2025 24 Hours of Le Mans - Full race results

Ferrari scored a third consecutive victory at the 24 Hours of Le Mans, with Robert Kubica, Yifei Ye and Phil Hanson triumphing in AF Corse's privately-entered No. 83 499P LMH.

Although all three Ferraris ran into trouble during the night, the No. 83 car quickly bounced back after dawn and consolidated its lead in the afternoon.

Kevin Estre, Laurens Vanthoor and Matt Campbell recovered from a back-of-the-grid start to take second place in the No. 6 Porsche Penske 963 LMDh. This was the best result at Le Mans for the 963 model that was introduced in the World Endurance Championship for the first time in 2023.

The two factory Ferrari 499Ps ran into technical troubles in the final two hours, preventing the Italian manufacturer from locking out the podium spots.

The No. 51 Ferrari shared by Alessandro Pier Guidi, James Calado and Antonio Giovinazzi claimed third place, with Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen and Miguel Molina taking fourth in the sister No. 50 entry.

The two cars were instructed to hold station in the final hour.

Cadillac was the best-of-the-rest marque at Le Mans, with polesitters Alex Lynn, Will Stevens and Norman Nato finishing fifth in the No. 12 Jota V-Series.R.

Toyota had to settle for sixth place in a frustrating outing for the Japanese manufacturer.

In LMP2, the No. 43 Inter Europol Oreca of Tom Dillmann, Jakub Smiechowski and Nick Yelloly recovered from a late drive-through penaltyto score a class victory, benefitting from mechanical issues for the No. VDS Panis Racing Oreca.

The top spot in the LMGT3 went to the No. 92 Manthey Porsche of Richard Lietz, Ryan Hardwick and Riccardo Pera.

Pos No. Drivers Car Class Time Gap Interval 1 83 Robert Kubica

Ye Yifei

Philip Hanson Ferrari 499P HYPERCAR - 2 6 Kevin Estre

Laurens Vanthoor

Matthew Campbell Porsche 963 HYPERCAR 14.084 14.084 14.084 3 51 Alessandro Pier Guidi

James Calado

Antonio Giovinazzi Ferrari 499P HYPERCAR 28.487 28.487 14.403 4 50 Antonio Fuoco

Nicklas Nielsen

Miguel Molina Ferrari 499P HYPERCAR 29.666 29.666 1.179 5 12 Will Stevens

Norman Nato

Alex Lynn Cadillac V-Series.R HYPERCAR 2'18.639 2'18.639 1'48.973 6 7 Mike Conway

Kamui Kobayashi

Nyck de Vries Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1 lap 7 5 Julien Andlauer

Michael Christensen

Mathieu Jaminet Porsche 963 HYPERCAR 36.877 1 Lap 36.877 8 38 Earl Bamber

Sebastien Bourdais

Jenson Button Cadillac V-Series.R HYPERCAR 1'21.548 1 Lap 44.671 9 4 Luiz Felipe Nasr

Nick Tandy

Pascal Wehrlein Porsche 963 HYPERCAR 2'19.973 1 Lap 58.425 10 35 Paul Loup Chatin

Ferdinand Habsburg

Charles Milesi Alpine A424 HYPERCAR 2 laps 11 36 Mick Schumacher

Frédéric Makowiecki

Jules Gounon Alpine A424 HYPERCAR 3 laps 12 94 Loïc Duval

Malthe Jakobsen

Stoffel Vandoorne Peugeot 9X8 HYPERCAR 41.045 3 Laps 41.045 13 009 Alex Riberas

Marco Sørensen

Roman De Angelis Aston Martin Valkyrie HYPERCAR 4 laps 14 99 Neel Jani

Nicolas Pino

Nicolas Varrone Porsche 963 HYPERCAR 1'13.288 4 Laps 1'13.288 15 007 Harry Tincknell

Tom Gamble

Ross Gunn Aston Martin Valkyrie HYPERCAR 6 laps 16 8 Sebastien Buemi

Brendon Hartley

Ryo Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 7 laps 17 93 Paul di Resta

