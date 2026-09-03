BMW Umumkan Oliveira sebagai Pembalap Pertama Mereka di 2027

Miguel Oliveira bertahan di BMW pada musim WorldSBK 2027 setelah pabrikan Bavaria tersebut mengonfirmasi kontrak baru untuk bintang Portugal itu.

Oliveira beralih ke WorldSBK tahun ini setelah lebih dari satu dekade berkarier di paddock Grand Prix, dan langsung memberikan dampak signifikan. Ia meraih podium di ketiga balapan pada putaran kedua musim ini di Portimao.

Oliveira kemudian kembali meraih podium - yang terbaru di Balaton Park - tapi kecelakaan di Superpole Race membuatnya absen di beberapa putaran untuk menjalani pemulihan.

Putaran-putaran balapan sejak kembali membalap terasa berat bagi Oliveira, yang terpaksa mundur akibat kondisi fisiknya pada balapan terakhir di Misano, sementara baik Oliveira maupun rekan setimnya, Danilo Petrucci, mengalami kesulitan terkait performa di Donington.

Miguel Oliveira, 2026 Emilia-Romagna WorldSBK. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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Kepastian bertahannya Oliveira di BMW untuk musim 2027 datang menjelang putaran Prancis akhir pekan ini (4–6 September) di Magny-Cours, yang menandai dimulainya kembali musim balap setelah jeda musim panas selama hampir dua bulan.

"Sepanjang karier saya, saya belajar bahwa kesuksesan dibangun di atas keberanian menghadapi tantangan baru dan komitmen untuk terus berkembang," ujar Miguel Oliveira mengenai kesepakatannya dengan BMW.

"Melanjutkan perjalanan bersama BMW Motorrad Motorsport dan tim ROKiT BMW Motorrad WorldSBK merupakan cerminan dari kepercayaan yang telah kami bangun bersama serta ambisi kami untuk masa depan.

“Saya memahami tanggung jawab yang menyertai peran mewakili merek yang begitu ikonik, dan saya berkomitmen penuh untuk mengerahkan segalanya - baik di dalam maupun di luar lintasan - demi membantu kita mencapai tujuan.

“Kita telah meletakkan fondasi pada musim ini, namun saya yakin hal terbaik masih menanti di depan.

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“Saya sangat antusias untuk melanjutkan perjalanan ini bersama-sama dan terus membangun sesuatu yang bisa kita banggakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf BMW Motorrad dan semua anggota tim yang telah menaruh kepercayaan kepada saya. Mari kita mulai bekerja!”

Miguel Oliveira, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

Sven Blusch, Kepala BMW Motorrad Motorsport, menambahkan: “Kami sedang menjalani musim 2026, namun di samping persiapan intensif untuk balapan-balapan mendatang, penting bagi kami untuk merencanakan masa depan.

“Kami sangat senang dapat melanjutkan kemitraan dengan Miguel [Oliveira] untuk tahun-tahun mendatang.

“Setelah beralih dari MotoGP, ia dengan cepat beradaptasi dengan proyek WorldSBK kami dan telah menjadi bagian penting dari tim, baik di dalam maupun di luar lintasan.

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“Kami mengawali musim 2026 dengan sangat sukses bersama-sama; bahkan pada akhir pekan balapan keduanya dengan BMW M 1000 RR di Portimao, ia berhasil naik podium di ketiga balapan.

“Cedera yang dialaminya akibat kecelakaan yang tak terelakkan tentu saja menjadi sebuah hambatan, namun kami yakin dapat meraih pencapaian besar bersama-sama pada musim ini maupun di tahun-tahun mendatang.”