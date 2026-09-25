WorldSBK Italia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Cremona

Hasil lengkap latihan hari Jumat untuk WorldSBK Italia 2026 di Sirkuit Cremona, putaran ke-10 dari 12.

Iker Lecuona, 2026 Italian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Iker Lecuona, 2026 Italian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Hasil Free Practice 2 putaran ke-10 Kejuaraan Dunia Superbike 2026, WorldSBK Italia di Sirkuit Cremona.

Iker Lecuona memuncaki FP2 dan menyapu bersih sesi practice Cremona, sementara Nicolo Bulega kembali mengalami kecelakaan. 

Kali ini, kecelakaan Bulega di tikungan delapan terjadi jauh lebih awal sehingga ia kehilangan waktu lebih dari setengah jam untuk melaju di lintasan, meskipun ia tetap berhasil menyelesaikan sesi tersebut di posisi kedua.

Sesi FP2 sempat dihentikan dengan bendera merah tak lama setelah dimulai akibat kecelakaan yang dialami Remy Gardner di Tikungan 1, yang terjadi tak lama setelah kecelakaan serupa yang dialami Yari Montella di tempat yang sama.

Gardner tidak mencatatkan waktu, namun dinyatakan fit setelah menjalani pemeriksaan di pusat medis.

Alex Lowes juga tidak mencatatkan waktu; ia terjatuh di tikungan enam tak lama setelah sesi dimulai kembali.

Di belakang Bulega, Alberto Surra melengkapi tiga besar, sementara Ducati kembali menguasai enam posisi teratas lewat Sam Lowes, Tommy Bridewell, dan Yari Montella.

Garrett Gerloff menjadi pembalap non-Ducati terdepan di posisi ketujuh, mengungguli Miguel Oliveira, Lorenzo Baldassarri, dan Axel Bassani yang melengkapi jajaran sepuluh besar.

WorldSBK Italia 2026 - Cremona - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:28.108
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:28.362
3Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:28.569
4Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:28.788
5Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R1:28.868
6Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:28.879
7Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:28.913
8Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:28.922
9Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:29.012
10Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:29.112
11Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:29.189
12Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:29.217
13Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:29.275
14Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:29.365
15Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:29.505
16Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:29.584
17Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R11:29.850
18Loris BazFRAMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R1:29.919
19Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:30.017
20Twan SmitsNEDMotoxracing YamahaYamaha R11:30.038
21Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R1No Time Set
22Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998No Time Set

FP1

Iker Lecuona mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan pertama Sirkuit Cremona dengan waktu 1 menit 28,278 detik, lebih cepat daripada catatan waktu lap terbaik Race 2 tahun 2025.

Bulega menempati posisi kedua tercepat namun mengalami kecelakaan di Tikungan 10 pada lap terakhirnya yang tercatat waktu. Ia mengakhiri sesi dengan selisih waktu 0,119 detik di belakang rekan setimnya.

Lorenzo Baldassarri melengkapi tiga besar, sementara Sam Lowes, Yari Montella, dan Alberto Surra menggenapi jajaran enam besar yang seluruhnya diisi pembalap Ducati; Montella menempati posisi kelima meskipun sempat mengalami masalah teknis di awal.

Danilo Petrucci juga mengalami masalah teknis, namun masalahnya tampaknya tidak dapat teratasi sehingga ia finis di posisi ke-22 dengan selisih waktu hampir tiga detik dari pembalap tercepat.

Alex Lowes menjadi pembalap non-Ducati terdepan di posisi ketujuh, mengungguli Garrett Gerloff, Alvaro Bautista, dan Axel Bassani yang melengkapi daftar sepuluh besar.

WorldSBK Italia 2026 - Cremona - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:28.278
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:28.397
3Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:28.582
4Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:28.752
5Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:28.847
6Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:28.851
7Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:28.950
8Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:29.063
9Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:29.079
10Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:29.097
11Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:29.194
12Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:29.254
13Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:29.256
14Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:29.354
15Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:29.468
16Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R1:29.646
17Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R11:29.709
18Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:29.722
19Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:29.823
20Twan SmitsNEDMotoxracing YamahaYamaha R11:30.300
21Loris BazFRAMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R1:30.542
22Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:31.115

Tags:

World Superbikes
WorldSBK Italia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Cremona
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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