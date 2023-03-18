Tes Moto2 Portimao: Laptime dari Hari Sabtu
Laptime terkini dari hari kedua tes Moto2 Portimao di Sirkuit Algarve, Portugal.
Setelah pekan lalu kelas MotoGP menutup tes pramusim di Portimao, kali ini giliran kelas Moto2 dan Moto3 yang melakukan sesi pengujian resmi di Sirkuit Algarve.
Track action berlangsung dari pukul 09:30 hingga 17:30, dari Jumat-Minggu, dengan setiap kelas memiliki tiga sesi trek per hari.
Akhir pekan balapan pembuka musim akan diadakan di sirkuit yang sama pada 24-26 Maret.
Aron Canet adalah pembalap Moto2 tercepat pada hari pertama, di depan Pedro Acosta, Albert Arenas dan Sam Lowes.
Dengan kondisi trek yang mengering pada sesi terakhir, Pedro Acosta berhasil menutup hari dengan laptime tercepat dari tes Moto2 Portimao, 1 menit 42,234 detik.
|tes moto2 portimao - sabtu (hasil sesi 3)
|Pos
|pembalap
|Nat
|tim
|motor
|laptime
|1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|1m 42.234s
|2
|Aron Canet
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|1m 42.451s
|3
|Sam Lowes
|GBR
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 42.780s
|4
|Fermín Aldeguer
|SPA
|CAG SpeedUp
|(Boscoscuro)
|1m 42.858s
|5
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 42.865s
|6
|Barry Baltus
|BEL
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|1m 43.009s
|7
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|1m 43.042s
|8
|Albert Arenas
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|1m 43.091s
|9
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 43.092s
|10
|Jake Dixon
|GBR
|GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|1m 43.144s
|11
|Celestino Vietti
|ITA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|1m 43.348s
|12
|Joe Roberts
|USA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 43.530s
|13
|Darryn Binder
|RSA
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|1m 43.643s
|14
|Filip Salac
|CZE
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|1m 43.650s
|15
|Alonso Lopez
|SPA
|CAG SpeedUp
|(Boscoscuro)
|1m 43.724s
|16
|Sergio Garcia
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|1m 43.871s
|17
|Marcos Ramirez
|SPA
|Forward Team
|(Forward)
|1m 43.887s
|18
|Dennis Foggia
|ITA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 43.889s
|19
|Jeremy Alcoba
|SPA
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|1m 43.924s
|20
|Zonta Vd Goorbergh
|NED
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|1m 44.004s
|21
|Lorenzo Dalla Porta
|ITA
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 44.068s
|22
|Borja Gomez
|SPA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|1m 44.209s
|23
|Lukas Tulovic
|GER
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|1m 44.350s
|24
|Sean Dylan Kelly
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|1m 44.826s
|25
|Rory Skinner
|GBR
|American Racing
|(Kalex)
|1m 44.851s
|26
|David Sanchis
|SPA
|Forward Team
|(Forward)
|1m 45.290s
|27
|Izan Guevara
|SPA
|GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|1m 45.988s
|Kohta Nozane
|JPN
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|No Time
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|No Time
Awal yang basah di Portimao berarti tidak ada pebalap yang memilih untuk mengatur waktu selama sesi pembukaan hari Sabtu. Somkiat Chantra kemudian memimpin sesi kedua dari Jake Dixon, ketika hanya rekan setim Ajo Pedro Acosta dan Albert Arenas yang tersisa di pit...
|tes moto2 portimao - jumat (hasil sesi 2)
|Pos
|pembalap
|Nat
|tim
|motor
|laptime
|1
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|1m 43.620s
|2
|Jake Dixon
|GBR
|GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|1m 43.677s
|3
|Barry Baltus
|BEL
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|1m 43.864s
|4
|Sam Lowes
|GBR
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 43.896s
|5
|Aron Canet
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|1m 43.978s
|6
|Filip Salac
|CZE
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|1m 44.039s
|7
|Fermín Aldeguer
|SPA
|CAG SpeedUp
|(Boscoscuro)
|1m 44.083s
|8
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 44.123s
|9
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|1m 44.457s
|10
|Lukas Tulovic
|GER
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|1m 44.610s
|11
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 44.699s
|12
|Alonso Lopez
|SPA
|CAG SpeedUp
|(Boscoscuro)
|1m 44.733s
|13
|Zonta Vd Goorbergh
|NED
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|1m 44.791s
|14
|Darryn Binder
|RSA
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|1m 44.922s
|15
|Jeremy Alcoba
|SPA
|QJMOTOR Gresini Moto2
|(Kalex)
|1m 44.955s
|16
|Marcos Ramirez
|SPA
|Forward Team
|(Forward)
|1m 44.964s
|17
|Borja Gomez
|SPA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|1m 45.000s
|18
|Joe Roberts
|USA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 45.100s
|19
|Sergio Garcia
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|1m 45.360s
|20
|Sean Dylan Kelly
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|1m 45.382s
|21
|Lorenzo Dalla Porta
|ITA
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 45.664s
|22
|Celestino Vietti
|ITA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|1m 45.809s
|23
|Dennis Foggia
|ITA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 45.867s
|24
|Rory Skinner
|GBR
|American Racing
|(Kalex)
|1m 45.998s
|25
|Kohta Nozane
|JPN
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|1m 46.362s
|26
|David Sanchis
|SPA
|Forward Team
|(Forward)
|1m 46.645s
|27
|Izan Guevara
|SPA
|GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|1m 48.178s
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|No Time
|Albert Arenas
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|No Time
Lap Hari 1 Tercepat:
Aron Canet SPA Kalex 1m 42.681s (Sesi 2)
Catatan lap Portimao Moto2:
Putaran terbaik:
Remy Gardner AUS Kalex 1m 42.447s (2021)
Putaran balapan tercepat:
Remy Gardner AUS Kalex 1m 42.504s (2020)