2024 Official Jerez Moto3 Test - Tuesday: Results

After Monday's MotoGP test, Moto2 and Moto3 riders took to the Jerez circuit on Tuesday for their official test at the Spanish track.

David Alonso and Sunday's race winner Collin Veijer topped the timesheets during the three track sessions, with Alonso quickest by 0.325s from Veijer on combined times and Luca Lunetta in third.

"It has been a positive test because we have been able to complete up to three race simulations and each time we have understood more about the tyres, the riding style and the set-up," Alonso said. "We have good information for the next races.”

2024 Official Jerez Moto3 Test - Tuesday (Session 3) Pos Rider Nat Team Bike Time 1 Collin Veijer NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) 1m 44.273s 2 David Alonso COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO +0.258s 3 Tatsuki Suzuki JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) +0.526s 4 Ryusei Yamanaka JPN MT Helmets - MSI (KTM) +0.578s 5 Nicola Carraro ITA LEVELUP - MTA (KTM) +0.849s 6 Joel Esteban SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO +0.924s 7 Ivan Ortola SPA MT Helmets - MSI (KTM) +0.978s 8 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.241s 9 Matteo Bertelle ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.423s 10 Filippo Farioli ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.430s 11 Scott Ogden GBR MLav Racing (Honda) +1.485s 12 Joel Kelso AUS BOE Motorsports (KTM) +1.616s 13 Riccardo Rossi ITA CIP Green Power (KTM) +1.621s 14 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +1.781s 15 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) +1.782s 16 Xabi Zurutuza SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +1.815s 17 Stefano Nepa ITA LEVELUP - MTA (KTM) +1.842s 18 David Muñoz SPA BOE Motorsports (KTM) +2.241s 19 Joshua Whatley GBR MLav Racing (Honda) +2.399s 20 Tatchakorn Buasri THA Honda Team Asia (Honda) +2.861s

2024 Official Jerez Moto3 Test - Tuesday (Session 2) Pos Rider Nat Team Bike Time 1 David Alonso COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1m 43.948s 2 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +0.710s 3 Filippo Farioli ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +0.733s 4 David Muñoz SPA BOE Motorsports (KTM) +0.886s 5 Stefano Nepa ITA LEVELUP - MTA (KTM) +0.981s 6 Collin Veijer NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) +1.001s 7 Matteo Bertelle ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.167s 8 Joel Kelso AUS BOE Motorsports (KTM) +1.189s 9 Ivan Ortola SPA MT Helmets - MSI (KTM) +1.404s 10 Joel Esteban SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO +1.407s 11 Ryusei Yamanaka JPN MT Helmets - MSI (KTM) +1.409s 12 Tatsuki Suzuki JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) +1.477s 13 Riccardo Rossi ITA CIP Green Power (KTM) +1.674s 14 Nicola Carraro ITA LEVELUP - MTA (KTM) +1.785s 15 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +1.967s 16 Scott Ogden GBR MLav Racing (Honda) +2.212s 17 Xabi Zurutuza SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +2.439s 18 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) +2.494s 19 Tatchakorn Buasri THA Honda Team Asia (Honda) +2.712s 20 Joshua Whatley GBR MLav Racing (Honda) +4.420s

2024 Official Jerez Moto3 Test - Tuesday (Session 1) Pos Rider Nat Team Bike Time 1 David Alonso COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1m 44.509s 2 Matteo Bertelle ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +0.509s 3 Collin Veijer NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) +0.558s 4 Ryusei Yamanaka JPN MT Helmets - MSI (KTM) +0.835s 5 Stefano Nepa ITA LEVELUP - MTA (KTM) +0.877s 6 Joel Kelso AUS BOE Motorsports (KTM) +0.973s 7 Tatsuki Suzuki JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) +1.007s 8 Ivan Ortola SPA MT Helmets - MSI (KTM) +1.015s 9 David Muñoz SPA BOE Motorsports (KTM) +1.096s 10 Nicola Carraro ITA LEVELUP - MTA (KTM) +1.100s 11 Filippo Farioli ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.113s 12 Joel Esteban SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO +1.181s 13 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.250s 14 Riccardo Rossi ITA CIP Green Power (KTM) +1.342s 15 Xabi Zurutuza SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +1.565s 16 Scott Ogden GBR MLav Racing (Honda) +1.607s 17 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) +1.651s 18 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +1.760s 19 Tatchakorn Buasri THA Honda Team Asia (Honda) +2.076s 20 Joshua Whatley GBR MLav Racing (Honda) +3.183s