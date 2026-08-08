Moto2 Inggris 2026: Guevara Pecahkan Rekor Lap, Mario Terlibat Insiden

Pada kualifikasi Moto2 Inggris di Silverstone, Izan Guevara tampil dominan dengan merebut pole dengan rekor kecepatan.

Pada lap kedua sekaligus putaran cepat pertamanya, pembalap tim Blu Cru Pramac Yamaha itu melesat ke posisi teratas dengan catatan waktu 2 menit 01,483 detik, rekor baru untuk kelas menengah di Silverstone.

Catatan waktu tersebut dibuat sebelum sesi dihentikan akibat kibaran bendera merah menyusul insiden antara Zonta van den Goorbergh dan Mario Aji.

Saat kualifikasi dimulai kembali, Guevara memilih tetap di pit karena ia dan timnya sudah merasa puas dengan hasil yang telah dicapai; ia baru kembali ke lintasan sesaat sebelum berakhirnya sesi untuk melakukan latihan start.

Keyakinan itu terbukti beralasan karena catatan waktu tersebut tetap menjadi yang terbaik dalam sesi itu, membawa Guevara meraih *pole position* ketiganya musim ini.

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Upaya maksimal pada putaran terakhir membuat Alonso Lopez—yang tampil kompetitif menyaingi para pembalap terdepan di sebagian besar sesi sekembalinya dari cedera—naik dari posisi ketiga ke posisi kedua untuk tim Italjet Gresini; ia menjadi pembalap pengguna sasis Kalex tercepat dengan selisih waktu hanya 0,326 detik.

Hasil tersebut menggeser Ivan Ortola—pemenang sekaligus peraih *pole position* pada putaran sebelumnya di Jerman—ke posisi ketiga, melengkapi baris terdepan bagi tim QJMotor, sekaligus menjadikannya pembalap terakhir yang mencatatkan waktu dalam selisih setengah detik dari rekor putaran baru tersebut.

Pemimpin klasemen Manuel Gonzalez tidak mampu memperbaiki posisinya saat kembali ke lintasan, sehingga harus puas finis di urutan keempat untuk tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP.

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Daniel Munoz berhasil memperbaiki performanya untuk menempati posisi kelima, sementara Filip Salac—yang sempat berada di depan Lopez saat pembalap itu mencatatkan waktu untuk posisi kedua—finis di urutan keenam untuk American Racing.

Daniel Holgado sempat mencatatkan rekor putaran baru untuk menjadi yang tercepat pada hari Jumat, namun gagal mengulangi kecepatan serupa di sesi Q2, sehingga pembalap tim Aspar tersebut harus puas menempati posisi ketujuh.

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Nasib serupa dialami pembalap Klint Forward Racing, Alex Escrig, yang menempati posisi kedelapan, sementara Joe Roberts tampil maksimal pada sesi kedua—menjadi pembalap tercepat di antara mereka yang lolos dari Q1 dengan menempati posisi kesembilan bersama tim American Racing.

Ayumu Sasaki sempat kehilangan sedikit posisi saat *restart*, namun catatan waktu terbaiknya di awal sesi—yang dicetak pada lap kedua seperti halnya Guevara—tetap cukup untuk mengamankan posisi start sepuluh besar bagi tim Momoven Idrofoglia RW Racing.

Sementara itu, Aji tidak bisa kembali ke trek setelah mengalami insiden dengan Van den Goorbergh, tapi karena ia lolos langsung ke Q2, ia akan memulai balapan dari P18.

Nasib serupa juga dialami Taiyo Furosato, rekan satu tim Aji di Honda Team Asia, yang mengalami kecelakaan di Q1 dan tidak mencatat waktu, ia akan memulai dari P28.

Rekor resmi Moto2 Inggris:

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Lap tercepat: Izan Guevara (Q2, 2026) 2m 01.483s

Lap balapan tercepat: Aron Canet (2024) 2m 03.904s