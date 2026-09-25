WorldSBK Italia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Cremona
Hasil lengkap latihan hari Jumat untuk WorldSBK Italia 2026 di Sirkuit Cremona, putaran ke-10 dari 12.
Hasil Free Practice 2 putaran ke-10 Kejuaraan Dunia Superbike 2026, WorldSBK Italia di Sirkuit Cremona.
Iker Lecuona memuncaki FP2 dan menyapu bersih sesi practice Cremona, sementara Nicolo Bulega kembali mengalami kecelakaan.
Kali ini, kecelakaan Bulega di tikungan delapan terjadi jauh lebih awal sehingga ia kehilangan waktu lebih dari setengah jam untuk melaju di lintasan, meskipun ia tetap berhasil menyelesaikan sesi tersebut di posisi kedua.
Sesi FP2 sempat dihentikan dengan bendera merah tak lama setelah dimulai akibat kecelakaan yang dialami Remy Gardner di Tikungan 1, yang terjadi tak lama setelah kecelakaan serupa yang dialami Yari Montella di tempat yang sama.
Gardner tidak mencatatkan waktu, namun dinyatakan fit setelah menjalani pemeriksaan di pusat medis.
Alex Lowes juga tidak mencatatkan waktu; ia terjatuh di tikungan enam tak lama setelah sesi dimulai kembali.
Di belakang Bulega, Alberto Surra melengkapi tiga besar, sementara Ducati kembali menguasai enam posisi teratas lewat Sam Lowes, Tommy Bridewell, dan Yari Montella.
Garrett Gerloff menjadi pembalap non-Ducati terdepan di posisi ketujuh, mengungguli Miguel Oliveira, Lorenzo Baldassarri, dan Axel Bassani yang melengkapi jajaran sepuluh besar.
WorldSBK Italia 2026 - Cremona - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:28.108
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:28.362
|3
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:28.569
|4
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:28.788
|5
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:28.868
|6
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:28.879
|7
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:28.913
|8
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:28.922
|9
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:29.012
|10
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:29.112
|11
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:29.189
|12
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:29.217
|13
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:29.275
|14
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:29.365
|15
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:29.505
|16
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:29.584
|17
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:29.850
|18
|Loris Baz
|FRA
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:29.919
|19
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:30.017
|20
|Twan Smits
|NED
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:30.038
|21
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|No Time Set
|22
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|No Time Set
FP1
Iker Lecuona mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan pertama Sirkuit Cremona dengan waktu 1 menit 28,278 detik, lebih cepat daripada catatan waktu lap terbaik Race 2 tahun 2025.
Bulega menempati posisi kedua tercepat namun mengalami kecelakaan di Tikungan 10 pada lap terakhirnya yang tercatat waktu. Ia mengakhiri sesi dengan selisih waktu 0,119 detik di belakang rekan setimnya.
Lorenzo Baldassarri melengkapi tiga besar, sementara Sam Lowes, Yari Montella, dan Alberto Surra menggenapi jajaran enam besar yang seluruhnya diisi pembalap Ducati; Montella menempati posisi kelima meskipun sempat mengalami masalah teknis di awal.
Danilo Petrucci juga mengalami masalah teknis, namun masalahnya tampaknya tidak dapat teratasi sehingga ia finis di posisi ke-22 dengan selisih waktu hampir tiga detik dari pembalap tercepat.
Alex Lowes menjadi pembalap non-Ducati terdepan di posisi ketujuh, mengungguli Garrett Gerloff, Alvaro Bautista, dan Axel Bassani yang melengkapi daftar sepuluh besar.
WorldSBK Italia 2026 - Cremona - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:28.278
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:28.397
|3
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:28.582
|4
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:28.752
|5
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:28.847
|6
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:28.851
|7
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:28.950
|8
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:29.063
|9
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:29.079
|10
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:29.097
|11
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:29.194
|12
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:29.254
|13
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:29.256
|14
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:29.354
|15
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:29.468
|16
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:29.646
|17
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:29.709
|18
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:29.722
|19
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:29.823
|20
|Twan Smits
|NED
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:30.300
|21
|Loris Baz
|FRA
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:30.542
|22
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:31.115