Mikkel Jensen

Jean-Eric Vergne Peugeot 9X8 HYPERCAR 8 laps 18 20 René Rast

Robin Frijns

Sheldon Van Der Linde BMW M Hybrid V8 HYPERCAR 12 laps 19 43 Jakub Smiechowski

Tom Dillmann

Nick Yelloly Oreca 07 LMP2 20 laps 20 48 Oliver Gray

Esteban Masson

Frank Perera Oreca 07 LMP2 1'55.753 20 Laps 1'55.753 21 199 PJ Hyett

Dane Cameron

Louis Deletraz Oreca 07 LMP2 21 laps 22 9 Jonas Ried

Maceo Capietto

Reshad de Gerus Oreca 07 LMP2 22 laps 23 29 Rodrigo Sales

Mathias Beche

Clement Novalak Oreca 07 LMP2 2'40.910 22 Laps 2'40.910 24 11 Giorgio Roda

Rene Binder

Bent Viscaal Oreca 07 LMP2 3'06.238 22 Laps 25.328 25 22 Renger van der Zande

Pietro Fittipaldi

David Heinemeier Hansson Oreca 07 LMP2 23 laps 26 25 Matthias Kaiser

Lorenzo Fluxá

Théo Pourchaire Oreca 07 LMP2 22.709 23 Laps 22.709 27 183 François Perrodo

Matthieu Vaxivière

Antonio Felix da Costa Oreca 07 LMP2 58.204 23 Laps 35.495 28 34 Nicholas Boulle

Jean-Baptiste Simmenauer

Luca Ghiotto Oreca 07 LMP2 24 laps 29 23 Daniel Schneider

Oliver Jarvis

Ben Hanley Oreca 07 LMP2 3'00.743 24 Laps 3'00.743 30 16 Michael Jensen

Ryan Cullen

Patrick Pilet Oreca 07 LMP2 25 laps 31 45 George Kurtz

Nicky Catsburg

Alex Quinn Oreca 07 LMP2 1'11.613 25 Laps 1'11.613 32 15 Dries Vanthoor

Raffaele Marciello

Kevin Magnussen BMW M Hybrid V8 HYPERCAR 26 laps 33 37 Alex Malykhin

Tom Blomqvist

Tristan Vautier Oreca 07 LMP2 29 laps 34 92 Ryan Hardwick

Riccardo Pera

Richard Lietz Porsche 911 GT3 R LMGT3 46 laps 35 21 François Heriau

Simon Mann

Alessio Rovera Ferrari 296 GT3 LMGT3 33.259 46 Laps 33.259 36 81 Tom van Rompuy

Rui Andrade

Charlie Eastwood Chevrolet Corvette Z06 GT3.R LMGT3 1'11.710 46 Laps 38.451 37 27 Ian James

Mattia Drudi

Zacharie Robichon Aston Martin Vantage AMR GT3 LMGT3 2'15.122 46 Laps 1'03.412 38 87 Razvan Umbrarescu

Jose Maria Lopez

Clemens Schmid Lexus RC F GT3 LMGT3 47 laps 39 90 Antares Au

Loek Hartog

Klaus Bachler Porsche 911 GT3 R LMGT3 2'19.262 47 Laps 2'19.262 40 33 Ben Keating

Jonny Edgar

Daniel Juncadella Chevrolet Corvette Z06 GT3.R LMGT3 48 laps 41 57 Takeshi Kimura

Daniel Serra

Casper Stevenson Ferrari 296 GT3 LMGT3 20.361 48 Laps 20.361 42 77 Bernardo Sousa

Ben Tuck

Ben Barker Ford Mustang GT3 LMGT3 49 laps 43 13 Orey Fidani

Lars Kern

Matt Bell Chevrolet Corvette Z06 GT3.R LMGT3 2.721 49 Laps 2.721 44 150 Custodio Toledo

Lilou Wadoux

Riccardo Agostini Ferrari 296 GT3 LMGT3 1'32.330 49 Laps 1'29.609 45 61 Martin Berry

Lin Hodenius

Maxime Martin Mercedes AMG GT3 LMGT3 50 laps 46 10 Derek DeBoer

Valentin Hasse-Clot

Dudu Barrichello Aston Martin Vantage AMR GT3 LMGT3 51 laps 47 193 Jonathan Hui

Chris Froggatt

Eddie Cheever Ferrari 296 GT3 LMGT3 52 laps 48 63 Stephen Grove

Brenton Grove

Luca Stolz Mercedes AMG GT3 LMGT3 53 laps 49 85 Célia Martin

Rahel Frey

Sarah Bovy Porsche 911 GT3 R LMGT3 44.756 53 Laps 44.756 50 59 James Cottingham

Gregoire Saucy

Sébastien Baud McLaren 720S GT3 Evo LMGT3 72 laps 51 28 Paul Lafargue

Job Van Uitert

Sebastian Alvarez Oreca 07 LMP2 78 laps 52 78 Arnold Robin

Jack Hawksworth

Finn Gehrsitz Lexus RC F GT3 LMGT3 118 laps 53 311 Jack Aitken

Felipe Drugovich

Frederik Vesti Cadillac V-Series.R HYPERCAR 139 laps 54 18 Jamie Chadwick

Mathys Jaubert

Andre Lotterer Oreca 07 LMP2 180 laps 55 54 Thomas Flohr

Francesco Castellacci

Davide Rigon Ferrari 296 GT3 LMGT3 194 laps 56 101 Ricky Taylor

Jordan Taylor

Filipe Albuquerque Cadillac V-Series.R HYPERCAR 197 laps 57 24 Naveen Rao

Cem Bölükbaşı

Colin Braun Oreca 07 LMP2 216 laps 58 31 Yasser Shahin

Timur Boguslavskiy

Augusto Farfus BMW M4 GT3 LMGT3 218 laps 59 46 Ahmad Al Harthy

Valentino Rossi

Kelvin van der Linde BMW M4 GT3 LMGT3 230 laps 60 95 Darren Leung

Sean Gelael

Marino Sato McLaren 720S GT3 Evo LMGT3 306 laps 61 60 Andrew Gilbert

Lorcan Nicolas Hanafin

Fran Rueda Mercedes AMG GT3 LMGT3 329 laps 62 88 Stefano Gattuso

Giammarco Levorato

Dennis Olsen Ford Mustang GT3 LMGT3 340 laps