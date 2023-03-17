Tes Moto2 Portimao: Laptime dari Hari Jumat

Avatar Derry Munikartono
17 Mar 2023
Pedro Acosta, Moto2, Valencia MotoGP, 5 November

Laptime terkini dari hari pertama tes Moto2 Portimao di Sirkuit Algarve, Portugal.

Setelah pekan lalu kelas MotoGP menutup tes pramusim di Portimao, kali ini giliran kelas Moto2 dan Moto3 yang melakukan sesi pengujian resmi di Sirkuit Algarve.

Aksi di trek berlangsung dari pukul 09:30 hingga 17:30 dari Jumat-Minggu, dengan setiap kelas memiliki tiga sesi lintasan per hari.

Akhir pekan balapan pembuka musim akan diadakan di sirkuit yang sama pada 24-26 Maret…

Bastianini Will Cause Problems For Bagnaia | Crash MotoGP Podcast EP80

Pedro Acosta menjadi pembalap tercepat pada sesi pertama, mencatatkan laptime 1 menit 43,710 detik. Torehan tersebut lebih baik 0,057 detik dari Aron Canet, dengan Sam Lowes melengkapi tiga besar.

tes moto2 portimao - jumat (hasil sesi 1)
POSPEMBALAPNatTIMMOTORLAPTIME
1Pedro AcostaSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)1m 43.710s
2Aron CanetSPAPons Wegow Los40(Kalex)1m 43.767s
3Sam LowesGBRElf Marc VDS Racing Team(Kalex)1m 43.839s
4Jake DixonGBRGASGAS Aspar Team(Kalex)1m 43.951s
5Celestino ViettiITAFantic Racing(Kalex)1m 43.976s
6Tony ArbolinoITAElf Marc VDS Racing Team(Kalex)1m 44.104s
7Manuel GonzalezSPAYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)1m 44.172s
8Somkiat ChantraTHAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)1m 44.297s
9Albert ArenasSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)1m 44.314s
10Barry BaltusBELFieten Olie Racing GP(Kalex)1m 44.347s
11Filip SalacCZEGresini Racing Moto2(Kalex)1m 44.425s
12Bo BendsneyderNEDPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)1m 44.571s
13Alonso LopezSPACAG SpeedUp Racing(Boscoscuro)1m 44.663s
14Fermín AldeguerSPACAG SpeedUp Racing(Boscoscuro)1m 44.990s
15Jeremy AlcobaSPAGresini Racing Moto2(Kalex)1m 45.221s
16Zonta Vd GoorberghNEDFieten Olie Racing GP(Kalex)1m 45.424s
17Dennis FoggiaITAItaltrans Racing Team(Kalex)1m 45.491s
18Darryn BinderRSALiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)1m 45.628s
19Marcos RamirezSPAForward Team(Forward)1m 45.697s
20Lorenzo Dalla PortaITAPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)1m 45.770s
21Lukas TulovicGERLiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)1m 45.788s
22Sean Dylan KellyUSAAmerican Racing(Kalex)1m 46.046s
23Sergio GarciaSPAPons Wegow Los40(Kalex)1m 46.587s
24Rory SkinnerGBRAmerican Racing(Kalex)1m 46.631s
25David SanchisSPAForward Team(Forward)1m 46.979s
26Borja GomezSPAFantic Racing(Kalex)1m 47.353s
27Kohta NozaneJPNYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)1m 47.812s
28Izan GuevaraSPAGASGAS Aspar Team(Kalex)1m 48.856s
29Joe RobertsUSAItaltrans Racing Team(Kalex)No Time
 

Catatan lap Portimao Moto2:
Putaran terbaik:
Remy Gardner AUS Kalex 1m 42.447s (2021)
Putaran balapan tercepat:
Remy Gardner AUS Kalex 1m 42.504s (2020)

 