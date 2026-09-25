WorldSBK Italia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Cremona

Hasil Free Practice 2 putaran ke-10 Kejuaraan Dunia Superbike 2026, WorldSBK Italia di Sirkuit Cremona.

Iker Lecuona memuncaki FP2 dan menyapu bersih sesi practice Cremona, sementara Nicolo Bulega kembali mengalami kecelakaan.

Kali ini, kecelakaan Bulega di tikungan delapan terjadi jauh lebih awal sehingga ia kehilangan waktu lebih dari setengah jam untuk melaju di lintasan, meskipun ia tetap berhasil menyelesaikan sesi tersebut di posisi kedua.

Sesi FP2 sempat dihentikan dengan bendera merah tak lama setelah dimulai akibat kecelakaan yang dialami Remy Gardner di Tikungan 1, yang terjadi tak lama setelah kecelakaan serupa yang dialami Yari Montella di tempat yang sama.

Gardner tidak mencatatkan waktu, namun dinyatakan fit setelah menjalani pemeriksaan di pusat medis.

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Alex Lowes juga tidak mencatatkan waktu; ia terjatuh di tikungan enam tak lama setelah sesi dimulai kembali.

Di belakang Bulega, Alberto Surra melengkapi tiga besar, sementara Ducati kembali menguasai enam posisi teratas lewat Sam Lowes, Tommy Bridewell, dan Yari Montella.

Garrett Gerloff menjadi pembalap non-Ducati terdepan di posisi ketujuh, mengungguli Miguel Oliveira, Lorenzo Baldassarri, dan Axel Bassani yang melengkapi jajaran sepuluh besar.

WorldSBK Italia 2026 - Cremona - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim Motor Laptime 1 Iker Lecuona ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1:28.108 2 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1:28.362 3 Alberto Surra ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 1:28.569 4 Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R 1:28.788 5 Tommy Bridewell GBR Superbike Advocates Racing Ducati Panigale V4 R 1:28.868 6 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 1:28.879 7 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1:28.913 8 Miguel Oliveira POR ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 1:28.922 9 Lorenzo Baldassarri ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 1:29.012 10 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:29.112 11 Alvaro Bautista ESP Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 1:29.189 12 Jake Dixon GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R 1:29.217 13 Stefano Manzi ITA GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 1:29.275 14 Somkiat Chantra THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R 1:29.365 15 Xavi Vierge ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 1:29.505 16 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 1:29.584 17 Mattia Rato ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 1:29.850 18 Loris Baz FRA MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4 R 1:29.919 19 Danilo Petrucci ITA ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 1:30.017 20 Twan Smits NED Motoxracing Yamaha Yamaha R1 1:30.038 21 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 No Time Set 22 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 No Time Set

FP1

Iker Lecuona mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan pertama Sirkuit Cremona dengan waktu 1 menit 28,278 detik, lebih cepat daripada catatan waktu lap terbaik Race 2 tahun 2025.

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Bulega menempati posisi kedua tercepat namun mengalami kecelakaan di Tikungan 10 pada lap terakhirnya yang tercatat waktu. Ia mengakhiri sesi dengan selisih waktu 0,119 detik di belakang rekan setimnya.

Lorenzo Baldassarri melengkapi tiga besar, sementara Sam Lowes, Yari Montella, dan Alberto Surra menggenapi jajaran enam besar yang seluruhnya diisi pembalap Ducati; Montella menempati posisi kelima meskipun sempat mengalami masalah teknis di awal.

Danilo Petrucci juga mengalami masalah teknis, namun masalahnya tampaknya tidak dapat teratasi sehingga ia finis di posisi ke-22 dengan selisih waktu hampir tiga detik dari pembalap tercepat.

Alex Lowes menjadi pembalap non-Ducati terdepan di posisi ketujuh, mengungguli Garrett Gerloff, Alvaro Bautista, dan Axel Bassani yang melengkapi daftar sepuluh besar.

WorldSBK Italia 2026 - Cremona - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim Motor Laptime 1 Iker Lecuona ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1:28.278 2 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1:28.397 3 Lorenzo Baldassarri ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 1:28.582 4 Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R 1:28.752 5 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 1:28.847 6 Alberto Surra ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 1:28.851 7 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:28.950 8 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1:29.063 9 Alvaro Bautista ESP Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 1:29.079 10 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:29.097 11 Xavi Vierge ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 1:29.194 12 Jake Dixon GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R 1:29.254 13 Miguel Oliveira POR ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 1:29.256 14 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 1:29.354 15 Stefano Manzi ITA GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 1:29.468 16 Tommy Bridewell GBR Superbike Advocates Racing Ducati Panigale V4 R 1:29.646 17 Mattia Rato ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 1:29.709 18 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 1:29.722 19 Somkiat Chantra THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R 1:29.823 20 Twan Smits NED Motoxracing Yamaha Yamaha R1 1:30.300 21 Loris Baz FRA MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4 R 1:30.542 22 Danilo Petrucci ITA ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 1:31.115

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