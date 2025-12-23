McLaren Dukung Piastri setelah Kekalahan Gelar dari Norris

Bos tim Formula 1 McLaren, Zak Brown, mengatakan Oscar Piastri tidak perlu berkecil hati setelah kehilangan gelar juara 2025 dari rekan setimnya, Lando Norris.

Duo McLaren menjadi protagonis utama dalam pertarungan gelar F1 2025, dengan Norris muncul sebagai juara dunia dengan keunggulan 13 poin atas Piastri setelah balapan penutup musim di Abu Dhabi.

Duo McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, bersaing ketat sepanjang 24 balapan musim ini, dengan hanya selisih 13 poin setelah Abu Dhabi, di mana Norris meraih gelar juara dunia pertamanya.

Piastri menjadi favorit juara di paruh pertama musim, sebelum penurunan performa yang dramatis antara GP Azerbaijan dan Sao Paulo menggagalkan upayanya.

Setelah final di Abu Dhabi, bos tim Zak Brown memberikan pujian penuh atas performa Piastri di tahun 2025 dan mendukungnya sebagai calon juara dunia di masa depan.

“Dia adalah calon juara dunia,” kata Brown. “Kedua pembalap kami memenangkan tujuh balapan, mengemudi dengan brilian, mereka saling mendukung satu sama lain.

“Ini olahraga yang kejam, terkadang keadaan berjalan sesuai keinginan Anda, terkadang tidak, [itu] di luar kendali Anda, tetapi saya senang untuk balapan bersama kedua pembalap ini tahun depan.

“Saya rasa dia tidak perlu berkecil hati, dia seharusnya bangga. Dia memenangkan tujuh balapan, memimpin kejuaraan.”

“Tentu saja, dia akan kecewa, tetapi saya rasa tidak ada yang perlu dia perbaiki. Saya rasa dia hanya perlu mencoba lagi.

“Saya rasa kami telah banyak belajar tahun ini, tetapi sejauh membiarkan para pembalap kami berlomba, kami membiarkan mereka berlomba sampai akhir, termasuk Oscar yang melakukan manuver menyalip dari sisi luar [pada Norris di lap pertama di Abu Dhabi].

“Jadi, kami pasti akan melanjutkan hal itu, tetapi saya rasa, seperti yang Anda lakukan setiap akhir pekan, Anda belajar, Anda menyempurnakan.

“Kami akan bekerja sama dengan para pembalap dan terus maju, kami akan memberi Anda kesempatan yang sama atau hal-hal yang ingin Anda lakukan secara berbeda dan cara Anda melakukannya.

“Kami memiliki dua pembalap yang mampu memenangkan kejuaraan dunia; kita lihat apa yang terjadi tahun depan.”