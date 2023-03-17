Tes Moto2 Portimao: Laptime dari Hari Jumat
Laptime terkini dari hari pertama tes Moto2 Portimao di Sirkuit Algarve, Portugal.
Setelah pekan lalu kelas MotoGP menutup tes pramusim di Portimao, kali ini giliran kelas Moto2 dan Moto3 yang melakukan sesi pengujian resmi di Sirkuit Algarve.
Aksi di trek berlangsung dari pukul 09:30 hingga 17:30 dari Jumat-Minggu, dengan setiap kelas memiliki tiga sesi lintasan per hari.
Akhir pekan balapan pembuka musim akan diadakan di sirkuit yang sama pada 24-26 Maret…
Pedro Acosta menjadi pembalap tercepat pada sesi pertama, mencatatkan laptime 1 menit 43,710 detik. Torehan tersebut lebih baik 0,057 detik dari Aron Canet, dengan Sam Lowes melengkapi tiga besar.
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|tes moto2 portimao - jumat (hasil sesi 1)
|POS
|PEMBALAP
|Nat
|TIM
|MOTOR
|LAPTIME
|1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|1m 43.710s
|2
|Aron Canet
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|1m 43.767s
|3
|Sam Lowes
|GBR
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 43.839s
|4
|Jake Dixon
|GBR
|GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|1m 43.951s
|5
|Celestino Vietti
|ITA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|1m 43.976s
|6
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 44.104s
|7
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|1m 44.172s
|8
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|1m 44.297s
|9
|Albert Arenas
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|1m 44.314s
|10
|Barry Baltus
|BEL
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|1m 44.347s
|11
|Filip Salac
|CZE
|Gresini Racing Moto2
|(Kalex)
|1m 44.425s
|12
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 44.571s
|13
|Alonso Lopez
|SPA
|CAG SpeedUp Racing
|(Boscoscuro)
|1m 44.663s
|14
|Fermín Aldeguer
|SPA
|CAG SpeedUp Racing
|(Boscoscuro)
|1m 44.990s
|15
|Jeremy Alcoba
|SPA
|Gresini Racing Moto2
|(Kalex)
|1m 45.221s
|16
|Zonta Vd Goorbergh
|NED
|Fieten Olie Racing GP
|(Kalex)
|1m 45.424s
|17
|Dennis Foggia
|ITA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 45.491s
|18
|Darryn Binder
|RSA
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|1m 45.628s
|19
|Marcos Ramirez
|SPA
|Forward Team
|(Forward)
|1m 45.697s
|20
|Lorenzo Dalla Porta
|ITA
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 45.770s
|21
|Lukas Tulovic
|GER
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|1m 45.788s
|22
|Sean Dylan Kelly
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|1m 46.046s
|23
|Sergio Garcia
|SPA
|Pons Wegow Los40
|(Kalex)
|1m 46.587s
|24
|Rory Skinner
|GBR
|American Racing
|(Kalex)
|1m 46.631s
|25
|David Sanchis
|SPA
|Forward Team
|(Forward)
|1m 46.979s
|26
|Borja Gomez
|SPA
|Fantic Racing
|(Kalex)
|1m 47.353s
|27
|Kohta Nozane
|JPN
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|1m 47.812s
|28
|Izan Guevara
|SPA
|GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|1m 48.856s
|29
|Joe Roberts
|USA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|No Time
Catatan lap Portimao Moto2:
Putaran terbaik:
Remy Gardner AUS Kalex 1m 42.447s (2021)
Putaran balapan tercepat:
Remy Gardner AUS Kalex 1m 42.504s (2020)