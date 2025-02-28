Moto2 Thailand 2025: Hasil Sesi Latihan Hari Jumat
Hasil latihan Jumat dari Grand Prix Moto2 Thailand 2025 (Putaran 1) di Chang International Circuit, Buriram.
Sesi Practice 1 Moto2 Thailand melihat sirkuit Chang dalam suhu yang lebih tinggi saat kecepatan menurun saat tempat otomatis diperebutkan, dengan Diogo Moreira berada di depan setelah hari pertama Grand Prix Thailand.
Pembalap asal Brasil itu mengawali balapan dengan baik dan menjadi yang tercepat ketiga di pagi hari.
Saat kembali ke lintasan di sesi Practice 1, pembalap Italtrans itu turun ke posisi kedelapan belas menjelang lima menit terakhir, sebelum mengejar Albert Arenas di depan, yang mendorong Kalex-nya ke puncak klasemen, dengan catatan waktu 1 menit 35.030 detik hingga akhir sesi.
Sesi sore berlangsung sangat ketat, dengan lima belas pembalap teratas semuanya terpaut setengah detik dari waktu terbaik.
Pemimpin sesi pagi dan pemegang rekor baru Manuel Gonzalez menjadi yang paling dekat, finis hanya 0,058 detik lebih lambat, meski progresnya terhenti karena terjatuh dari motor Liqui Moly Dynavolt Intact GP miliknya.
Moto2 Thailand 2025 - Buriram - Hasi Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime/Gap
|1
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|1m 35.030s
|2
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.058s
|3
|Deniz Oncu
|TUR
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.198s
|4
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+0.229s
|5
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+0.285s
|6
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.338s
|7
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscoro)
|+0.360s
|8
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.369s
|9
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+0.392s
|10
|Alonso Lopez
|SPA
|Team HDR Heidrun(Boscoscuro)
|+0.394s
|11
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex)
|+0.396s
|12
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.400s
|13
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.405s
|14
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex)
|+0.435s
|15
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.439s
|16
|Celestino Vietti
|ITA
|Team HDR Heidrun (Boscoscuro)
|+0.518s
|17
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.598s
|18
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.625s
|19
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.662s
|20
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.668s
|21
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.691s
|22
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.852s
|23
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)
|+0.860s
|24
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.071s
|25
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.089s
|26
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.094s
|27
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.420s
|28
|Oscar Gutierrez
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)
|+1.454s
FP1 didominasi oleh Manuel Gonzalez, mengalahkan catatan waktu terbaik Ai Ogura, dengan Deniz Oncu yang mendekati catatan waktunya saat Moreira, Tony Arbolino, dan Jake Dixon melengkapi lima pembalap teratas di sesi pertama,
Secara umum para pembalap yang tampil baik di pagi hari juga tampil menonjol saat kembali ke lintasan, dengan Deniz Oncu di posisi ketiga untuk Red Bull KTM Ajo.
Setelah menyelesaikan FP1 di posisi ke-15, Mario Aji tampil luar biasa untuk Idemitsu Honda Asia. Pembalap Indonesia itu naik dari posisi ke-11 ke tiga besar dengan tujuh menit tersisa, dan dia mengakhiri sesi di urutan keempat.
Tidak kalah mengesankannya adalah penampilan veteran Jorge Navarro, yang memacu sepeda balap Klint Forward hingga ke posisi lima besar. Pembalap Spanyol itu sempat turun ke posisi ke-23 setelah FP1.
Marcos Ramirez tercepat keenam, tepat di depan pembalap sepeda Boscoscuro terbaik, yang dikendarai Jake Dixon, dengan upaya terakhirnya membuatnya naik sepuluh peringkat berkat putaran batas dengan sepeda Marc VDS miliknya.
Arenas juga bergerak maju, menempati posisi kedelapan untuk Italjet Gresini, sedangkan Senna Agius dari Liqui Moly Dynavolt Intact GP berada di posisi kesembilan dan Alonso Lopez melengkapi sepuluh besar untuk Tim HDR Heidrun setelah pembalap Spanyol itu lolos uji kebugaran di menit-menit terakhir.
Moto2 Thailand 2025 - Buriram - Hasi Free Practice
|Pos
|Rider
|Nat
|Team
|Time
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)
|1m 34.591s
|2
|Deniz Oncu
|TUR
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.280s
|3
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.601s
|4
|Tony Arbolino
|ITA
|BLU CRU PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.732s
|5
|Jake Dixon
|GBR
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscoro)
|+0.773s
|6
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Boscoscuro)
|+0.792s
|7
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.865s
|8
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+0.914s
|9
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing LINO SONEGO (Kalex)
|+0.930s
|10
|Darryn Binder
|RSA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.963s
|11
|Alonso Lopez
|SPA
|Team HDR Heidrun(Boscoscuro)
|+0.971s
|12
|Albert Arenas
|SPA
|Italjet Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.034s
|13
|Celestino Vietti
|ITA
|Team HDR Heidrun (Boscoscuro)
|+1.066s
|14
|Barry Baltus
|BEL
|Fantic Racing LINO SONEGO(Kalex)
|+1.167s
|15
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.185s
|16
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+1.188s
|17
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.280s
|18
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)
|+1.446s
|19
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+1.505s
|20
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.517s
|21
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)
|+1.562s
|22
|Yuki Kunii
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.620s
|23
|Jorge Navarro
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.645s
|24
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.770s
|25
|Ayumu Sasaki
|JPN
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+1.786s
|26
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.809s
|27
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+1.678s
|28
|Oscar Gutierrez
|SPA
|QJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)
|+2.151s