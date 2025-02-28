Moto2 Thailand 2025: Hasil Sesi Latihan Hari Jumat

Hasil latihan Jumat dari Grand Prix Moto2 Thailand 2025 (Putaran 1) di Chang International Circuit, Buriram.

Diogo Moreira, Practice,Moto2, Thai GP, 28 Feb 2025
Diogo Moreira, Practice,Moto2, Thai GP, 28 Feb 2025
© Gold & Goose

Sesi Practice 1 Moto2 Thailand melihat sirkuit Chang dalam suhu yang lebih tinggi saat kecepatan menurun saat tempat otomatis diperebutkan, dengan Diogo Moreira berada di depan setelah hari pertama Grand Prix Thailand.

Pembalap asal Brasil itu mengawali balapan dengan baik dan menjadi yang tercepat ketiga di pagi hari. 

Saat kembali ke lintasan di sesi Practice 1, pembalap Italtrans itu turun ke posisi kedelapan belas menjelang lima menit terakhir, sebelum mengejar Albert Arenas di depan, yang mendorong Kalex-nya ke puncak klasemen, dengan catatan waktu 1 menit 35.030 detik hingga akhir sesi.

Sesi sore berlangsung sangat ketat, dengan lima belas pembalap teratas semuanya terpaut setengah detik dari waktu terbaik.

Pemimpin sesi pagi dan pemegang rekor baru Manuel Gonzalez menjadi yang paling dekat, finis hanya 0,058 detik lebih lambat, meski progresnya terhenti karena terjatuh dari motor Liqui Moly Dynavolt Intact GP miliknya. 

Moto2 Thailand 2025 - Buriram - Hasi Practice 1

PosPembalapNATTimLaptime/Gap
1Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)1m 35.030s
2Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.058s
3Deniz OncuTURRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.198s
4Mario AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+0.229s
5Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+0.285s
6Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.338s
7Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscoro)+0.360s
8Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.369s
9Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)+0.392s
10Alonso LopezSPATeam HDR Heidrun(Boscoscuro)+0.394s
11Aron CanetSPAFantic Racing LINO SONEGO (Kalex)+0.396s
12Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.400s
13Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.405s
14Barry BaltusBELFantic Racing LINO SONEGO(Kalex)+0.435s
15Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.439s
16Celestino ViettiITATeam HDR Heidrun (Boscoscuro)+0.518s
17Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.598s
18Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.625s
19Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.662s
20Tony ArbolinoITABLU CRU  PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.668s
21David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+0.691s
22Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.852s
23Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)+0.860s
24Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.071s
25Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.089s
26Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.094s
27Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.420s
28Oscar GutierrezSPAQJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)+1.454s

FP1 didominasi oleh Manuel Gonzalez, mengalahkan catatan waktu terbaik Ai Ogura, dengan Deniz Oncu yang mendekati catatan waktunya saat Moreira, Tony Arbolino, dan Jake Dixon melengkapi lima pembalap teratas di sesi pertama,

Secara umum para pembalap yang tampil baik di pagi hari juga tampil menonjol saat kembali ke lintasan, dengan Deniz Oncu di posisi ketiga untuk Red Bull KTM Ajo.

Setelah menyelesaikan FP1 di posisi ke-15, Mario Aji tampil luar biasa untuk Idemitsu Honda Asia. Pembalap Indonesia itu naik dari posisi ke-11 ke tiga besar dengan tujuh menit tersisa, dan dia mengakhiri sesi di urutan keempat.

Tidak kalah mengesankannya adalah penampilan veteran Jorge Navarro, yang memacu sepeda balap Klint Forward hingga ke posisi lima besar. Pembalap Spanyol itu sempat turun ke posisi ke-23 setelah FP1.

Marcos Ramirez tercepat keenam, tepat di depan pembalap sepeda Boscoscuro terbaik, yang dikendarai Jake Dixon, dengan upaya terakhirnya membuatnya naik sepuluh peringkat berkat putaran batas dengan sepeda Marc VDS miliknya.

Arenas juga bergerak maju, menempati posisi kedelapan untuk Italjet Gresini, sedangkan Senna Agius dari Liqui Moly Dynavolt Intact GP berada di posisi kesembilan dan Alonso Lopez melengkapi sepuluh besar untuk Tim HDR Heidrun setelah pembalap Spanyol itu lolos uji kebugaran di menit-menit terakhir.

Moto2 Thailand 2025 - Buriram - Hasi Free Practice

PosRiderNatTeamTime
1Manuel GonzalezSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (Kalex)1m 34.591s
2Deniz OncuTURRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.280s
3Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.601s
4Tony ArbolinoITABLU CRU  PramacYamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.732s
5Jake DixonGBRElf Marc VDS Racing (Boscoscoro)+0.773s
6Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Boscoscuro)+0.792s
7Izan GuevaraSPABLU CRU  Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.865s
8Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)+0.914s
9Aron CanetSPAFantic Racing LINO SONEGO (Kalex)+0.930s
10Darryn BinderRSAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+0.963s
11Alonso LopezSPATeam HDR Heidrun(Boscoscuro)+0.971s
12Albert ArenasSPAItaljet Gresini Moto2 (Kalex)+1.034s
13Celestino ViettiITATeam HDR Heidrun (Boscoscuro)+1.066s
14Barry BaltusBELFantic Racing LINO SONEGO(Kalex)+1.167s
15Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.185s
16David AlonsoCOLCFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+1.188s
17Mario  AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.280s
18Daniel HolgadoSPACFMOTO Inde Aspar Team (Kalex)+1.446s
19Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+1.505s
20Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.517s
21Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)+1.562s
22Yuki KuniiJPNIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.620s
23Jorge NavarroSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.645s
24Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.770s
25Ayumu SasakiJPNRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+1.786s
26Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.809s
27Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+1.678s
28Oscar GutierrezSPAQJMOTOR - FRINSA -- MSI (Boscoscuro)+2.151s
Moto2 Thailand 2025: Hasil Sesi Latihan Hari Jumat
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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