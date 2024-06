Toyota reigned supreme again in Free Practice, with the #8 car leading the way.

2024 24H Le Mans - Free Practice 2 Results Pos Team Number Drivers Time Overall 1 Toyota Gazoo Racing #8 Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa 3:27.474 2 AF Corse #83 Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye +0.524s 3 Porsche Penske Motorsport #6 Kévin Estre, André Lotterer, Laurens Vanthoor +0.591s 4 Hertz Team Jota #12 William Stevens, Norman Nato, Callum Ilott +0.878s 5 Alpine Endurance Team #36 Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxivière +0.984s 6 Cadillac Racing #3 Sebastien Bourdais, Renger van der Zande, Scott Dixon +1.011s 7 Alpine Endurance Team #35 Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Charles Milesi +1.170s 8 Ferrari AF Corse #51 Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi +1.379s 9 Toyota Gazoo Racing #7 Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries +1.632s 10 Porsche Penske Motorsport #5 Matt Campbell, Michael Christensen, Frédéric Makowiecki +1.690s 11 Ferrari AF Corse #50 Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen +1.912s 12 Cadillac Racing #2 Earl Bamber, Alex Lynn, Alex Palou +1.986s 13 Whelan Cadillac Racing #311 Luis Felipe Derani, Jack Aitken, Felipe Drugovich +1.996s 14 Proton Competition #99 Neel Jani, Harry Tincknell, Julien Andlauer +2.053s 15 BMW M Team WRT #15 Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittmann +2.090s 16 Peugeot Totalenergies #93 Jean-Eric Vergne, Mikkel Jensen, Nico Müller +2.199s 17 Hertz Team Jota #38 Oliver Rasmussen, Philip Hanson, Jenson Button +2.207s 18 BMW M Team WRT #20 Sheldon van der Linde, Robin Frijns, René Rast +2.340s 19 Peugeot Totalenergies #94 Stoffel Vandoorne, Paul Di Resta, Loïc Duval +2.470s 20 Lamborghini Iron Lynx #63 Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat, Edoardo Mortara +2.815s 21 Porsche Penske Motorsport #4 Mathieu Jaminet, Felipe Nasr, Nick Tandy +4.085s 22 Lamborghini Iron Lynx #19 Romain Grosjean, Andrea Caldarelli, Matteo Cairoli +4.105s 23 Isotta Franchini #11 Carl Wattana Bennett, Jean-Karl Vernay, Antonio Serravalle +6.520s 24 Cool Racing #37 Lorenzo Fluxa, Malthe Jakobsen, Ritomo Miyata +7.912s 25 United Autosports #22 Oliver Jarvis, Bijoy Garg, Nolan Siegel +9.077s 26 Panis Racing #65 Rodrigo Sales, Mathias Beche, Scott Huffaker +9.126s 27 Duqeuine Team #30 John Falb, James Allen, Jean-Baptiste Simmenauer +9.594s 28 AF Corse #183 François Perrodo, Ben Barnicoat, Nicolas Varrone +10.000s 29 Inter Europol Competition #34 Jakub Smiechowski, Vladislav Lomko, Clément Novalak +10.020s 30 Crowdstrike Racing by APR #45 George Kurtz, Colin Braun, Nicky Catsburg +10.046s 31 Proton Competition #9 Jonas Ried, Maceo Capietto, Bent Viscaal +10.315s 32 Algarve Pro Racing #25 Matthias Kaiser, Olli Caldwell, Roman De Angelis +10.575s 33 IDEC Sport #28 Paul Lafargue, Job van Uitert, Reshad de Gerus +10.799s 34 United Autosports USA #23 Ben Keating, Filipe Albuquerque, Ben Hanley +11.140s 35 Vector Sport #10 Ryan Cullen, Patrick Pilet, Stéphane Richelmi +11.419s 36 AO by TF #14 PJ Hyett, Louis Delétraz, Alex Quinn +12.239s 37 DKR Engineering #33 Alexander Mattschull, Rene Binder, Laurents Horr +12.255s 38 Cool Racing #47 Naveen Rao, Matthew Bell, Frederik Vesti +12.293s 39 Nielsen Racing #24 Fabio Scherer, David Heinemeier Hansson, Kyffin Simpson +12.344s 40 Proton Competition #88 Giorgio Roda, Mikkel Pedersen, Dennis Olsen +31.215s 41 Team WRT #31 Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus +31.243s 42 Team WRT #46 Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Maxime Martin +31.630s 43 Iron Lynx #60 Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni, Franck Perera +31.726s 44 Inception Racing #70 Brendan Iribe, Ollie Millroy, Frederik Schandorff +31.738s 45 Proton Competition #77 Ryan Hardwick, Zacharie Robichon, Benjamin Barker +31.839s 46 Manthey EMA #91 Yasser Shahin, Morris Schuring, Richard Lietz +32.236s 47 Iron Dames #85 Sarah Bovy, Michelle Gatting, Doriane Pin +32.271s 48 Spirit of Race #155 Johnny Laursen, Conrad Laursen, Jordan Taylor +32.389s 49 Manthey Purerxing #92 Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm, Klaus Bachler +32.465s 50 Vista AF Corse #54 Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon +32.481s 51 Akkodis ASP Team #87 Takeshi Kimura, Esteban Masson, Jack Hawksworth +32.485s 52 TF Sport #82 Hiroshi Koizumi, Sébastien Baud, Daniel Juncadella +32.571s 53 Heart of Racing Team #27 Ian James, Daniel Mancinelli, Alex Riberas +32.654s 54 Vista AF Corse #55 François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera +32.659s 55 Proton Competition #44 John Hartshorne, Ben Tuck, Christopher Mies +32.660s 56 Akkodis ASP Team #78 Arnold Robin, Timur Boguslavskiy, Kelvin Van Der Linde +33.003s 57 JMW Motorsport #66 Giacomo Petrobelli, Larry ten Voorde, Salih Yoluc +33.251s 58 United Autosports #95 Hiroshi Hamaguchi, Nicolas Pino, Marino Sato +34.451s 60 TF Sport #81 Tom Van Rompuy, Rui Andrade, Charlie Eastwood +34.669s 61 D'Station Racing #777 Satoshi Hoshino, Erwan Bastard, Marco Sorensen +34.799s 62 United Autosports #59 James Cottingham, Nicolas Costa, Grégoire Saucy +35.302s 63 GR Racing #86 Michael Wainwright, Daniel Serra, Riccardo Pera No Time