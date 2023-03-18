Tes Moto2 Portimao: Laptime dari Hari Sabtu

Avatar Derry Munikartono
18 Mar 2023
Somkiat Chantra, Moto2, Portimao Moto2 test 17 March

Laptime terkini dari hari kedua tes Moto2 Portimao di Sirkuit Algarve, Portugal.

Setelah pekan lalu kelas MotoGP menutup tes pramusim di Portimao, kali ini giliran kelas Moto2 dan Moto3 yang melakukan sesi pengujian resmi di Sirkuit Algarve.

Track action berlangsung dari pukul 09:30 hingga 17:30, dari Jumat-Minggu, dengan setiap kelas memiliki tiga sesi trek per hari.

Akhir pekan balapan pembuka musim akan diadakan di sirkuit yang sama pada 24-26 Maret.

Aron Canet adalah pembalap Moto2 tercepat pada hari pertama, di depan Pedro Acosta, Albert Arenas dan Sam Lowes.

Dengan kondisi trek yang mengering pada sesi terakhir, Pedro Acosta berhasil menutup hari dengan laptime tercepat dari tes Moto2 Portimao, 1 menit 42,234 detik.

tes moto2 portimao - sabtu (hasil sesi 3)
PospembalapNattimmotorlaptime
1Pedro AcostaSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)1m 42.234s
2Aron CanetSPAPons Wegow Los40(Kalex)1m 42.451s
3Sam LowesGBRElf Marc VDS Racing Team(Kalex)1m 42.780s
4Fermín AldeguerSPACAG SpeedUp(Boscoscuro)1m 42.858s
5Tony ArbolinoITAElf Marc VDS Racing Team(Kalex)1m 42.865s
6Barry BaltusBELFieten Olie Racing GP(Kalex)1m 43.009s
7Somkiat ChantraTHAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)1m 43.042s
8Albert ArenasSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)1m 43.091s
9Bo BendsneyderNEDPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)1m 43.092s
10Jake DixonGBRGASGAS Aspar Team(Kalex)1m 43.144s
11Celestino ViettiITAFantic Racing(Kalex)1m 43.348s
12Joe RobertsUSAItaltrans Racing Team(Kalex)1m 43.530s
13Darryn BinderRSALiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)1m 43.643s
14Filip SalacCZEQJMOTOR Gresini Moto2(Kalex)1m 43.650s
15Alonso LopezSPACAG SpeedUp(Boscoscuro)1m 43.724s
16Sergio GarciaSPAPons Wegow Los40(Kalex)1m 43.871s
17Marcos RamirezSPAForward Team(Forward)1m 43.887s
18Dennis FoggiaITAItaltrans Racing Team(Kalex)1m 43.889s
19Jeremy AlcobaSPAQJMOTOR Gresini Moto2(Kalex)1m 43.924s
20Zonta Vd GoorberghNEDFieten Olie Racing GP(Kalex)1m 44.004s
21Lorenzo Dalla PortaITAPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)1m 44.068s
22Borja GomezSPAFantic Racing(Kalex)1m 44.209s
23Lukas TulovicGERLiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)1m 44.350s
24Sean Dylan KellyUSAAmerican Racing(Kalex)1m 44.826s
25Rory SkinnerGBRAmerican Racing(Kalex)1m 44.851s
26David SanchisSPAForward Team(Forward)1m 45.290s
27Izan GuevaraSPAGASGAS Aspar Team(Kalex)1m 45.988s
 Kohta NozaneJPNYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)No Time
 Manuel GonzalezSPAYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)No Time

Awal yang basah di Portimao berarti tidak ada pebalap yang memilih untuk mengatur waktu selama sesi pembukaan hari Sabtu. Somkiat Chantra kemudian memimpin sesi kedua dari Jake Dixon, ketika hanya rekan setim Ajo Pedro Acosta dan Albert Arenas yang tersisa di pit...

tes moto2 portimao - jumat (hasil sesi 2)
PospembalapNattimmotorlaptime
1Somkiat ChantraTHAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)1m 43.620s
2Jake DixonGBRGASGAS Aspar Team(Kalex)1m 43.677s
3Barry BaltusBELFieten Olie Racing GP(Kalex)1m 43.864s
4Sam LowesGBRElf Marc VDS Racing Team(Kalex)1m 43.896s
5Aron CanetSPAPons Wegow Los40(Kalex)1m 43.978s
6Filip SalacCZEQJMOTOR Gresini Moto2(Kalex)1m 44.039s
7Fermín AldeguerSPACAG SpeedUp(Boscoscuro)1m 44.083s
8Tony ArbolinoITAElf Marc VDS Racing Team(Kalex)1m 44.123s
9Manuel GonzalezSPAYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)1m 44.457s
10Lukas TulovicGERLiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)1m 44.610s
11Bo BendsneyderNEDPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)1m 44.699s
12Alonso LopezSPACAG SpeedUp(Boscoscuro)1m 44.733s
13Zonta Vd GoorberghNEDFieten Olie Racing GP(Kalex)1m 44.791s
14Darryn BinderRSALiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)1m 44.922s
15Jeremy AlcobaSPAQJMOTOR Gresini Moto2(Kalex)1m 44.955s
16Marcos RamirezSPAForward Team(Forward)1m 44.964s
17Borja GomezSPAFantic Racing(Kalex)1m 45.000s
18Joe RobertsUSAItaltrans Racing Team(Kalex)1m 45.100s
19Sergio GarciaSPAPons Wegow Los40(Kalex)1m 45.360s
20Sean Dylan KellyUSAAmerican Racing(Kalex)1m 45.382s
21Lorenzo Dalla PortaITAPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)1m 45.664s
22Celestino ViettiITAFantic Racing(Kalex)1m 45.809s
23Dennis FoggiaITAItaltrans Racing Team(Kalex)1m 45.867s
24Rory SkinnerGBRAmerican Racing(Kalex)1m 45.998s
25Kohta NozaneJPNYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)1m 46.362s
26David SanchisSPAForward Team(Forward)1m 46.645s
27Izan GuevaraSPAGASGAS Aspar Team(Kalex)1m 48.178s
 Pedro AcostaSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)No Time
 Albert ArenasSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)No Time
 

Lap Hari 1 Tercepat:
Aron Canet SPA Kalex 1m 42.681s (Sesi 2)

Catatan lap Portimao Moto2:
Putaran terbaik:
Remy Gardner AUS Kalex 1m 42.447s (2021)
Putaran balapan tercepat:
Remy Gardner AUS Kalex 1m 42.504s (2020)

 