakinan itu terbukti beralasan karena catatan waktu tersebut tetap menjadi yang terbaik dalam sesi itu, membawa Guevara meraih *pole position* ketiganya musim ini.

Upaya maksimal pada putaran terakhir membuat Alonso Lopez—yang tampil kompetitif menyaingi para pembalap terdepan di sebagian besar sesi sekembalinya dari cedera—naik dari posisi ketiga ke posisi kedua untuk tim Italjet Gresini; ia menjadi pembalap pengguna sasis Kalex tercepat dengan selisih waktu hanya 0,326 detik.

Hasil tersebut menggeser Ivan Ortola—pemenang sekaligus peraih *pole position* pada putaran sebelumnya di Jerman—ke posisi ketiga, melengkapi baris terdepan bagi tim QJMotor, sekaligus menjadikannya pembalap terakhir yang mencatatkan waktu dalam selisih setengah detik dari rekor putaran baru tersebut.

Pemimpin klasemen Manuel Gonzalez tidak mampu memperbaiki posisinya saat kembali ke lintasan, sehingga harus puas finis di urutan keempat untuk tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

Daniel Munoz berhasil memperbaiki performanya untuk menempati posisi kelima, sementara Filip Salac—yang sempat berada di depan Lopez saat pembalap itu mencatatkan waktu untuk posisi kedua—finis di urutan keenam untuk American Racing.

Daniel Holgado sempat mencatatkan rekor putaran baru untuk menjadi yang tercepat pada hari Jumat, namun gagal mengulangi kecepatan serupa di sesi Q2, sehingga pembalap tim Aspar tersebut harus puas menempati posisi ketujuh.

Nasib serupa dialami pembalap Klint Forward Racing, Alex Escrig, yang menempati posisi kedelapan, sementara Joe Roberts tampil maksimal pada sesi kedua—menjadi pembalap tercepat di antara mereka yang lolos dari Q1 dengan menempati posisi kesembilan bersama tim American Racing.

Ayumu Sasaki sempat kehilangan sedikit posisi saat *restart*, namun catatan waktu terbaiknya di awal sesi—yang dicetak pada lap kedua seperti halnya Guevara—tetap cukup untuk mengamankan posisi start sepuluh besar bagi tim Momoven Idrofoglia RW Racing.

Sementara itu, Aji tidak bisa kembali ke trek setelah mengalami insiden dengan Van den Goorbergh, tapi karena ia lolos langsung ke Q2, ia akan memulai balapan dari P18.

Nasib serupa juga dialami Taiyo Furosato, rekan satu tim Aji di Honda Team Asia, yang mengalami kecelakaan di Q1 dan tidak mencatat waktu, ia akan memulai dari P28.

Rekor resmi Moto2 Inggris:

Lap tercepat: Izan Guevara (Q2, 2026) 2m 01.483s
Lap balapan tercepat: Aron Canet (2024) 2m 03.904s

Moto2 Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)2' 01.483s
2Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.316s
3Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Biolec -MSI  (Kalex)+0.419s
4Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.607s
5Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.782s
6Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.795s
7Daniel HolgadoSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (Kalex)+0.813s
8Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.828s
9Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.861s
10Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+0.907s
11Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.940s
12Celestino ViettiITAGT Trevisan SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.948s
13Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.949s
14Barry BaltusBELREDs Fantic Racing (Kalex)+0.949s
15Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.044s
16Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+1.691s
17Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+8.695s
18Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)No Time
Q1
19David Alonso COLCFMOTO Gaviota Aspar Team (Kalex)2' 02.764s
20Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)2' 02.955s
21Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)2' 02.999s
22Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)2' 03.053s
23Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)2' 03.084s
24Luca LunettaITAGT Trevisan SpeedRS Team (Boscoscuro)2' 03.228s
25Angel PiquerasSPAQJMOTOR - Biolec -MSI  (Kalex)2' 03.288s
26Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)2' 03.438s
27Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)2' 03.835s
28Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)No Time

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Moto2 Inggris 2026: Guevara Pecahkan Rekor Lap, Mario Terlibat Insiden
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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